Ma fille de 15 ans a été battue à mort avec une pierre dans un pari malade pour être frite par son ex lâche – il ne doit jamais être libéré

Une maman dont la fille a été battue à mort avec une pierre par son ex-petit ami a insisté sur le fait qu’il ne devrait jamais être libéré.

La fille de Sonia Oatley, Rebecca Aylward, n’avait que 15 ans lorsqu’elle a été tuée par Joshua Davies dans le cadre d’un pari malade pour obtenir un petit-déjeuner gratuit.

Rebecca Aylward a été assassinée par son ancien petit ami Joshua Davies en 2010 après l’avoir attirée dans une forêt près de chez lui Crédit : Fonctionnalités Rex

Davies sera éligible à la libération conditionnelle l’année prochaine Crédit : PA : Association de la presse

Davies, aujourd’hui âgé de 29 ans, a passé près de 14 ans derrière les barreaux pour le meurtre brutal de 2010 et sera éligible à la libération conditionnelle l’année prochaine.

Mais Sonia a déclaré qu’elle ferait tout son possible pour s’assurer qu’il reste derrière les barreaux, ajoutant : « Il tuera encore ».

La mère en deuil a déclaré au Mirror : « La peine de Joshua est plus courte que la vie de Rebecca – c’est une insulte.

« Ce monstre lâche avait prévu de tuer ma belle fille de la manière la plus horrible possible – il ne devrait jamais être libéré. »

Davies, qui avait 15 ans au moment du meurtre, a attiré Rebecca dans une forêt près du village d’Aberkenfig, Bridgend, Pays de Galles, près de chez elle à Maesteg, en octobre 2010 avant de la frapper avec une pierre de la taille d’un ballon de rugby.

Il a d’abord blâmé un ami et n’a avoué qu’après avoir purgé huit ans de sa peine.

Davies s’était vanté auprès d’amis qu’il voulait assassiner Rebecca, également âgée de 15 ans, en empoisonnant sa Ribena avec des plantes toxiques ou en la poussant dans une carrière.

Des copains lui ont même promis une friture dans leur café préféré s’il allait jusqu’au bout.

Deux jours avant le meurtre, il en a envoyé un à propos du pari malade : « Ne dis rien, mais tu me dois peut-être juste un petit-déjeuner. »

L’étudiante Straight-A Rebecca a vénéré l’adolescente imposante de six pieds même après qu’il ait répandu de fausses rumeurs selon lesquelles elle était enceinte.

Elle pensait qu’il voulait raviver leur romance intermittente lorsqu’il lui a demandé de le rencontrer près de chez lui.

Ensuite, il chanta à ses amis : « J’ai essayé de lui briser le cou. Elle criait alors j’ai ramassé la pierre.

« Le pire a été de sentir et de voir son crâne céder. »

Davies a été décrit par le juge M. le juge Lloyd Jones comme « sournois, calculateur et contrôlant » après avoir été reconnu coupable de meurtre en 2011 et emprisonné pendant au moins 14 ans.

Sonia, 59 ans, dit que Davies est toujours un menteur et reste un danger et devrait donc rester derrière les barreaux.

Elle a déclaré: «Il a menacé mon autre fille Jessica et une autre des amies de Becca – nous ne pouvons pas prendre ce risque.

« Il est dangereux et sait manipuler les gens et les autorités et il devrait rester enfermé pour la sécurité du public. »

La mère de trois enfants veut que les meurtriers soient condamnés à des peines plus sévères et survient quelques jours seulement après que le secrétaire à la Justice Alex Chalk a dévoilé son intention d’imposer des peines de prison plus strictes aux personnes qui assassinent leurs anciens partenaires.

Sonia a déclaré que les lois au Royaume-Uni étaient « archaïques », ajoutant que si une personne a pris la vie, elle devrait purger une peine à perpétuité.

Elle a dit que Rebecca avait été une étudiante modèle qui aurait pu tout accomplir et avait rêvé de devenir avocate.

Rebecca était allée rencontrer Davies, espérant qu’ils pourraient se remettre ensemble 1 crédit