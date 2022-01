Ma fille est couverte d’éruptions cutanées rouges après avoir dormi dans un lit moisi – je dois sortir de cet appartement du conseil ‘thole’

Une fillette de DEUX ans était couverte d’éruptions cutanées rouges après avoir été forcée de dormir dans un lit de camp moisi alors que sa mère désemparée essayait de sortir de l’appartement « s ** thole ».

Gemma Price, 23 ans, et ses quatre jeunes filles cherchent désespérément à quitter la maison du conseil moisie de Thurrock, Essex – où il n’y a pas assez d’eau chaude pour que les enfants puissent prendre un bain.

Gemma a quatre filles de moins de cinq ans – qui doivent toutes dormir dans la même chambre car elle ne peut pas trouver une plus grande maison du conseil dans sa région pour emménager.

Tots Ella, Lola, Bonnie et Talulah tombent constamment malades à cause de la moisissure qui se développe dans leur chambre commune – qui recouvre leurs jouets et leurs couvertures.

Et sa fille de deux ans a été retrouvée couverte d’une éruption cutanée douloureuse – qui, selon la mère, est liée à la moisissure qui se développait dans son lit.

Des images horribles montrent de la moisissure s’infiltrant à travers le cadre de lit en bois et sur le matelas, laissant l’enfant avec des problèmes de peau infernaux.

Elle a dit que malgré l’aide du conseil, les problèmes ne cessent de s’aggraver et tout ce qu’elle veut, c’est sortir ses bébés du « trou de merde ».

La jeune femme de 23 ans au cœur brisé a déclaré à The Sun Online : « C’est le lit de mon bébé dans lequel elle a dû dormir, couvert de moisissure.

« Elle a eu une très mauvaise éruption cutanée. J’ai dû jeter le tapis de mes filles à cause de l’odeur.

« Nous avons également dû jeter un lit et un berceau parce que la moisissure s’était propagée à travers le bois dans le matelas.

« J’ai quatre enfants, mon aîné a cinq ans et le plus jeune a huit mois. Ils partagent tous la chambre en ce moment, et je suis dans un appartement à deux lits.

« La moisissure a été sur les jouets et les vêtements. Cela rend mes enfants malades. »

Thurrock Council a confirmé qu’ils avaient essayé d’aider la situation d’humidité « horrible » dans l’appartement de Gemma – mais après seulement deux mois, les problèmes sont réapparus.

Ils ont déclaré avoir organisé une enquête complète sur l’appartement à deux lits à la suite de plaintes légales déposées par la mère de quatre enfants.

Gemma a ajouté: « Le conseil est sorti deux fois pour le trier, mais il repousse à chaque fois.

« Je fais actuellement une offre pour une maison à trois lits, mais il semble qu’il n’y ait rien. Mais je dois partir le plus tôt possible.

« L’appartement est comme un ***. Il fait toujours froid dans l’appartement car aucun des radiateurs ne fonctionne.

« L’eau chaude est une blague. Vous pouvez faire une charge de vaisselle et c’est tout. Il n’y a pas d’eau chaude pour que mes enfants prennent un bain. »

Le conseil de Thurrock a déclaré dans un communiqué: « Le conseil a effectué des travaux de réparation sur la propriété en juin et novembre 2021, en réponse aux réparations qui nous ont été signalées par le locataire.

« Depuis que ces travaux ont été entrepris, nous n’avons reçu aucune autre demande ou plainte de l’adresse.

« Le 18 janvier, nous avons été informés d’autres problèmes potentiels sur la propriété par l’intermédiaire d’un représentant légal.

« La sécurité et le bien-être de nos résidents sont et seront toujours notre première priorité, et nous avons pris des dispositions pour qu’une enquête complète soit menée sur la propriété sous peu. »

