Ma fille adolescente s’est suicidée accidentellement après avoir regardé une vidéo TikTok… J’ai crié quand j’ai découvert

Un père au CŒUR BRISÉ a raconté comment sa fille adolescente s’est suicidée accidentellement après avoir regardé des vidéos TikTok.

Liam Walsh, 48 ans, de Basildon, Essex, a hurlé lorsqu’il a découvert que sa fille Maia, 14 ans, était décédée vers minuit entre le 6 et le 7 octobre de l’année dernière.

Liam Walsh, 48 ans, a hurlé quand il a découvert que sa fille Maia, 14 ans, était décédée Crédit : Liam Walsh

Liam appelle les forces de police à travailler plus étroitement avec les géants de la technologie Crédit : Liam Walsh

Elle est décédée lorsqu’une tentative d’automutilation a mal tourné après avoir visionné des vidéos, selon Liam.

Il a déclaré au Sun : « Les vidéos qu’elle regardait étaient écœurantes. Ma petite fille était une jeune femme confiante, intelligente et merveilleuse.

« Elle avait tellement d’atouts pour elle. Elle ne voulait pas mourir cette nuit-là. »

Il a fallu cinq mois aux flics pour rendre le téléphone de Maia à ses parents désemparés – après avoir eu du mal à accéder aux données, a-t-il affirmé.

Maintenant, Liam appelle les forces de police à travailler plus étroitement avec les géants de la technologie afin qu’il puisse découvrir ce qui a poussé sa fille à se faire du mal.

Il a ajouté : « Il y a des enfants qui meurent là où leurs données ne peuvent pas du tout être récoltées.

« Entrer dans les téléphones de ces enfants peut identifier des facteurs contributifs tels que la violence, la coercition, le chantage et la violence parentale.

« C’est tellement important. »

Liam a déclaré que la mort choquante de sa fille était « la chose la plus dévastatrice » qui puisse arriver.

Il a ajouté: « Elle avait déjà essayé avec succès trois semaines plus tôt. Lors de sa deuxième tentative, cela a conduit à une tragédie et cet acte a coûté la vie à Maia. »

La mère de Maia a appelé Liam à 3h15 du matin en octobre dernier.

Il a déclaré: « Je n’avais pas pu dormir pour une raison quelconque. Mon téléphone a sonné et c’était la mère de Maia qui criait à l’autre bout du fil. Elle a dit » Liam Maia est mort « .

« J’ai crié quand elle a passé le téléphone à la police. J’ai supplié que ce qu’elle a dit ne soit pas vrai. Ils ont dit qu’ils envoyaient une voiture pour venir me chercher. »

Quand Liam est arrivé à l’hôpital, le corps de Maia a été étendu sur un lit.

Il a ajouté: « J’ai été accueilli par 15 fonctionnaires – des policiers, des infirmières et des médecins. Ils avaient tous la tête baissée.

« Maia avait l’air de dormir. Je pensais qu’elle allait se réveiller. Je lui ai juste demandé ce qui s’était passé. »

Liam a déclaré que sa fille était une « jeune femme confiante à qui ses parents ont versé de l’amour, de l’éducation et de l’éducation ».

Il a ajouté: « Elle avait des amis merveilleux. C’était une jeune femme drôle, intellectuelle et attentionnée. Elle avait un avenir si brillant devant elle. »

Ce n’est que lorsque l’iPhone de Maia a été rendu à ses parents que sa mère a pu entrer pour voir quels messages avaient été envoyés dans ses dernières heures.

Une vidéo qu’elle avait aimée présentait son jeu préféré, Minecraft, et un message dangereux.

Il a ajouté: « C’est écoeurant. Cela prépare les enfants à se faire du mal.

« C’était une jeune femme confiante et quelque chose l’a influencée. Cela lui a coûté la vie.

« Sa vie à la maison et à l’école était très bonne. Elle excellait dans l’éducation. Elle était vraiment très heureuse et prenait tout avec facilité. Cela n’aurait pas dû arriver. »

Lorsque Maia a eu 13 ans, elle a demandé à utiliser TikTok, et Liam a accepté après avoir recherché l’âge requis pour être sur l’application.

