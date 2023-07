Ma fille Ava White, 12 ans, a été poignardée à mort lors d’une exposition de lumières de Noël – plus d’enfants mourront si rien n’est fait

LA MÈRE d’Ava White a averti que davantage d’enfants seraient tués si rien n’était fait pour lutter contre la criminalité au couteau.

L’écolière n’avait que 12 ans lorsqu’elle a été tuée devant un magasin de vêtements peu de temps après une exposition de lumières de Noël dans le centre-ville de Liverpool à la suite d’une dispute sur une vidéo Snapchat en novembre 2021.

L’écolière Ava White, 12 ans, qui a été poignardée à mort lors d’un événement de lumières de Noël à Liverpool Crédit : TIM STEWART NEWS LIMITED

La mère d’Ava, Leeann, a demandé que davantage soit fait pour éviter que davantage d’enfants ne soient tués 1 crédit

Un garçon de 15 ans, qui avait 14 ans à l’époque, a été reconnu coupable de son meurtre et emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 13 ans en juillet 2022. Il ne peut pas être nommé pour des raisons juridiques.

La mère au cœur brisé d’Ava, Leeann, a maintenant demandé que la police reçoive de plus grands pouvoirs d’interpellation et de fouille.

Elle souhaite que les agents puissent fouiller des enfants dès l’âge de 12 ans à la recherche d’armes.

Un policier a le pouvoir d’arrêter et de fouiller un individu s’il a des « motifs raisonnables » de soupçonner qu’il porte une arme, des drogues illégales, des biens volés ou tout ce qui peut être utilisé pour commettre un crime.

En vertu des lois en vigueur, il n’y a pas d’âge minimum requis pour qu’une personne soit arrêtée et fouillée, bien que les enfants ne puissent être tenus pénalement responsables avant l’âge de 10 ans.

Mais Leeann a déclaré que l’on n’en faisait pas assez pour lutter contre le fléau de la criminalité au couteau au Royaume-Uni.

Elle a déclaré au Mirror : « Pour être honnête, je ne vois pas de différence. La seule chose que j’ai vue, c’est le nouvel arrêt et les recherches qui arrivent, mais encore une fois, il faut cibler les plus jeunes.

« Ce sont des jeunes qui portent des couteaux, ainsi que des adultes, et nous devons rechercher au moins des enfants de 12 ans. »

Leean pense qu’il y a une chance qu’Ava « serait toujours là » si des pouvoirs d’arrêt et de fouille plus larges avaient été en place au moment de sa mort.

Mais les organismes de bienfaisance ont partagé leur inquiétude concernant les recherches sur les jeunes enfants, Stopwatch affirmant que la majorité des interpellations ne trouvent rien d’important.

Cela survient alors qu’elle fait campagne sans relâche pour l’installation de kits de saignement vitaux à Liverpool et dans les villes du Royaume-Uni.

Leean a également assisté à un match de football de célébrités en soutien aux organisations caritatives anti-couteau Weapons Down Gloves Up et No More Knives joué au Marine FC le week-end dernier.

Pendant ce temps, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman a écrit le mois dernier aux chefs de police des 43 forces de police d’Angleterre et du Pays de Galles pour donner son plein soutien aux agents utilisant les pouvoirs d’arrêt et de fouille à leur disposition.

Au cours de l’année jusqu’en mars 2022, 99 personnes de moins de 25 ans ont perdu la vie dans des crimes au couteau en Angleterre et au Pays de Galles.

Treize des victimes avaient moins de 16 ans.

Khayri McLean, 15 ans, a été prise en embuscade et poignardée à mort par des couteaux masqués devant les portes de l’école à Huddersfield en septembre de l’année dernière.

Khayri McLean a été poignardée à mort devant les portes de l’école Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Jakele Pusey, 15 ans, purgera une peine minimale de 16 ans de prison Crédit : PA

Jovani Harriott, 17 ans, a également été reconnu coupable du meurtre 1 crédit

Jakele Pusey, également âgée de 15 ans, et Jovani Harriott, 17 ans, ont ensuite été reconnus coupables de son meurtre et emprisonnés.

Les deux tueurs attendaient avant d’attaquer Khayri avec une arme de 30 cm à l’extérieur de la North Huddersfield Trust School

Tomasz Oleszak, 14 ans, a été poignardé à mort près d’une réserve naturelle à Gateshead en octobre de l’année dernière.

Il a subi une blessure profonde de 8 cm à la poitrine et est décédé peu de temps après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital.

Leighton Amies, 15 ans, au visage de bébé, s’est vanté « J’ai mouillé votre garçon » – argot pour poignardé – après le coup de couteau.

Il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 12 ans le mois dernier.

Tomasz Oleszak, 14 ans, a été poignardé à mort à Gateshead Crédit : NNP

Son assassin Leighton Amies a été emprisonné à vie le mois dernier Crédit : PA

Ava, quant à elle, a été poignardée lors d’un événement d’allumage des lumières de Noël le 25 novembre 2021.

Elle était avec des amis près du Royal Court Theatre lorsqu’ils ont été approchés par un groupe de garçons.

Une dispute verbale a alors éclaté après qu’un des garçons les ait filmés, avant de partager les images sur Snapchat.

Ava a dit au garçon d’arrêter de filmer et de supprimer la vidéo, mais la dispute s’est intensifiée et elle a été poignardée au cou.

Les services d’urgence sont arrivés pour la trouver effondrée sur le sol avec un membre du public donnant les premiers soins, mais elle est décédée peu de temps après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital pour enfants Alder Hey.

Les forces de police ont enregistré 49 265 infractions impliquant un couteau ou un instrument tranchant l’année dernière, soit une augmentation de 46 % par rapport à la période de 12 mois se terminant en mars 2012.

Les 282 meurtres impliquant un couteau ou un instrument tranchant l’année dernière étaient également les plus élevés depuis 1946.

Patrick Green est le PDG du Ben Kinsella Trust, une organisation caritative anti-couteau créée à la suite du décès du jeune de 16 ans en juin 2008.

Il a déclaré au Sun: « Jeudi dernier, c’était l’anniversaire de la mort de Ben, nous avons donc beaucoup réfléchi à ce qui a changé dans la criminalité au couteau au cours de la dernière décennie – mais ce n’est tout simplement pas le cas.

« Il n’y a pas eu de réel changement, les chiffres ont considérablement augmenté par rapport à il y a dix ans. Il y a dix ans, je dirais que les parents devraient vérifier la présence de couteaux dans leurs tiroirs de cuisine, car les jeunes sortaient en contrebande de petits couteaux dans leur boucle de ceinture.

« Cela a beaucoup changé. Les jeunes portant des couteaux pour se protéger sont un mythe qui existe depuis longtemps.

« La pensée est maintenant » Je porterai un couteau plus gros car il me procurera une plus grande protection et vous effrayera « . Ils sont également plus faciles à obtenir maintenant via les réseaux sociaux. »

La police sur les lieux du meurtre d’Ava en novembre 2021 Crédit : PA