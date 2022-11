Ma fille a été violée et assassinée au Qatar… Je veux que les stars anglaises rendent un hommage particulier lorsqu’elles célèbrent

LA famille d’une enseignante britannique qui a été violée et assassinée à Doha a écrit à l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde pour l’exhorter à lui rendre hommage lorsqu’elle marquera.

Lauren Patterson, 24 ans, a été attaquée et tuée en 2013 dans la capitale du Qatar, pays hôte du tournoi mondial.

Allison Patterson a écrit à l'équipe des Trois Lions pour les exhorter à rendre hommage à sa fille assassinée

Lauren, 24 ans, a été violée et tuée au Qatar en 2013

Sa mère au cœur brisé a envoyé 27 lettres (une à chaque joueur anglais et une au manager Gareth Southgate), demandant à des stars comme Harry Kane et Marcus Rashford de former un L avec leurs doigts après un but.

Allison, 57 ans, et son mari Kevin Crotty, 61 ans, de Haverfordwest, Pembrokeshire, ont déjà critiqué la légende anglaise David Beckham pour avoir été payé des millions pour promouvoir la Coupe du monde controversée.

Ils ont également envoyé des lettres à l’équipe galloise, dont Gareth Bale, avec un message similaire.

Lauren enseignait dans une école primaire du pays lorsqu’elle a disparu.

Son corps a été retrouvé brûlé dans le désert après avoir été violée et assassinée par Badr Hashim Khamis Abdhalla Al-Jabr.

La famille a été informée que le voyou encourrait la peine de mort, mais celle-ci a été réduite à seulement dix ans et demi derrière les barreaux, l’accusation ayant été abandonnée pour homicide involontaire.

Ils se sont également vu offrir 200 000 £ en compensation.

Cependant, cela suffisait à peine à couvrir leurs frais juridiques, de voyage et d’hébergement, après avoir utilisé leurs économies pour se rendre au Qatar 30 fois pour des audiences.

Allison a déclaré: “Il devrait purger une peine similaire à celle qu’il aurait au Royaume-Uni – 30 ans.

“Mais on nous dit qu’il pourrait être libéré après avoir purgé seulement 10 ans dans ce qui ressemble plus à une villa qu’à une prison.

“Il a le droit d’avoir un téléphone portable, il a des téléviseurs à écran plat et peut jouer à des jeux vidéo. Ce n’est pas une punition pour ce qu’il a fait à Lauren.”

Al-Jabr pourrait être libéré peu après la Coupe du monde.

La maman de trois enfants en deuil a poursuivi : “La Coupe du monde est une opportunité pour le Qatar de montrer au reste du monde qu’on peut faire confiance à sa société.

“Mais le pays a montré qu’il est acceptable de poignarder, violer et brûler une jeune femme et d’obtenir une peine légère parce que vous êtes un citoyen qatari.”

Le couple dit qu’il regardera le tournoi dans l’espoir que les joueurs rendent hommage à leur fille bien-aimée.

La jeune femme enseignait dans une école primaire du pays

Allison et son mari Kevin ont été horrifiés lorsque le meurtrier de Lauren n'a été condamné qu'à dix ans et demi de prison