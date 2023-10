Ma fille a murmuré « Maman, aide-moi » au téléphone alors que les terroristes du Hamas encerclaient la pièce dans laquelle elle se cachait – je n’ai plus de nouvelles depuis

Une mère en pleurs a raconté hier soir comment elle avait écouté, impuissante, les sauvages du Hamas kidnapper sa jeune fille et sa mère âgée.

Galit Dan, 53 ans, se trouvait à huit kilomètres de là lorsque Noya, 12 ans, terrifiée, a murmuré dans son dernier message : « Aidez-moi ».

Galit Dan, 53 ans, a reçu un message de sa fille Noya, 12 ans, terrifiée, qui a murmuré « Aidez-moi » alors que les sauvages du Hamas l’enlevaient Crédit : Doug Seeburg

Noya et sa grand-mère Carmela, 80 ans, seraient retenues en otage à Gaza Crédit : Doug Seeburg

Galit s’est enfui vers une salle de panique fortifiée chez eux avec le beau-père de Noya, Inon Ilan, alors que des explosions éclataient près de la frontière avec Gaza. Crédit : Doug Seeburg

La jeune fille et sa grand-mère de 80 ans seraient retenues en otage à Gaza.

Des terroristes du Hamas auraient également décapité des bébés lors d’un déchaînement barbare dans un village israélien voisin, faisant 40 morts.

Hier soir, Galit, femme d’agriculteur, 53 ans, a raconté comment elle avait invité Noya à une soirée pyjama avec sa grand-mère Carmela, 80 ans, quelques heures avant l’attaque du Hamas.

Alors que des tirs et des explosions éclataient près de la frontière avec Gaza samedi matin, Galit s’est enfuie vers une salle de panique fortifiée chez eux avec le beau-père de Noya et son autre fille Tomal, neuf ans.

Noya et sa grand-mère ont fait de même et se sont envoyé des SMS dans l’obscurité pendant des heures, trop terrifiées pour parler.

Puis, de manière déchirante, Noya a sangloté dans un dernier message vocal murmuré : « Maman, j’ai peur. Il y a du monde dans la maison, aide-moi.

Depuis, on n’a plus eu de nouvelles d’elle ou de sa grand-mère et ils ne font pas partie de la vingtaine de corps identifiés dans le kibboutz – ou petite communauté agricole – de Nir Oz.

Au lieu de cela, on craint qu’ils ne soient avec plus de 150 otages emmenés dans les bunkers de Gaza, menacés d’exécution par vidéo par le Hamas.

Galit, son mari Inon Ilan et Tomal ont été secourus après 22 heures à leur domicile dans l’implantation du kibboutz Kissufim.

Galit, évacué vers un hôtel de la Mer Morte, a déclaré hier soir au Sun : « La douleur est indescriptible.

« Ma petite fille est allée passer une soirée pyjama avec sa grand-mère et nous envoyait des messages alors que ces animaux venaient les chercher.

« Notre meilleur espoir maintenant est qu’ils aient été kidnappés et qu’ils survivent d’une manière ou d’une autre.

«J’ai désespérément envie de revoir ma belle fille à la maison et je supplie quiconque en a pouvoir faire tout ce qu’ils peuvent.

« Je vis le cauchemar de tous les parents : tous les parents du monde ressentiront notre douleur. »

Galit a retenu ses larmes en racontant que Noya était une enfant autiste de haut niveau et perturbée par le bruit.

Son beau-père Inon, 55 ans, a déclaré : « Noya est une petite fille très douce, très drôle et très intelligente – mais elle est aussi extrêmement sensible à cause de son autisme.

«C’était déchirant d’entendre son dernier message vocal implorant de l’aide alors que nous étions si impuissants et entourés d’hommes essayant de nous tuer.

« Je ne sais pas comment elle va s’en sortir, mais j’espère juste qu’elle est toujours avec sa grand-mère et qu’elle fait de son mieux pour la protéger.

« Mais Carmela a 80 ans et est elle-même vulnérable.

« Qu’espèrent-ils accomplir en faisant cela à des personnes innocentes et sans défense ? »

Il a raconté comment ils s’étaient enfuis dans la salle de panique – construite dans toutes les propriétés de la région – après que les sirènes ont retenti tôt samedi.

Inon se souvient : « Nous avons entendu des tirs, puis des explosions, et nous avons pu entendre les soldats du Hamas crier en arabe : « Massacrez les Juifs ».

« Aucun de nous n’a parlé et nous nous sommes retrouvés dans l’obscurité totale lorsque le courant a été coupé.

« Puis ils sont entrés dans la maison et ont essayé d’ouvrir la porte de notre chambre, mais ils n’ont pas pu entrer. »

Pendant ce temps, un autre villageois, Shmuel Harel, 33 ans, a déclaré que des hommes armés du Hamas avaient tiré deux fois dans la tête sur sa grand-mère de 90 ans, Jina Semiaitz.

Il a poursuivi : « Ensuite, ils sont allés voir son cousin de 71 ans, Ofer Ron, et lui ont également tiré dessus exactement de la même manière.

« Ce sont les nouveaux nazis.

« C’était un Holocauste. »

Des colonnes de chars israéliens se massaient autour de Gaza la nuit dernière tandis que les roquettes du Hamas continuaient de bombarder Tel Aviv.

Le militant pacifiste Gershon Baskin – qui a aidé à formuler un accord avec le Hamas en 2011 – a prévenu : « Israël ne négociera pas cette fois. »

Les terroristes du Hamas se sont livrés à un carnage barbare dans un village israélien, tuant 40 jeunes. Crédit : Twitter