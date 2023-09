Ma fille de sept ans est rentrée à la maison avec un vrai TATOUAGE après avoir rendu visite à sa tante – je ne peux pas me permettre de le faire enlever

Une FEMME est furieuse après que sa fille de sept ans soit revenue de chez sa tante avec un tatouage.

Kadeidra – qui a depuis créé une page pour payer le retrait du tatouage – a été horrifiée lorsqu’elle a découvert l’encre sur sa fille.

Une mère a été horrifiée lorsque sa fille est revenue de chez sa tante avec un vrai tatouage Crédit : Tiktok

Pour ajouter encore de l’huile sur le feu, elle a découvert qu’un membre de sa famille était responsable de l’art corporel permanent.

La femme a posté une vidéo du tatouage sur Tiktok et a écrit : « Qui, sensé, tatoue un enfant de sept ans ? Méfiez-vous des personnes que vous laissez circuler avec vos enfants ! »

Elle a sous-titré le message : « Je viens d’apprendre que la sœur de mon bébé papa a tatoué mon enfant ! Elle a 28 ans, elle en a sept. »

Les téléspectateurs sont rapidement passés à l’action dans la section commentaires, l’un d’eux a écrit : « Appelez les services à l’enfance et la police ». et un autre a exhorté : « Portez plainte ».

La mère a répondu : « Je suis dans un autre État donc je ne peux pas faire grand-chose. J’ai appelé le CPS, je suis allée chez le médecin, j’ai appelé la police.

« Je suis aussi enceinte, donc je ne peux pas faire grand-chose. »

Elle a ajouté : « Quand j’ai appelé la police, ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas la localiser (la tante) parce qu’elle n’était pas hébergée et qu’ils ne pouvaient pas trouver son adresse. »

Certains qui ont vu le Tiktok ont ​​offert un peu de réconfort à la maman horrifiée et l’ont rassurée sur le fait que l’encre « s’effacerait à mesure qu’elle vieillirait ».

La sonnette d’alarme avait commencé à sonner lorsque Kadeidra avait reçu un appel téléphonique inquiétant de sa fille Jayde.

La petite avait appelé sa mère de chez sa tante pour lui demander si elle pouvait se faire tatouer.

Kadeidra lui a simplement dit non, a raccroché et n’y a plus pensé.

Mais lorsque Jayde est rentrée chez elle, elle a été stupéfaite de découvrir un tatouage de cœur bancal gravé sur la peau de sa fille.

Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais réellement accepté que sa fille puisse aller chez sa tante.

Elle avait seulement dit qu’elle pouvait rendre visite à sa grand-mère, qui l’avait déposée sans autorisation.

La mère a affirmé que la grand-mère de Jayde avait dit que le tatouage n’était pas réel et avait essayé de dire que c’était du henné.

Lorsque Jayde a été confrontée à propos de l’encre, elle a dit à sa mère que sa tante savait qu’elle n’était pas autorisée à l’avoir, mais qu’elle avait quand même persisté.

Jayde, la fille de sept ans de la femme, porte désormais un tatouage que sa mère collecte des fonds pour enlever. Crédit : Allez me financer