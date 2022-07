Ma fille a été VOLÉE à l’hôpital à l’âge de 3 jours – il a fallu 17 ans pour la retrouver mais mon cauchemar venait de commencer

REGARDANT sa fille nouveau-née, la jeune maman Celeste Nurse a ressenti une bouffée d’amour et a pensé avec enthousiasme à la magnifique chambre de bébé qu’elle avait décorée pour sa nouvelle arrivée.

Mais deux jours plus tard, le 30 avril 1997, son monde s’est effondré lorsqu’une femme se faisant passer pour une infirmière a pris le bébé Zephany et est sortie calmement de l’hôpital du Cap pendant que Celeste dormait.

Le monde de Celeste s’est effondré lorsque son bébé de trois jours a été arraché à l’hôpital Crédit : PARAMOUNT+

Celeste a eu le cœur brisé après l’enlèvement de son bébé Crédit : Getty

Malgré des recherches effrénées et une chasse policière à l’échelle nationale, il lui faudrait 17 ans avant de revoir Zephany – lorsqu’un étrange coup du sort les a réunis.

Tragiquement, la joyeuse réunion a conduit à plus de chagrin pour Celeste et son mari Morné, alors que Zephany – maintenant connue sous le nom de Miché – a pris le parti de la kidnappeuse Lavona Solomon, qui l’avait élevée comme la sienne et a été emprisonnée pendant dix ans pour le crime.

Maintenant, dans une interview émouvante avant le documentaire Girl Taken, qui est diffusé sur Paramount + à partir d’aujourd’hui, la mère de quatre enfants, Celeste, parle du chagrin d’avoir perdu son premier-né non pas une mais deux fois.

“Quand elle est sortie de l’hôpital, j’ai eu l’impression que quelqu’un m’avait arraché le cœur de la poitrine”, dit-elle.

“Le plus triste a été quand je suis arrivé à la maison et que j’ai vu le lit vide, les biberons non remplis, les jouets et le sac à couches. Je me suis effondré sur le sol et j’ai juste craqué.

« Je devais rentrer à la maison avec mon bébé et le bébé n’était pas là.

“Même en en parlant aujourd’hui, j’ai un sentiment de peur, de chagrin, de tristesse et une sensation de malaise dans mon estomac.”

Bien qu’ils n’aient jamais perdu espoir, la perte tragique a également provoqué la rupture du mariage du couple.

Les soupçons ont été soulevés lorsque Zephany, à droite, et le deuxième enfant de Celeste, Cassidy, sont devenus des amis proches Crédit : PARAMOUNT+

Lavona a kidnappé Zephany de l’hôpital alors qu’elle n’avait que trois jours Crédit : Miche Salomon

Celeste, 43 ans, reconstruit maintenant sa relation avec Zephany et révèle qu’ils ont fait une percée ce mois-ci lorsque le kidnappeur Lavona a finalement avoué la vérité, après des années de déni.

« C’est extrêmement difficile quand votre propre enfant vous rejette », dit Celeste.

“J’étais dévastée parce que j’ai encore perdu ma fille.

“Mais nous sommes dans une relation continue et il y a maintenant un sentiment complètement différent de ce que nous avions il y a quelques mois. Je l’aime tellement, comme j’aime tous mes enfants, et ça va s’épanouir.

Horreur d’enlèvement

Celeste et Morné se sont mariés après être tombée enceinte de Zephany Crédit : primordial+

Celeste est tombée enceinte à 17 ans, quelques mois seulement après avoir rencontré “l’âme sœur” Morné – alors âgée de 18 ans – et le couple s’est marié six mois plus tard.

Malgré leur jeunesse, le couple était ravi de devenir parents et Celeste dit qu’elle se souvient du moment où elle a tenu pour la première fois Zephany dans ses bras aussi clairement que si c’était hier.

“Elle ressemblait à la petite Simba, du Roi Lion, et ce fut le jour le plus extraordinaire et le plus incroyable de ma vie”, dit-elle.

« J’avais hâte de ramener ce petit paquet de joie à la maison. J’avais hâte de partager avec ma famille. Nous avions tout prévu, elle avait sa propre chambre et nous étions extrêmement excités.

Alors que Zephany était accouchée par césarienne d’urgence, à l’hôpital Groote Schuur de Cape Town, Celeste a reçu de la morphine pour la douleur, ce qui l’a rendue somnolente.

