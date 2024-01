Ma fille a reçu un diagnostic de X fragile

Un matin de juillet à Palo Alto, des neuroscientifiques nous conduisent, ma fille et moi, dans une pièce sans fenêtre avec un tapis d’entreprise et des écrans d’ordinateur de table. Les gars nous équipent de casquettes de spectroscopie proche infrarouge (NIRS), étirant un filet noir autour de nos queues de cheval.

Au-dessus et autour de notre crâne, une grille de petits nœuds relie les fils qui cartographieront nos neuro-réponses les unes aux autres. Un post-doctorant voûté et à lunettes travaille nerveusement derrière moi, resserrant les sondes sur ma tête. Je tends la main vers ma fille, M, qui se tortille dans son propre appareil. Elle garde ses mains sur ses genoux.

Un sac de tangrams et une pile de cartes à motifs sont posés sur la table entre nous. « Travaillez ensemble. Faites-en autant que vous le pouvez », disent les gars, et la peur me saisit la poitrine.

Puzzles, construction, symétrie – même dans un environnement idéal, ces tâches mettent en valeur mes points forts mais laissent M exaspéré et maussade. Elle regarde le plafond et s’affale davantage sur son siège.

Les casquettes NIRS, l’IRM de recherche avec laquelle nous avons commencé la matinée et la batterie d’évaluations et d’enquêtes qui rempliront notre après-midi, tout cela fait partie d’une étude de trois ans sur des filles atteintes du X fragile, un trouble enraciné dans un chromosome X qui mute. devenir fragile, brisé, coupant la transmission de certaines neuroprotéines.

La mutation du chromosome X de ma fille, M, intensifie toutes les façons habituelles par lesquelles les cellules d’un enfant le séparent de sa mère. Cela nourrit son enthousiasme physique, impulsif et contagieux – cela crée de la confusion et de l’anxiété dans les situations académiques et sociales.

Katie Flanagan photographiée sur la plage (à gauche) avec sa fille, M (à droite), qui a reçu un diagnostic de syndrome du X fragile (FXS).

Les casquettes constituent un nouvel aspect mère-fille de l’étude, ajouté depuis notre dernière visite en janvier 2020. Elles visent à révéler comment les filles comme M se connectent et collaborent avec les personnes dont elles sont les plus proches, celles en qui elles ont le plus confiance.

Les gars nous quittent et j’utilise mon ton le plus doux. “Qu’est-ce qui vient en premier ?” Je demande, mon doigt posé sur un carreau carré violet. M se tord et fronce les sourcils. “La casquette démange !” siffle-t-elle, “Je ne peux pas atteindre!” Je rapproche les carreaux d’elle, tirant sur les fils qui m’attachent en place.

Lorsqu’un des boursiers vient nous faire passer à la tâche suivante, nous n’avons assemblé que deux modèles. “Comment ça va?” » demande-t-il d’une voix basse et froide, déférente. Je suis sûr que j’entends aussi sa pitié et j’aperçois un sourire condescendant se glisser sur ses lèvres.

Je l’imagine, lui et le reste de l’équipe, regardant leurs ordinateurs portables dans le couloir, notant les voies neuronales d’attachement qui ne se déclenchent pas, lisant les données sur la distance entre moi et ma fille. Mes joues deviennent roses de honte.

Dans la salle d’accouchement, quand j’ai appris que j’avais donné naissance à une fille, j’ai serré M contre ma poitrine et j’ai murmuré : “Je voulais tellement une fille.” J’imaginais des conversations chuchotées à l’heure du coucher, nourrissant son ambition et son imagination, traçant et célébrant ses empreintes dans les plafonds de verre du sport et de la science.

Mais chaque nouvelle révélation du diagnostic de M recadre les plans que j’ai faits pour nous. J’absorbe le poids des conversations que nous n’avons pas encore eues, je révise mes attentes envers nous deux et je me penche sur les exigences particulières créées par ce chromosome : un calendrier rempli de rendez-vous avec des spécialistes, une boîte de réception remplie de résumés après visite.

Pour notre deuxième tâche, nous devons regarder une courte vidéo, puis avoir une conversation sur la planification d’un voyage. Le gars me demande de poser des questions et de permettre à M de parler la plupart du temps. Il part et un moniteur se remplit d’un diaporama des parcs nationaux.

« Vous souvenez-vous d’avoir visité l’un d’entre eux ? Je demande quand la vidéo s’arrête.

Les doigts de M tambourinent sur la table. “Les dunes de sable. Il y avait trop de vent là-bas et le sable me griffait les jambes.” J’aurais aimé qu’elle se souvienne plutôt de notre visite à Saguaro et de son amour pour la chaleur éclatante de l’Arizona.

Je vérifie la liste plastifiée de questions laissée sur la table et lui demande où elle rêve d’aller. Je n’obtiens que du silence et des “je ne sais pas”. Juste avant que l’équipe ne rentre dans la pièce, M marmonne quelque chose à propos de Paris.

