Ma fille de 12 ans a été tuée alors qu’elle se rendait aux Guides… Je sais qui est responsable et les lâches doivent se manifester

LA mère d’une écolière tuée dans un délit de fuite il y a 20 ans sait qui est responsable et exige que les lâches se manifestent enfin pour faire face à la justice.

Gemma Rolfe, 12 ans, se rendait chez les Guides avec son beau-père lorsqu’une camionnette Austin Maestro volée conduite par quatre jeunes ivres et drogués les a percutés.

L’impact a renversé leur Suzuki Vitara sur son toit avant que le couple – suspendu par leurs ceintures de sécurité – ne soit heurté par une BMW, tuant Gemma et laissant Dean Robey grièvement blessé.

La police a retrouvé les jeunes mais aucun n’a admis être le conducteur – avec un manque d’ADN, personne n’a jamais été inculpé et les tueurs sont sortis libres.

S’exprimant depuis son domicile à Erith, dans le Kent, la mère de Gemma, Janet Robey, 56 ans, a déclaré au Sun : « Je connais tous leurs noms, c’étaient des gars du coin.

« Je vais au gymnase de l’autre côté de la route, ils pourraient être là-dedans et je ne le saurais pas car ils ont la quarantaine maintenant. Ils pourraient avoir leurs propres enfants, ils me connaîtraient.

« Toute ma famille a eu une peine de prison pendant vingt ans, nous souffrirons toujours, ils vivent leur vie mais nos vies se sont arrêtées, pourquoi est-ce que nous souffrons ?

« Ils doivent juste dire ‘c’était moi, je l’ai fait, je suis désolé’. Je ne pense pas que cela arrivera un jour.

« Je doute que ça leur vienne à l’esprit, c’est dans le mien 24h/24 et 7j/7, je ne sais même pas s’ils ont une conscience. »

Gemma était une élève vedette de l’école Erith qui, à 5’6 « , était un personnage plus grand que nature.

Se souvenant de la « singe effrontée » Gemma, Janet a déclaré: « Elle était très entêtée, très indépendante, très intelligente, totalement intrépide.

« Gemma gagnerait de l’argent pour payer un cadeau pour la fête des mères – elle n’avait que neuf ans. »

‘À PLUS TARD, MAMAN’

Le soir du 19 mai 2003, la famille de Janet était en retard pour les Guides.

Janet a rappelé: « Gemma avait une pizza au fromage, au jambon et à l’ananas pour son thé, je peux encore voir ce qu’elle portait, ce que je portais.

« Tous les jours, quand mes enfants franchissaient la porte, je leur disais que je les aimais, qu’un jour je n’ai pas fait ça.

« Elle a couru vers la porte et a dit à plus tard, maman. »

Peu après 19h15, la mère de deux enfants a entendu des sirènes : « Mon téléphone a sonné, quelqu’un a dit que Gemma et Dean avaient eu un accident.

« J’avais l’impression d’aller au ralenti, je suis arrivé au bout de la route et la police l’avait enregistré, je suis sorti de la voiture et je courais. »

Janet a été transportée dans une maison où un intervenant rapide a révélé le pire cauchemar de tous les parents : Gemma avait été tuée.

« J’ai juste crié, mon téléphone sonnait, c’était mon frère jumeau Richard, quelqu’un d’autre a décroché, il m’a entendue », se souvient la maman.

Les jeunes ont fui les lieux alors que le corps de Gemma était coupé de l’épave tandis que Dean – qui s’était cassé quatre côtes et une clavicule sur le côté gauche – a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état grave.

Janet ajoute: «Je me souviens avoir dit à Dean Gemma qu’il était mort, il a juste crié et crié.

« Le dernier souvenir de Dean de l’accident aurait été celui de Gemma, moi et mon fils n’étions pas dans la voiture avec elle, nous ne pouvons pas voir ce que Dean traversait. »

Le frère de Gemma, Kye, alors âgé de 18 ans, a ensuite déménagé. Il a ensuite eu une fille nommée d’après sa sœur.

Je me souviens avoir dit à Dean Gemma qu’il était mort, il a juste crié et crié Janet Robey

Des débris et des livres d’images de Gemma remplissent la maison de Janet, beaucoup incluent des hommages reçus dans les jours et les semaines qui ont suivi sa mort.

Ils se souviennent d’une fille qui était une « bonne écoute » et qui « faisait rire les gens ».

Mais parmi les pages se trouve un poème obsédant intitulé «Think» que Gemma a écrit sur le crime commis avec une arme à feu à l’âge de neuf ans seulement, le dernier paragraphe se lit comme suit: «L’homme avec l’arme, celui qui a commis le crime.

« La police est arrivée trop tard, il était parti juste à temps, il ne se rendra jamais compte de ce qu’il a fait. »

« C’est ce qui est arrivé à Gemma, c’est comme si elle avait écrit ce qui allait arriver », dit Janet.

La maman de deux enfants visite l’endroit où Gemma est décédée à la jonction de Canada Road et Slade Green Road à Erith une fois par an.

Elle explique : « Je ne peux pas y aller à un autre moment, j’y vais le 19 mai.

« Un jour, je serai le seul là-bas mais il y a encore des gens qui viennent. On lâche un ballon et on se fait un câlin. »

Ce vendredi marque 20 ans depuis la mort de Gemma et Janet brisée dit qu’elle « ne permettra pas » que sa fille – qui aurait maintenant 32 ans – soit oubliée.

Et elle a dit au Sun qu’elle avait juré de se battre pour la justice jusqu’à ce que les lâches admettent qui était au volant.

PAS DE JUSTICE

Avant l’anniversaire, la police métropolitaine a déclaré que son enquête sur la mort de Gemma restait ouverte, mais Janet n’avait pas beaucoup d’espoir.

« L’ADN s’est répandu dans la camionnette comme une bouteille de talc pressée, la police n’a jamais pu prouver qui était au volant à ce moment-là », dit Janet.

Elle termine : « Ils auraient dû se faire ramoner tous les quatre, ma fille a franchi la porte et a dit ‘à plus tard maman’, c’est tout ce que j’ai.

« Pendant 20 ans, j’ai été le plus fort qui a maintenu ma famille ensemble aussi longtemps que j’ai pu et je suis vraiment fatigué maintenant.

« Je ne vais pas bien, mais ça va, j’ai le droit de ne pas aller bien.

« Je passe par les mouvements, j’ai l’impression d’être dans cette voiture aussi, et je suis dans le coma, et ma vie maintenant jusqu’au jour de ma mort sera un rêve et le jour où je me réveillerai sera le jour où je voir ma fille.

Le porte-parole de la police du Met a déclaré au Sun: « Nos pensées vont à la famille et aux amis de Gemma à l’approche de ce triste anniversaire.

« L’enquête reste ouverte et bien que de nombreuses années se soient écoulées, nous restons déterminés à obtenir justice.

« L’affaire a fait l’objet d’un examen pour la dernière fois par le groupe d’examen des crimes graves l’année dernière et un certain nombre d’enquêtes sont toujours en cours. »

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider doit appeler l’unité d’enquête sur les collisions graves au 0208 285 1574.

Vous pouvez également contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111 ou visiter crimestoppers-uk.org.