Il a dit: « Je lui ai dit de faire attention car il y a des gens étranges dans le monde. Je pensais que ce serait bien pour elle d’utiliser. »

Liam a déclaré que la police devait prendre plus au sérieux la sécurité en ligne.

Il a ajouté: « Je ne pense pas que lorsque vous perdez un enfant, la responsabilité devrait incomber aux parents qui sont à genoux dans le chagrin.

« Nous n’avions pas de sens, nous n’étions pas cohérents. Nous souffrions tellement.

« La police devait travailler pour découvrir ce qui s’était passé plus tôt. Nous payons des impôts et attendons l’engagement des autorités en cas de problème. Mais cela n’existe pas lorsqu’un enfant meurt. »

Tony Neate, PDG de Get Safe Online, a déclaré: « La mort de Maia a été une telle tragédie et notre cœur tend la main sans réserve à ses parents.

« Internet offre tellement d’avantages, mais lorsque nous découvrons ces histoires déchirantes, nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire pour assurer la sécurité de nos enfants en ligne.

« Il est vraiment important que les parents et les tuteurs maintiennent un dialogue ouvert avec leurs enfants pour savoir ce qu’ils regardent en ligne et fournir des conseils sur ce qu’ils devraient éviter.

« Vous devez également surveiller le comportement de votre enfant et faire attention aux signes indiquant que quelque chose ne va pas. Sont-ils plus silencieux que la normale ?

« Sont-ils beaucoup plus obsessionnels qu’auparavant sur leur smartphone ? Enfin, assurez-vous d’installer les paramètres parentaux sur tous les appareils qu’ils utilisent chaque fois que vous le pouvez. »

Richard Collard, responsable de la politique de sécurité des enfants en ligne au NSCC, a déclaré: «Le contenu sur le suicide et l’automutilation est toujours diffusé aux enfants sur les réseaux sociaux avec une fréquence alarmante et avec des conséquences dévastatrices.

«Les parents peuvent naturellement se sentir impuissants face à l’ampleur des dommages auxquels leurs enfants sont confrontés et à la vitesse à laquelle la technologie se développe. Il est crucial de garder ouvertes les conversations sur les expériences en ligne des enfants, mais les parents ne peuvent pas être seuls à protéger leurs enfants.

«Le projet de loi sur la sécurité en ligne doit obliger les dirigeants de la technologie à concevoir leurs sites en pensant à la sécurité des enfants, à contrôler leurs algorithmes et à s’assurer que les enfants ne peuvent voir que le contenu approprié.

« Les régulateurs et les entreprises technologiques doivent écouter les enfants sur ce qu’ils vivent et un défenseur de la sécurité des enfants en ligne est nécessaire pour se battre pour les jeunes utilisateurs et aider à prévenir de futures tragédies. »

Un porte-parole de TikTok a déclaré: « Nos plus sincères condoléances vont à la famille qui subit cette perte tragique.

« La sécurité de notre communauté est notre priorité et nous n’autorisons pas les contenus qui promeuvent ou glorifient le suicide ou l’automutilation sur notre plateforme.

« Nous continuerons à donner la priorité à la protection et au soutien de notre communauté, en travaillant avec des partenaires experts et en fournissant des ressources de sécurité à ceux qui en ont besoin. »

L’application a confirmé qu’elle avait supprimé la vidéo visionnée par Maia – et bloqué le compte associé.

Un porte-parole de la police du Herefordshire a déclaré: « Nos pensées vont à la famille et aux amis de Maia en cette période très difficile. Il ne serait pas approprié pour nous de commenter davantage tant que l’audience d’enquête n’est pas terminée et que toutes les preuves n’ont pas été présentées. »

L’enquête de Maia devait commencer le 31 mai mais a été ajournée avant une nouvelle date.

Liam a déclaré que la police devait prendre plus au sérieux la sécurité en ligne Crédit : Liam Walsh