Ma fille a été mutilée par un chien tyran américain XL – je pensais qu’elle ne s’en remettrait jamais

Une mère ÉCOSSE dont la fille de 15 ans a été mutilée par un chien tyran américain XL a soutenu l’interdiction.

La femme craignait que son enfant – aujourd’hui âgé de 16 ans – ne se remette jamais après que l’écolière ait été sauvagement transportée d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence.

La jeune fille a été horrifiée par des blessures après l’attaque. Crédit : Fourni

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence après avoir subi 17 morsures d’horreur. Crédit : Fourni

Elle a été attaquée par le XL Bully en juin dernier à Dundee Crédit : Fourni

L’adolescente terrifiée a subi 17 morsures profondes aux bras et aux jambes et les médecins ont passé trois heures à réparer les dégâts après qu’une morsure ait raté de peu une artère majeure.

L’épreuve de sa fille à Dundee en juin dernier est survenue quelques mois seulement après que le dresseur de chiens Adam Watts, 55 ans, a été tué par un XL Bully dans ses chenils et chatteries Juniper à Kirkton d’Auchterhouse, Angus.

La mère s’exprime maintenant après une série d’attaques récentes, notamment celle d’un homme de Staffordhsire qui a été mutilé à mort par deux chiens.

Nous avons raconté comment les voisins ont battu les bêtes avec des poubelles alors qu’ils tentaient de sauver Ian Price à Stonall hier après-midi.

La mère a déclaré : « Je pense que la race XL Bully devrait être interdite au Royaume-Uni car c’est une race très agressive et très forte.

« Entre de mauvaises mains, ces chiens sont des machines à tuer et nos enfants vulnérables doivent subir les conséquences des propriétaires irresponsables qui possèdent ces chiens.

« Beaucoup de ces chiens dans la région où je vis sont exploités pour l’argent que l’on pourrait gagner en vendant des chiots, ils ne sont pas correctement dressés par des personnes expérimentées.

« Ces chiens n’ont pas de stabilité et sont transmis de maison en maison dans un but lucratif. Leur tempérament et leur agressivité passent inaperçus jusqu’à ce qu’un incident qui aurait facilement pu être évité se produise.

« Les jeunes enfants vulnérables se retrouvent dans des situations dangereuses.

« Je pense que si la race était interdite, cela rendrait plus difficile l’élevage de ces chiens et, ce faisant, sauverait la vie d’enfants dans tout le pays qui, malheureusement, n’ont pas le choix d’être mis dans une pièce avec l’un de ces chiens. des chiens puissants.

Une femme a ensuite été arrêtée en relation avec l’incident et inculpée en vertu de la loi de 1991 sur les chiens dangereux.

Elle a ajouté : « L’impact mental que cela a eu sur ma fille est profond.

« Elle fait encore des cauchemars à propos de cette journée et de son rétablissement après.

« Elle a eu beaucoup d’anxiété à l’idée de montrer ses jambes sans essayer de cacher sa peur.

« Je me considère comme l’un des chanceux, qui profite encore de la vie de ma fille tous les jours, mais malheureusement, tous les cas ne se terminent pas ainsi et il y a des parents qui visitent une tombe à la place. »

La mère a soutenu l’interdiction après l’horreur subie par sa fille Crédit : Getty – Contributeur

Nous payons pour vos histoires et vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0141 420 5200