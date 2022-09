Ma fille bien-aimée, 11 ans, s’est noyée dans un parc aquatique – maintenant je veux la vérité sur ce qui s’est passé

Un papa pleurant la mort de sa fille qui s’est noyée dans un parc aquatique dit qu’il veut découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé.

Kyra Hill, 11 ans, assistait à une fête d’anniversaire à Liquid Leisure près de Windsor, dans le Berkshire, lorsqu’elle a disparu le 6 août.

Kyra Hill s’est noyée alors qu’elle assistait à une fête d’anniversaire à Liquid Leisure le 6 août Crédit : PA

Kyra Hill, au centre, avec son père Leonard et sa sœur aînée Crédit : pixel8000

Papa Leonard dit qu’il veut connaître la vérité sur ce qui est arrivé à sa fille Crédit : pixel8000

Les services d’urgence ont été appelés à 15 h 55 et Kyra a été retrouvée juste après 17 h 10 et transportée à l’hôpital de Wexham Park, où elle a été déclarée morte.

La noyade s’est produite dans une zone de baignade désignée.

Lundi, la famille de Kyra a assisté à ses funérailles à Croydon, dans le sud de Londres.

Après la cérémonie, son père Leonard Hill a exhorté les gens à se manifester s’ils étaient à Liquid Leisure le 6 août ou s’ils avaient des problèmes de sécurité dans le passé.

M. Hill a déclaré que sa famille voulait désespérément la vérité sur ce qui était arrivé à Kyra pour espérer accepter sa mort.

“Parmi notre terrible et dévorant chagrin, il y a aussi de la colère que notre fille bien-aimée aurait pu et aurait dû être sauvée”, a-t-il déclaré.

L’avocat de la famille Harvinder Kaur, du cabinet d’avocats Fieldfisher, a déclaré que plusieurs personnes l’avaient déjà contactée à la suite de la tragédie pour discuter de leurs expériences chez Liquid Leisure.

Elle a déclaré: “Kyra est décédée lors d’une fête d’anniversaire. Sa famille, ses amis et sa communauté sont dévastés. Comment est-ce arrivé?

“La famille a enterré Kyra aujourd’hui. (Elle était) une jeune fille pleine de promesses et avec une longue vie à vivre.

“Leur torture d’avoir besoin de comprendre exactement ce qui s’est passé ne peut pas être sous-estimée.

“Si vous avez des informations ou si vous étiez là le jour et avez vu quelque chose, nous apprécierions votre aide.”

Dans un communiqué, Liquid Leisure a déclaré: “Tout le monde chez Liquid Leisure a le cœur brisé par l’incident tragique du 6 août et nos pensées vont à la famille et à toutes les personnes touchées.

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les différentes autorités pour aider l’enquête en cours.

“En conséquence, nous sommes limités dans ce que nous pouvons dire sur l’incident lui-même à ce stade.

“Nous pouvons confirmer que l’incident s’est produit dans la zone de baignade désignée de notre lac, qui a toujours un sauveteur parfaitement formé de la Royal Life Saving Society en service.

“Liquid Leisure Windsor est en activité depuis plus de 20 ans et a accueilli des centaines de milliers de visiteurs pendant cette période.

“Rien n’est plus important pour nous que la sécurité de nos visiteurs.

“Nous voulons réitérer nos plus sincères condoléances à la famille et à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie, et fournirons d’autres mises à jour lorsque nous le pourrons.”

La police de Thames Valley a déclaré que la mort de Kyra était traitée comme inexpliquée mais non suspecte et qu’un dossier serait préparé pour le coroner.

Les agents de l’arrondissement royal de Windsor et de Maidenhead ont pris la responsabilité de l’enquête afin de déterminer toute infraction potentielle à la législation pertinente en matière de santé et de sécurité.

Un porte-parole du Royal Borough of Windsor and Maidenhead a déclaré: “Il incombe aux entreprises de se conformer à la législation pertinente en matière de santé et de sécurité et de s’assurer qu’elles ont mis en place des évaluations des risques appropriées et suffisantes et des systèmes de travail sûrs associés pour identifier et gérer les risques. .

“Nous sommes en train de mener une enquête de santé et de sécurité sur l’incident tragique de Liquid Leisure afin de déterminer toute infraction potentielle à la législation pertinente en matière de santé et de sécurité.

“Parallèlement à cela, à la lumière du décès, nous avons signifié un avis interdisant toutes les activités récréatives associées au lac jusqu’à ce que Liquid Leisure ait convaincu le conseil qu’il dispose d’évaluations des risques appropriées et suffisantes pour prévenir ou réduire le risque de noyade et cet avis reste en place .

“Nous voudrions à nouveau exprimer nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Kyra.”

Kyra a été décrite comme une jeune fille “pleine de promesses” par l’avocat de la famille Crédit : PA