Une maman FURIOUS dit que sa fille a été “dépouillée de sa dignité” après avoir dû demander des produits sanitaires à l’école.

Zara Stuart, une élève de Woodfarm High School, a affirmé que les filles craignaient de “saigner à travers” leurs jupes car les salles de bains n’avaient pas de produits sanitaires.

Zara Stuart, 14 ans, a affirmé que les étudiants devaient soit marcher longtemps en saignant, soit se rendre au bureau pour demander Crédit : Media Ecosse

La jeune fille de 14 ans a déclaré que les étudiantes étaient «dépouillées de leur dignité» lorsqu’elles devaient demander des produits au bureau de l’école.

Elle a déclaré au Record: “Mon cœur s’est serré quand c’est arrivé parce que je n’avais pas de coussinets et j’ai eu ce sentiment horrible où je savais qu’il n’y aurait aucun moyen que je puisse descendre au bureau pour demander un rembourrage et remonter à nouveau aux toilettes sans saigner.

“Je paniquais qu’il ait déjà saigné à travers ma jupe. J’étais au dernier étage quand c’est arrivé et c’était une longue marche jusqu’au bureau pour obtenir des produits sanitaires.”

Sa frustration a été aggravée parce que la cause de son calvaire était due à un incident dans les toilettes du garçon.

Après le vandalisme, l’accès aux serviettes ou aux tampons est difficile, a déclaré Mlle Stuart.

Elle a déclaré: “Il y a eu un incident dans les toilettes des garçons qui a entraîné des dégâts de vandalisme. Au lieu d’essayer de savoir qui l’avait fait, ils ont décidé de verrouiller les toilettes des filles et des garçons pendant les cours, sauf qu’elles étaient ouvertes pendant pauses et déjeuners.

“Cela laisse peut-être une toilette pour handicapés au rez-de-chaussée et une toilette non sexiste et une toilette pour handicapés par étage. Il n’y a eu aucun produit sanitaire en vue dans aucune d’entre elles.”

La mère de Zara, Laura Docherty, a ajouté : « Je soutiens Zara parce que je suis avec elle et je ne pense pas que les jeunes femmes devraient demander au personnel scolaire des produits sanitaires de nos jours.

«Ils doivent envisager un meilleur système pour les produits sanitaires.

“J’envoie mes enfants à l’école pour être éduqués et nourris et je ne pense pas que cela se produise.”

La femme de 49 ans soutient la campagne de sa fille, qui compte désormais 312 signatures, pour rouvrir les toilettes de l’école et fournir des produits sanitaires.

Parlant de la pétition, Mlle Stuart a ajouté: “J’ai senti que lancer cette pétition était le seul moyen de les amener à nous écouter. Je sais que d’autres filles sont gênées – mes amis ont été dans une situation similaire et c’est mortifiant.

Nous sommes dépouillés de notre dignité et nous avons l’impression qu’ils s’en moquent.” Zara Stuart

“Même devoir demander au personnel de bureau des produits sanitaires est mauvais. Je n’ai pas l’impression que je devrais avoir à dire quand j’ai mes règles ou non.

“Je ne me sens pas à l’aise de monter et de demander des serviettes, surtout s’il y a des garçons dans le couloir ou des gens qui passent devant. C’est juste une situation horrible.”

Un mois avant que Mlle Stuart ne se prononce sur le problème, l’Écosse a adopté la loi sur les produits d’époque.

Cette loi garantit que tout le monde devrait avoir accès à des produits d’époque gratuits, et il ne devrait pas être «complexe ni bureaucratique» de les obtenir.

La députée travailliste Monica Lennon était chargée de proposer cette législation.

Mme Lennon a commenté : “La limitation de l’accès aux toilettes scolaires met en danger la santé, le bien-être et la dignité des enfants et des jeunes. Toutes les écoles devraient avoir une bonne compréhension des besoins de santé des élèves, y compris ceux qui ont leurs règles ou qui ont des problèmes intestinaux ou vésicaux.

«Devoir demander des produits d’époque au bureau principal n’est pas ce à quoi on s’attendrait dans une école qui respecte les droits des enfants et des jeunes.

“Beaucoup de travail a été fait pour lutter contre la stigmatisation liée aux règles, mais nous savons que les filles peuvent encore se sentir gênées.”

Je félicite Zara d’avoir lancé cette pétition et j’exhorte Woodfarm High à reconsidérer sa position.”

Un porte-parole du East Renfrewshire Council a déclaré: “Les élèves ont accès à des produits sanitaires tout au long de la journée scolaire à partir d’un large éventail d’endroits, y compris dans la rue centrale, comme cela a toujours été le cas.

“Les toilettes dans la rue sont à la disposition de tous les élèves.

“Un système temporaire a été introduit dans le but de maximiser le temps d’enseignement dans les classes et de minimiser les risques de comportements inappropriés, cela n’a pas eu d’impact sur la capacité des élèves à accéder facilement aux produits sanitaires.

“Suite à une récente consultation avec les élèves, des travaux sont également en cours pour introduire des fournitures supplémentaires de produits sanitaires dans davantage de toilettes à travers l’école.”

Toilettes femmes sans produits sanitaires disponibles Crédit : Media Ecosse