“C’est tout avec les casquettes NIRS”, nous disent les gars, et M soupire de soulagement. Elle est emmenée pour une série de jeux qui sont de véritables tests. Je suis conduit dans un autre bureau pour travailler sur une série d’enquêtes.

La dernière fois que nous étions à Stanford, j’ai répondu aux questions de l’enquête avec certitude : « Votre enfant est-il optimiste ? Souvent. “Est-ce qu’elle s’inquiète?” Presque jamais de problème. Maintenant, je remplis une longue ligne de bulles dans la colonne « Parfois ».

Au cours des trois dernières années, M a demandé un « voyage entre filles », comme lors de notre dernière visite à Palo Alto, lorsque nous avons couru entre évaluations, images et questionnaires pour plonger nos orteils dans le Pacifique au coucher du soleil et chasser les saucisses étoilées Michelin jusqu’à San Mateo. .

M n’était pas une enfant “typique” lors de ce voyage, mais elle était suffisamment proche pour que je puisse prétendre que nous vivions le genre d’aventure mère-fille dont j’avais rêvé.

Depuis lors, sa joie emblématique est devenue parsemée d’éruptions d’agitation et de rage, de luttes pour des tâches simples. On nous a dit que tout cela était attendu : ce sont les preuves infimes du gène défectueux qu’elle a hérité de moi.

Regarder et réagir avec patience lorsqu’elle se heurte à ces limitations et à leurs frustrations est devenu la monnaie de ma maternité. Il est de plus en plus difficile de déterminer la forme que prendra notre relation : lors de ce voyage, chaque rendez-vous semble se moquer de mon incapacité à lui fournir la mère dont elle a besoin.

Le lendemain, nous sommes libres jusqu’à notre vol en fin d’après-midi. Je pensais que nous pourrions passer la matinée sur la plage de Half Moon Bay, en boitant sur notre vol recouvert de brume marine salée.

Au lieu de cela, M veut paresser autour de la piscine de l’hôtel. Quand j’explique que nous devons régler, elle traverse le parking à grands pas jusqu’à notre voiture de location. “Je pensais que ce voyage serait amusant !” Son aboiement de colère est faible et haletant. Ses doigts s’enroulent en griffes rigides et son menton frappe l’air avec force, faisant trembler de fureur la veine de son cou.

“Moi aussi”, je dis sèchement. Des larmes familières se forment derrière mes yeux alors que je nous entraîne dans les collines froides et brumeuses de l’autoroute 92. Lorsque nous arrivons sur la plage couverte de nuages, elle descend les escaliers jusqu’à la crique en gémissant par-dessus son épaule : « Nous n’aurions même pas dû venir ici !

Mon estomac se déforme contre le réflexe de me défendre contre le coup de poing de l’insuffisance que le fait d’être parent de ma fille me procure si souvent. Je lui suggère de grimper sur la jetée déchiquetée, et elle me demande de la prendre en photo alors que sa tension se relâche et qu’elle ouvre les bras pour virevolter au-dessus de la marée.

Elle accepte de partager un lait cuit à la vapeur dans un café en ville, et je respire très profondément pour garder mon calme lorsqu’il tombe par terre dans une boutique de cadeaux.

Dans quelques jours, l’équipe de Stanford m’enverra par e-mail une image de l’IRM de M. Je chercherai dans les taches pixellisées la preuve qu’elle est – que nous sommes – aussi forte que je l’imaginais lorsqu’elle s’est écrasée contre moi à l’hôpital.

Elle se blottit contre moi sur le canapé, demandant à voir les images de son cerveau, suppliant de faire défiler les photos que nous avons prises sur la plage – des selfies souriants sur des rochers glissants, le fond de ciel gris jetant de l’éclat dans nos yeux bleus assortis.

“Nous devrions retourner en Californie !” dira-t-elle, son inconfort, sa déception et sa colère oubliés.

Dans un espace entre mes propres neurones, des images clignoteront – de nouveaux plans à poursuivre, des souvenirs à créer qui remplaceront cette pile moqueuse d’énigmes non résolues et le bouillonnement conscient des scantrons.

Des pieds de sable et une rue principale côtière pittoresque, mais aussi des chaises longues à lattes bon marché à côté d’une piscine d’hôtel où M plongera pour des anneaux et reviendra en souriant avec un plaisir pur et contagieux.

Nous allons à nouveau calibrer, exercer notre patience alors que nous nous dirigeons vers un modèle de connexion qui n’appartient pas aux écrans pointus et aux études scientifiques notées ou aux fantasmes brumeux nés dans les salles d’accouchement, mais à nous.

“Nous le ferons, c’est sûr”, répondrai-je.

Katie Flanagan a passé vingt ans à travailler avec des organisations à but non lucratif nationales et internationales dans des rôles de collecte de fonds et de planification stratégique. Elle écrit actuellement et est mère à Denver, Colorado.

