Ma fille de 9 ans manque l’école car je ne peux pas l’y amener – je ne peux pas me permettre de dépenser 44 £ par jour en taxi

Une maman a déclaré que sa fille de 9 ans était obligée de manquer ses premiers jours dans une nouvelle école à moins qu’elle ne débourse 44 £ par jour pour un taxi.

Christina Currie, 38 ans, a déclaré qu’elle était “stressée et épuisée” car sa fille Amelia est coincée à la maison plutôt qu’à l’école.

Amelia, 9 ans, doit manquer l’école à moins que sa mère ne débourse 44 £ par jour 1 crédit

Christina, de Co Antrim, en Irlande du Nord, a déclaré qu’Amelia, 9 ans, était ravie de commencer la nouvelle école primaire de St Colman.

Mais après que son père ait dû s’absenter du travail pour l’emmener et la ramener pour son premier jour, Christina a dû dépenser 44 £ par jour depuis pour un taxi.

Mais avec la pression du coût de la vie qui met les finances dans une impasse à travers la Grande-Bretagne, la mère de deux enfants a déclaré qu’elle ne pouvait pas se permettre de continuer à éclabousser juste pour amener sa fille à l’école.

Incapable de prendre le bus, Amelia est maintenant coincée à la maison et continue de manquer car sa mère dit que la situation est “vraiment injuste”.

S’adressant à Belfast Live, Christina a déclaré avant le problème de transport qu’elle était “ravie” que sa fille ouvre une nouvelle école.

“Amelia a longtemps eu du mal avec l’école en raison de ses besoins. Elle a des difficultés d’apprentissage et un TDAH.

“Son père a dû s’absenter du travail pour s’assurer qu’Amelia aille à l’école pour son premier jour le 31 août et qu’elle rentre ensuite à la maison.

“C’était unique pour son premier jour, mais ce n’est pas quelque chose que nous pouvons demander à ses employeurs à chaque fois.

“J’ai dû l’emmener à l’école en taxi pendant les deux jours suivants car je ne conduis pas.

“Cela m’a coûté 44 £ en taxi à chaque fois parce que nous vivons d’un côté de Lisburn et sa nouvelle école est à l’autre bout. C’est de l’argent que j’ai besoin de me faire rembourser aussi.”

La femme de 38 ans a déclaré qu’elle était en contact avec l’autorité scolaire tous les jours, mais que sa fille n’est qu’en fin de liste d’attente.

Elle a poursuivi: “Le travail est en appel d’offres, mais jusqu’à ce qu’un chauffeur accepte ce travail, il ne peut rien faire.

“Aujourd’hui [Monday] il n’y a pas d’école pour elle parce que j’ai un autre enfant en sixième donc ça me coûte des centaines d’euros pour la scolariser.

“En tant que parent célibataire bénéficiant d’allocations, je ne peux pas me permettre de faciliter les taxis tous les jours pour qu’Amelia puisse se rendre à son école et en revenir jusqu’à ce que tout soit réglé.

“Elle a déjà environ quatre ans de retard en termes d’éducation et pour elle d’être assise à la maison aujourd’hui et Dieu sait combien de temps la retardera encore plus.

“Amelia a été très émue ce week-end à propos de tout cela car elle s’était déjà bien installée dans sa nouvelle école.

Elle était si heureuse mais maintenant elle veut savoir pourquoi ses nouveaux amis vont à l’école et elle ne peut pas Christina Currie

“J’ai tout essayé mais il n’y a personne dans ma région qui emmène ses enfants dans la même école ou qui est capable de conduire.

“Je suis totalement stressée et épuisée par tout cela, mais jusqu’à ce que le transport soit réglé, ma fille est sans aucune éducation. Cela semble vraiment injuste.”

L’Autorité scolaire a déclaré qu’elle était consciente de la perturbation des transports que cette famille a subie au début du trimestre scolaire et s’est “sincèrement excusée pour le bouleversement et la frustration causés”.

Un porte-parole d’EA a ajouté: «Nous sommes déçus que cette expérience n’ait pas été à la hauteur de nos attentes et nous continuons à travailler avec la famille pour confirmer des arrangements alternatifs.

“Plus de 3 500 élèves, dont beaucoup ont des besoins éducatifs spéciaux, sont transportés vers et depuis l’école par un taxi fourni par EA et la pénurie bien documentée d’opérateurs de taxi en Irlande du Nord a un impact sur certains de nos services en septembre.