À travers la brume, elle se souvient du bébé pleurant et d’une femme en uniforme d’infirmière lui demandant si elle pouvait venir le chercher.

Celeste s’est alors endormie et a été réveillée par une autre infirmière en lui demandant “où est ton bébé ?” Peu de temps après, ils ont réalisé que Zephany avait été enlevée et que l’enfer s’est déchaîné.

Celeste et Morné ont été dévastés lorsque bébé Zephany a été arraché de l’hôpital Crédit : PARAMOUNT+

« Au début, j’ai pensé ‘ça ne peut pas être réel’ », dit-elle. «Nous avons descendu les escaliers en courant, fouillant chaque étage, mais elle était introuvable – le bébé était parti. J’étais hystérique et personne ne pouvait me calmer.

Au matin, la police avait lancé un appel au ravisseur pour qu’il rende le bébé, appelant le public à des dénonciations.

Toujours pas complètement remise de son opération, Celeste a dû endurer deux jours de plus à la maternité.

“J’étais entourée de bébés qui pleuraient chaque nuit”, dit-elle. « Je ne pouvais pas le supporter. J’avais besoin de rentrer à la maison. J’avais besoin de retrouver mon enfant.

“J’ai fouillé les poussettes des mamans”

Malgré un certain nombre de fausses pistes, le couple a refusé de perdre espoir, organisant même une fête d’anniversaire pour Zephany chaque année.

« La nuit, j’entendais des bruits faits par le chat du voisin et je pensais que mon bébé avait été laissé devant la porte », dit Celeste.

« Je demandais aux mamans marchant avec des poussettes si je pouvais regarder leur bébé et chaque fois que je voyais des enfants de l’âge de Zephany, je parlais à la maman. Certains parents n’aimaient pas ça mais, une fois que j’ai expliqué, la plupart étaient gentils et compréhensifs.

Initialement réticents à avoir plus d’enfants et terrifiés à l’idée d’accoucher à l’hôpital, Celeste et Morné ont ensuite eu une fille Cassidy, née en 2001, puis un fils Joshua, en 2006 et une autre fille Micah, en 2007.

Mais Celeste admet que ses enfants n’ont jamais pu avoir une “enfance normale” car ils avaient peur de les perdre de vue.

Bien qu’initialement unis dans le chagrin, le couple s’est blâmé pour leur perte et s’est finalement séparé en 2015, peu de temps avant que Celeste ne reçoive un diagnostic de cancer du col de l’utérus et ne commence un traitement exténuant.

“Ce fut l’un des pires moments de ma vie”, dit-elle. “Chaque jour, je priais pour ne pas mourir avant d’avoir trouvé ma fille.”

Ironie du sort

La même année, un extraordinaire caprice du destin conduit la famille à retrouver leur fille perdue.

Cassidy, alors âgée de 14 ans, venait d’être transférée au lycée Zwaanswyck lorsque plusieurs élèves et enseignants lui ont dit qu’elle ressemblait au portrait craché d’un élève plus âgé appelé Miché Solomon.

Lorsque le couple s’est rencontré, ils ont ressenti une connexion instantanée et sont devenus des amis proches, malgré l’écart d’âge, Cassidy partageant la tragédie familiale avec elle.

Miché raconte au documentaire: “J’ai ressenti un sentiment de protection sur elle, comme une grande sœur parce que je pouvais comprendre que c’était ce dont elle avait besoin.

“A cause de tout ce qu’elle m’a dit, j’ai senti que je pouvais être ça pour elle.”

Zephany a été horrifiée d’apprendre que sa « maman » était en fait son kidnappeur Crédit : PARAMOUNT+

En voyant un selfie de Cassidy et Miché, dans lequel ils semblaient presque identiques, Morné a commencé à croire qu’elle pouvait être sa fille disparue et, après lui avoir dit qu’elle était née le 30 avril 1997, il a été convaincu.

Le couple a informé la police qui a découvert qu’il n’y avait aucune inscription pour Miché Solomon sur le registre des naissances à cette date et aucun enregistrement de sa naissance dans les hôpitaux locaux.

La jeune fille de 17 ans a été appelée dans le bureau du directeur où des travailleurs sociaux lui ont dit qu’elle pourrait être le bébé disparu des infirmières et que sa «maman» Lavona était en fait son kidnappeur.

