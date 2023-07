Ma fille de 18 ans s’est fait arracher tout le cuir chevelu par une machine d’usine de jus de fruits – elle pensait qu’elle allait mourir

Un papa a raconté comment sa fille pensait qu’elle allait mourir après que tout son cuir chevelu ait été arraché par une machine dans une usine de jus de fruits.

Alexandra Trandafil, 18 ans, a perdu ses longues mèches après qu’elles aient été brutalement arrachées de sa tête à l’usine d’emballage et de transformation de Nippy.

Le cuir chevelu d’Alexandra Trandafil a été horriblement arraché après que ses cheveux se soient coincés dans une machine Crédit : Facebook / Alexandra Trandafil

L’adolescent travaillait dans une usine de jus de fruits Nippy’s en Australie-Méridionale Crédit : Facebook / Nippy’s

Elle travaillait comme main de hangar à l’usine de Waikerie, en Australie-Méridionale, le 12 novembre 2020, lorsque l’expérience de mort imminente s’est déroulée.

L’adolescent a été chargé de dégager un blocage sur un tapis roulant où les fruits étaient triés et lavés – alors que la machine était encore allumée.

Deux chaînes mobiles – une à hauteur de cheville avec un garde de sécurité dessus et une autre à hauteur de tête sans – fonctionnaient à ce moment-là.

Alors qu’elle essayait de récupérer des oranges qui étaient tombées, les cheveux d’Alexandra se sont horriblement emmêlés dans l’appareil et son cuir chevelu a été arraché.

Horriblement, elle est restée consciente tout au long de l’épreuve – et a vu sa peau « suspendue à la machine devant elle ».

Ses collègues stupéfaits ont appelé une ambulance avant que le travailleur ne soit transporté d’urgence à l’hôpital Royal Adelaide.

Les ambulanciers paramédicaux ont dû récupérer le cuir chevelu du jeune de la machinerie, mais seule une partie de celui-ci a pu être rattachée lors d’une intervention chirurgicale d’urgence.

Trois ans plus tard, Alexandra a toujours besoin d’un traitement continu car elle souffrait d’une perte de cheveux permanente et de tissus cicatriciels.

Un tribunal du travail de la SA a appris que l’adolescente craignait pour sa vie après que ses cheveux se soient retrouvés piégés dans la machinerie « non surveillée ».

La vice-présidente Katherine Eaton a déclaré dans ses conclusions : « En un instant, sa vie jeune et pleine d’espoir s’est transformée en choc, traumatisme, douleur continue et défiguration.

« Elle est restée consciente dès le moment de sa blessure.

« Elle a enduré non seulement la douleur et le choc de sa blessure physique, mais la terreur de lever les yeux et de voir ses cheveux et son cuir chevelu suspendus à la machine devant elle.

« Elle a cru qu’elle allait mourir.

« Sans surprise, elle souffre également psychologiquement des effets de la blessure et de son handicap et de sa défiguration continus. »

Nippy’s a plaidé coupable à une accusation d’infraction aux lois sur la santé et la sécurité et a été condamné à une amende de 120 000 $ (62 000 £), ainsi qu’à des frais de justice.

Le tribunal a appris que les responsables de l’usine avaient contacté la famille d’Alexandra pour s’excuser et leur avaient offert de l’argent en guise de « réparation » pour subventionner le coût du voyage à Adélaïde pour se faire soigner.

Le père de l’adolescent, Darrin Trandafil, a expliqué qu’il était soulagé que Nippy’s ait accepté la responsabilité de l’incident d’horreur.

« (Nous sommes) reconnaissants qu’ils aient plaidé coupable et qu’elle n’ait en aucun cas tort », a-t-il déclaré à l’annonceur.

« Nous sommes convaincus qu’Alex n’a commis aucun acte répréhensible dans l’incident. »

L’entreprise avait été avertie des dangers potentiels d’équipements similaires sept ans avant l’incident.

Bien que la machinerie ne soit pas la même que celle qui a blessé l’adolescent, le tribunal a jugé que les risques étaient « exactement les mêmes ».

Le magistrat Eaton a déclaré : « Le risque [of harm] n’était pas seulement prévisible, il avait effectivement été prévu. »

Nippy’s a déclaré avoir dépensé plus de 60 000 $ (30 000 £) pour réviser les procédures de sécurité autour des machines.

L’entreprise de jus de fruits n’a pas non plus fourni à Alexandra de formation sur les risques liés au travail à proximité du tapis roulant.

Nippy’s n’a pas maintenu un environnement de travail sûr et n’avait aucun signe avant-coureur des dangers possibles, a constaté le tribunal.

Le rôle de main de hangar était le premier emploi à temps plein d’Alexandra, qu’elle a commencé pendant une année sabbatique afin qu’elle puisse économiser pour voyager.

