Ma fille «ange» Kyra Hill s’est noyée à Liquid Leisure – elle aurait dû avoir 12 ans aujourd’hui, je suis brisé

LE papa désemparé d’une fille qui s’est noyée dans un parc aquatique a parlé de son agonie à l’occasion de ce qui aurait été son 12e anniversaire.

Kyra Hill a disparu à Liquid Leisure, près de Windsor, Berkshire, lors de la fête d’un ami le 6 août.

Kyra Hill s’est noyée à Liquid Leisure, près de Windsor, Berkshire, le 6 août Crédit : PA

Fleurs laissées au parc aquatique suite au drame Crédit : Alamy

Les services d’urgence ont été appelés à 15 h 55 et Kyra a été retrouvée juste après 17 h 10 et transportée d’urgence à l’hôpital de Wexham Park, où elle est décédée.

Aujourd’hui, son père Leonard Hill a déclaré que la famille “vivait le pire cauchemar de tous les parents”.

Rendant hommage à sa fille, il a déclaré: “Kyra aurait fêté ses 12 ans aujourd’hui, ce qui va maintenant lui manquer.

“Nous avons plutôt gagné un ange inattendu.

“Kyra était une fille belle, courageuse, déterminée, heureuse et aimante.

“Elle se souciait vraiment de tout le monde, grand ou petit, vieux ou jeune.

“Elle était pure de cœur, d’esprit, de pensées et d’action.

“Elle défendait ce qui était vrai et juste et était une leader naturelle, populaire parmi ses pairs, ses amis et sa famille.”

Leonard a également juré de “se battre pour la vérité” sur ce qui est arrivé au jeune, qui rêvait de jouer au football pour l’équipe féminine de Manchester United.

“Je ne m’arrêterai pas tant que nous n’aurons pas découvert toute la vérité sur ce qui est arrivé à Kyra et pourquoi elle s’est apparemment noyée au milieu d’un personnel qualifié”, a-t-il déclaré.

Et il voulait “mettre les pendules à l’heure” que le jeune de 11 ans n’avait pas joué sur des structures gonflables et se trouvait dans la zone désignée pour la natation.

Leonard a ajouté qu’elle manque “beaucoup” à sa famille et qu’ils sont “profondément perturbés, bouleversés et brisés par ce qui lui est arrivé au Liquid Leisure Windsor”.

Il a ajouté: “Nous nous sentons déçus. Nous nous battrons pour la vérité et obtiendrons justice pour notre petite fille, tout comme elle se serait battue pour les gens qu’elle aimait.”

‘ANGE INATTENDU’

Les avocats des blessures graves Jill Greenfield et Harvinder Kaur, de Fieldfisher, représentent la famille.

Mme Kaur a confirmé que les autorités locales enquêtaient sur ce qui s’était passé et qu’une enquête serait ouverte au Reading Coroner’s Court.

Mme Greenfield a déclaré: “Notre objectif est d’aider la famille à naviguer dans le processus judiciaire et à découvrir comment cela aurait pu arriver à une jeune fille qui célébrait simplement l’anniversaire de son amie.”

Auparavant, la police de Thames Valley avait déclaré que la mort de Kyra n’était pas considérée comme suspecte et qu’un dossier était en cours de préparation pour le coroner.

Suite à la tragédie, Liquid Leisure a fermé le cours d’assaut aquatique pour le reste de la semaine “par respect” pour la famille de Kyra.

Lundi, le Royal Borough of Windsor and Maidenhead a déclaré que l’attraction ne devrait pas encore rouvrir pour des raisons de santé et de sécurité.

Liquid Leisure doit montrer qu’il a réduit le risque de noyade avant que les affaires puissent reprendre, a-t-il déclaré.

La société a été contactée pour commentaires.

Une vue aérienne de l’attraction aquatique Crédit : Liquid Leisure Windsor

L’enfant de 11 ans est décédé au parc aquatique lors de la fête d’anniversaire d’un ami

Liquid Leisure fermé pour le reste de la semaine “par respect” pour la famille de Kyra Crédit : w8media