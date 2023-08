Ma fille de 10 ans, Sara Sharif, a été retrouvée morte à la maison… maintenant, son père DOIT se manifester et s’expliquer

LA maman au coeur brisé de Sara Sharif a appelé le papa de la petite fille à « se présenter et s’expliquer ».

Olga Sharif a parlé de sa « incroyable » et « belle » fille de 10 ans, qui a été découverte morte chez sa famille à Woking le 10 août.

Olga, la mère de Sara, demande à Urfan de se manifester et de s’expliquer Crédit : Simon Jones – Commandé par The Sun

Sara Sharif, 10 ans, a été retrouvée morte par la police au domicile familial de Woking Crédit : collecter

Des officiers de la province orientale du Pendjab ont confirmé aujourd’hui qu’ils avaient lancé une chasse à l’homme pour retrouver le père de Sara, Urfan Sharif, en lien avec son meurtre.

Les flics sont également à la recherche du partenaire d’Urfan, Beinash Batool, 29 ans, et de son frère, Faisal Malik, 28 ans.

Les autorités britanniques sont maintenant confrontées à une bataille difficile pour ramener le groupe – tous connus de Sara – en Grande-Bretagne.

En effet, le Royaume-Uni n’a pas de traité d’extradition formel avec le Pakistan, ce qui rend difficile le retour des fugueurs pour un interrogatoire.

Une Olga dévastée a déclaré au MailOnline: « La police fait du bon travail pour le retrouver. »

Et, son message à Urfan était de « se présenter et de s’expliquer ».

La maman en deuil a dit que Sara était « une enfant incroyable »

« Elle était si belle. Je n’arrive pas à croire qu’elle soit morte », a-t-elle ajouté.

Olga, qui ne vivait pas avec Sara mais avait des droits de visite, avait précédemment parlé au Sun de ses tentatives frénétiques de contacter Urfan après la découverte tragique de la mort de Sara.

Elle a déclaré: « J’ai envoyé un texto et j’ai appelé mais je n’ai rien reçu, alors j’ai essayé de le joindre via TikTok, mais c’est devenu privé.

« C’était aussi mes amis et mes proches qui essayaient de leur envoyer un message, mais personne n’a rien reçu. »

Olga a ajouté: « Il a dit qu’il aimait mes enfants mais il s’envole?

« Il ne faut pas cinq minutes pour quitter le pays en avion.

« Il faut des heures pour tout régler, (comme) l’argent pour les vols.

« Il y a encore tellement de questions sans réponses. »

La femme de 36 ans a expliqué qu’elle avait épousé Urfan en 2009 et que la relation avait rompu en 2017.

Elle a affirmé que le comportement de sa petite fille avait commencé à changer une fois qu’elle vivait avec son père, qui avait la garde de Sara et de son frère de 13 ans.

‘UNE QUESTION DE TEMPS’

Le frère d’Urfan, Imran Sharif, s’est également entretenu avec MailOnline et a déclaré que la police pakistanaise avait fait une descente dans leur maison familiale dans la ville de Jhelum.

« Certaines personnes disent qu’il se cache quelque part à Jhelum dans une maison louée, mais d’autres disent qu’il est peut-être allé à Mirpur où vivent ses beaux-parents », a-t-il ajouté.

Un porte-parole du poste de police de Chotala à Jhelum a déclaré: « Les officiers supérieurs nous ont demandé d’arrêter Urfan Sharif qui est récemment venu d’Angleterre.

« La FIA (Federal Investigation Agency) a envoyé un projet à l’officier de police du district pour l’arrêter immédiatement. »

Ils ont ajouté qu’ils espéraient qu’il « sera bientôt derrière les barreaux ».

Un autre responsable a déclaré : « Nous recherchons activement Sharif et sommes convaincus que nous le retrouverons ».

Ce responsable a affirmé que ce n’était qu’une « question de temps » avant qu’Urfan ne soit attrapé.

‘TRAUMATIQUE’

Il a été révélé qu’un examen post-mortem effectué mardi a conclu que la cause de Sara était « encore à établir ».

Il a conclu que la petite fille souffrait de « blessures multiples et étendues susceptibles d’avoir été causées sur une période prolongée et prolongée ».

Le surintendant détective de la police de Surrey, Mark Chapman, a déclaré: « Bien que l’autopsie ne nous ait pas fourni de cause de décès établie pour le moment, nous savons maintenant que Sara a subi des blessures multiples et étendues sur une période prolongée et prolongée.

« Cela a considérablement changé la nature de notre enquête, et nous avons élargi le calendrier de l’objet de notre enquête.

« En conséquence, nous essayons de reconstituer une image du style de vie de Sara, mais nous ne pouvons pas le faire sans l’aide du public. »

Le surintendant du département Mark Chapman a ensuite qualifié l’enquête de « traumatique » et a confirmé que les policiers impliqués étaient soutenus par la force.

Le corps de Sara a été retrouvé après que la police a été précipitée à une adresse appartenant à son père Urfan Sharif, sur Hammond Road vers 2 h 50 le jeudi 10 août 2023.

Elle était si belle. Je n’arrive pas à croire qu’elle soit morte. » Olga Charif

Elle a été déclarée morte sur les lieux.

La police a rapidement enregistré la zone, des agents étant vus entrer et sortir de la maison avec des sacs de preuves à la main.

Le lendemain, il est apparu que trois personnes à qui la police voulait parler avaient quitté le pays dans les heures précédant la découverte du corps du jeune.

Cela s’est produit alors qu’un agent de voyage local a déclaré avoir été contacté par une personne connue de Sara, souhaitant des billets de groupe pour la capitale Islamabad, a rapporté la BBC.

La réservation a coûté plus de 5 000 £ et a été effectuée le 9 août, quelques heures avant que le corps de la jeune fille ne soit retrouvé seul par des flics.

Des hommages émotionnels ont afflué pour Sara dans les jours qui ont suivi sa mort.

Beaucoup ont rendu hommage à la « charmante » écolière, avec des bouquets et des notes éparpillés devant la maison familiale à Surrey.

L’un d’eux disait : « Chérie. Je suis tellement désolée que ton éclat ait été éteint trop tôt. Repose en paix x. »

Un autre a déclaré: « Je suis désolé que cela se soit produit. Une telle tragédie. »

Des responsables pakistanais ont lancé une chasse à l’homme pour arrêter Urfan en lien avec le meurtre de Sara Crédit : Entreprise

Le frère d’Urfan, Faisal Malik, 28 ans, est également en fuite Crédit : PA