“Je n’avais aucun doute que c’était un mensonge parce que c’est à quel point je croyais en ma mère”, dit-elle.

Cependant, un test ADN a rapidement prouvé qu’elle était Zephany – et Lavona a été arrêtée et inculpée.

Lavona a été arrêtée lorsque les résultats ADN ont prouvé qu’elle n’était pas la mère biologique de Zephany Crédit : Miche Salomon

Perplexe et confuse, Zephany a retrouvé ses parents biologiques le 25 février 2016.

« Je n’oublierai jamais ce jour où j’ai revu ma fille pour la première fois », dit Celeste.

“Je viens de m’étouffer complètement. Je n’ai pas vu l’enfant de 17 ans. J’ai vu mon bébé de trois jours et j’ai fondu en larmes. Tout le monde pleurait, même les travailleurs sociaux.

“Elle m’a regardé en pensant:” Qu’est-ce qui ne va pas avec cette femme? et elle quand je l’ai embrassée, elle ne m’a pas vraiment embrassé en retour.

« J’ai pensé : ‘C’est ici que la douleur va commencer. C’est nous, tout va se déchirer à l’intérieur de moi.

“Il y avait toujours une possibilité que je doive la laisser être avec l’autre famille et couper tous les liens parce que c’était si difficile pour elle.”

Le cœur brisé à nouveau

Celeste au tribunal après l’arrestation de Lavona pour enlèvement Crédit : PARAMOUNT+

Lavona a nié l’enlèvement, déclarant à la police qu’elle avait acheté un bébé pour 3 000 rands – environ 150 £ – à une femme qui l’avait remise dans une gare.

Elle avait déjà fait une fausse couche et n’en avait pas parlé à son mari Michael, qui pensait que la fille qu’ils avaient élevée ensemble était la sienne.

Lorsque Lavona a été emprisonnée, en mars 2016, Zephany a tourné le dos à ses parents biologiques. Céleste dit qu’elle comprend.

« À l’époque, nous étions au plus mal », dit-elle. “On m’a diagnostiqué un cancer et j’étais sous traitement et nous nous disputions constamment. Nous étions divorcés et vivions avec des partenaires différents.

“Nous étions des gens brisés – nous sommes des gens brisés – et Zephany est entrée et elle a vu que ses parents biologiques étaient un gâchis complet, leur vie bouleversée.”

Lorsque Zephany a publié un livre en 2014, qui critiquait fortement Morné, Celeste dit qu’elle avait «le cœur brisé».

Le mari de Lavona, Michael, a élevé Zephany comme sa propre fille Crédit : Miche Salomon

Mais en 2017, Zephany est devenue maman elle-même, avec sa fille Sophia – et un dégel s’est installé.

“Une fois que j’ai vu Sophia, ma première petite-fille, c’était un si beau bébé et j’étais tellement excitée que toutes les émotions négatives ont disparu. Je suis tellement amoureuse de Sofia”, déclare Celeste.

“Ma relation [with Zephany} also started building because she learned the responsibilities of becoming a mum, how it feels to give birth and to experience that emotion with Sophia.

“She told me, ‘Mummy, I never knew being a mum would be such a beautiful thing. To have somebody come and taken Sophia away – I don’t know what I’d do. So she understands me more.”

Celeste and Morné eventually reunited and tied the knot again Credit: PARAMOUNT+

As the family began to heal, Celeste and Morné also reunited and, in 2020, they tied the knot for a second time.

Now a grandmother-of-four, and cancer free, she crossed another hurdle earlier this month at a parole hearing for Lavona – where finally confessed to Zephany.

“I was worried about coming face to face with Lavona again but Zephany was there, and she told her, ‘I’m here to support my biological parents’, which left me in tears,” she says.

“Lavona was so cold, there was no remorse. But she said she understood and that day, she finally admitted she was the woman who walked out of the hospital with my baby.

“It was like something heavy was lifted off my shoulders because now my daughter knows the truth and it’s coming from the horse’s mouth.

“After the hearing, Zephany said ‘I’m sorry, Mummy. I love you so much’. We just held each other and she wouldn’t let me go.

“Then I told her ‘You are not Miche Solomon, you are Zephany Joy Nurse. The Zephany I gave birth to has been silenced for too long by this woman – and it’s time to take your name back and live your life.

“From that moment, everything completely changed. I found my baby girl.”

