Ma fille de 14 ans s’est suicidée après avoir vu des messages de suicide sur Instagram – les géants des réseaux sociaux ont 56 jours pour agir

LE père de l’écolière Molly Russell a exhorté les entreprises de médias sociaux à ne pas “traîner les pieds en attendant la législation” après que sa fille ait consulté des messages sur le suicide en ligne.

Cela survient alors que le coroner Andrew Walker a émis des recommandations comprenant des plates-formes distinctes pour les adultes et les enfants.

Une enquête a conclu que Molly était décédée en raison de l’impact négatif du contenu en ligne Crédit : PA

M. Walker a envoyé jeudi un rapport sur la prévention des décès futurs à des entreprises telles que Meta, Pinterest, Twitter et Snapchat ainsi qu’au gouvernement, dans lequel il a demandé un examen des algorithmes utilisés par les sites pour fournir du contenu.

La jeune fille de 14 ans, originaire de Harrow, dans le nord-ouest de Londres, s’est suicidée en novembre 2017 après avoir visionné du contenu sur le suicide et l’automutilation en ligne, incitant sa famille à faire campagne pour une meilleure sécurité sur Internet.

Réagissant aux recommandations émises par le coroner, le père de Molly, Ian, a déclaré : “Nous nous félicitons de ce rapport du coroner, qui fait écho à nos préoccupations concernant les dangers en ligne auxquels Molly a été exposée et poussée par les algorithmes des plateformes.

“Nous exhortons les entreprises de médias sociaux à tenir compte des paroles du coroner et à ne pas traîner les pieds en attendant la législation et la réglementation, mais plutôt à adopter une approche proactive de l’autorégulation afin de rendre leurs plateformes plus sûres pour leurs jeunes utilisateurs.

“Ils devraient réfléchir longuement et sérieusement pour savoir si leurs plateformes sont adaptées aux jeunes.

“Le gouvernement doit également agir de toute urgence pour mettre en place sa réglementation stricte des plateformes de médias sociaux afin de garantir que les enfants sont protégés contre les effets des contenus en ligne préjudiciables, et que les plateformes et leurs cadres supérieurs s’exposent à de lourdes sanctions s’ils ne prennent pas de mesures pour freiner l’amplification algorithmique de contenus destructeurs et extrêmement dangereux ou ne pas les supprimer rapidement.

“J’espère que cela sera mis en œuvre rapidement grâce au projet de loi sur la sécurité en ligne qui doit être adopté dès que possible.”

Le coroner principal a également suggéré que le gouvernement devrait examiner la vérification de l’âge avant de rejoindre la plate-forme, la fourniture de contenu spécifique à l’âge, l’utilisation d’algorithmes pour fournir du contenu, l’utilisation de la publicité et le contrôle parental ou du tuteur, y compris l’accès au matériel visionné par un l’enfant et la rétention de matériel.

M. Walker a déclaré après l’enquête : “” Je recommande que l’on envisage de promulguer la législation nécessaire pour assurer la protection des enfants contre les effets des contenus en ligne préjudiciables et la réglementation efficace des contenus en ligne préjudiciables.

“Bien que la réglementation relèverait du gouvernement, je ne vois aucune raison pour laquelle les plates-formes elles-mêmes ne souhaiteraient pas envisager l’autorégulation en tenant compte des questions soulevées ci-dessus.”

La société mère d’Instagram, Meta, a déclaré qu’elle soutenait une réglementation accrue des médias sociaux suite aux recommandations du coroner.

En réponse, un porte-parole de la société Meta a déclaré : « Nous nous engageons à faire d’Instagram une expérience sûre et positive pour tout le monde, en particulier les adolescents, et examinons le rapport du coroner.

“Nous convenons qu’une réglementation est nécessaire et nous avons déjà travaillé sur de nombreuses recommandations décrites dans ce rapport, y compris de nouveaux outils de supervision parentale qui permettent aux parents de voir qui suivent leurs adolescents et de limiter le temps qu’ils passent sur Instagram.

“Nous définissons également automatiquement les comptes des adolescents sur privés lorsqu’ils se joignent, les poussons vers un contenu différent s’ils font défiler le même sujet depuis un certain temps et avons des contrôles conçus pour limiter les types de contenu que les adolescents voient.

“Nous n’autorisons pas les contenus faisant la promotion du suicide ou de l’automutilation, et nous trouvons 98 % des contenus sur lesquels nous prenons des mesures avant qu’ils ne nous soient signalés.

“Nous continuerons à travailler dur, en collaboration avec des experts, des adolescents et des parents, afin de continuer à nous améliorer.”

Pinterest a déclaré qu’il examinerait “avec soin” les recommandations formulées.

Un porte-parole de Pinterest a déclaré : “Nos pensées vont à la famille Russell.

“Nous avons écouté très attentivement tout ce que le coroner et la famille ont dit au cours de l’enquête.

“Pinterest s’engage à apporter des améliorations continues pour garantir la sécurité de la plate-forme pour tous et le rapport du coroner sera examiné avec soin.

“Au cours des dernières années, nous avons continué à renforcer nos politiques concernant le contenu autodestructeur, nous avons fourni des voies vers un soutien compatissant pour ceux qui en ont besoin et nous avons investi massivement dans la création de nouvelles technologies qui identifient automatiquement et agissent sur contenu d’automutilation.

“L’histoire de Molly a renforcé notre engagement à créer un espace sûr et positif pour nos Pinners.”

Le prince William a également frappé les entreprises de médias sociaux à la fin du mois de septembre de cette année.

Dans un geste sans précédent, le prince de Galles a fait pression sur la Silicon Valley et les a exhortés à changer leurs habitudes.

Dans un message Twitter, il a déclaré: Aucun parent ne devrait jamais avoir à endurer ce que Ian Russell et sa famille ont vécu.

«Ils ont été incroyablement courageux. La sécurité en ligne pour nos enfants et nos jeunes doit être une condition préalable, et non une réflexion après coup. W. »

Le coroner a statué que Molly était décédée “d’un acte d’automutilation alors qu’elle souffrait de dépression et des effets négatifs du contenu en ligne”.

On pense que c’est la première fois que des entreprises de médias sociaux sont tenues en partie responsables d’un décès.