Ma fille a été assassinée par son ex maléfique mais il a une sinistre emprise sur notre famille depuis la prison… La loi de Jade changerait cela

Des familles DÉVASTÉES de mères tuées par les pères de leurs enfants soutiennent notre campagne pour la loi de Jade.

Nous avons révélé samedi comment un vide juridique permet aux pères tueurs de contrôler leurs enfants, même lorsqu’ils sont en prison pour leur crime.

Jade Ward a été assassinée par son ex-mari Russell Marsh, qui avait une sinistre emprise sur sa famille derrière les barreaux 1 crédit

The Sun s’engage à soutenir la loi de Jade et à mettre fin à tous les droits parentaux des tueurs au moment où ils sont condamnés

La loi de Jade comblerait cette échappatoire et mettrait fin à tous les droits parentaux des tueurs au moment où ils sont condamnés.

Aujourd’hui, Killed Women – un réseau pour les familles endeuillées de femmes assassinées par les hommes de leur vie – a écrit une lettre ouverte au Premier ministre Rishi Sunak demandant que la loi soit modifiée.

Et une grand-mère dont la fille a été tuée par un homme qu’elle appelle « Le Monstre » raconte sa bataille de trois ans pour la garde des enfants du meurtrier.

Elle dit: «Le stress en plus de l’horrible traumatisme m’a presque brisé.

« Les enfants et leur famille sont tous des victimes. »

La puissante lettre de Killed Women raconte comment la capacité d’un tueur à infliger davantage de douleur n’est pas arrêtée même après son crime.

Le groupe demande que la loi de Jade soit incluse dans le projet de loi sur les victimes et les prisonniers, actuellement en cours d’examen au Parlement.

Notre campagne est à la mémoire de la mère de 27 ans, Jade Ward, qui a été poignardée et étranglée par son ex-mari Russell Marsh, 29 ans, à Shotton, Flintshire, en août 2021.

Il a encore son mot à dire dans la vie de leurs quatre enfants de prison.

La grand-mère, dont la fille a été poignardée à mort par son mari, soutient également l’initiative.

Les deux enfants du couple en âge d’aller à l’école primaire ont été pris en charge et la grand-mère, qui vivait avec la famille avant le meurtre, ne les a pas vus pendant des mois.

Il a fallu trois ans pour qu’elle obtienne enfin la garde de ses petits-enfants, mais pendant tout ce temps, leur père tueur avait toujours le contrôle sur eux depuis sa cellule de prison.

La grand-mère, que nous ne pouvons nommer pour des raisons juridiques, raconte au Sun : « Les enfants ont disparu de nos vies pendant près de quatre mois.

« Notre famille n’était partie à aucune procédure, nous n’avions aucune idée de ce qui se passait, mais le meurtrier l’a fait.

« Cela doit changer. »

Après avoir tué leur mère, leur père s’est enfui avec les enfants et a été capturé par des policiers armés à près de 150 miles de là.

Les enfants ont été emmenés dans des foyers d’accueil d’urgence et leur grand-mère n’avait aucune idée de l’endroit où ils se trouvaient.

Elle dit : « Nous n’avons reçu aucune information.

« On ne nous a pas dit qu’ils avaient été placés sous tutelle, et je suis la grand-mère maternelle.

«Mais le meurtrier savait ce qui se passait parce qu’il avait encore des droits parentaux.

« Peu importe ce qu’ils ont fait, ces droits ne sont pas retirés à un père. »

Elle ajoute : « Du jour au lendemain, les enfants ont perdu tous les visages qu’ils connaissaient et dépendaient de toute leur vie.

«Ils ont perdu maman, papa et nous tous aussi.

« C’était comme si nous avions disparu de la surface de la terre.

« Ils n’ont jamais reçu d’appel téléphonique avec nous ou FaceTime.

« Nous ne savions pas où ils étaient.

« Pouvez-vous imaginer leur peur ?

« Je ne peux pas imaginer ce que c’était pour eux.

« Ça a dû être horrible »

Elle a finalement eu peu de contacts avec les enfants, mais dit que ce n’est qu’après avoir engagé un avocat que les agences lui ont donné des informations.

Lors d’une réunion Zoom avec sa famille et des représentants de Cafcass – le service de conseil et de soutien du tribunal pour les enfants et la famille – la grand-mère a demandé si les enfants pouvaient vivre avec elle.

Elle se souvient : « L’assistante sociale a dit : ‘Je vais devoir demander au prisonnier’.

« Ils l’appelaient ‘Monsieur’, ce qui m’a absolument exaspéré.

« Il ne mérite pas ce titre.

« Ensuite, nous avons réalisé qu’il s’agissait d’un énorme problème qui devait être résolu.

« Il reçoit les bulletins scolaires des enfants.

« Il peut dire s’ils peuvent se faire vacciner et même si nous pouvons les emmener en vacances. »

En public, elle appelle l’assassin de sa fille The Prisoner, mais ajoute : « Dans ma tête, je l’appelle The Monster. »

Après près d’un an, elle a demandé que les enfants vivent avec elle et il a fallu encore 18 mois pour que l’approbation soit accordée.

Elle dit : « Au début, le prisonnier a essayé de me bloquer, mais quand tout est passé devant les tribunaux, il ne peut avoir aucun contact avec les enfants.

«Mais même s’il a eu une ordonnance de non-contact, il a toujours des droits de responsabilité parentale. Il peut encore tirer les leviers.

« Le stress en plus de l’horrible traumatisme m’a presque brisé.

« Les enfants et la famille sont tous des victimes.

« C’est pourquoi nous avons besoin de la loi de Jade. »

Anna Ryder, directrice de Killed Women, a déclaré que la lettre ouverte « clarifie » l’angoisse des enfants et des familles endeuillés dont les proches sont brutalement tués.

Elle a ajouté: «L’impact de la violence domestique et des homicides sur les enfants est un domaine politique honteusement ignoré, actuellement un peu plus qu’une réflexion après coup.

« Cette lacune dans la loi en est un exemple choquant. »

La députée travailliste Jess Phillips nous a dit : « La campagne courageuse de la famille de Jade Ward et d’autres membres du réseau Killed Women oblige les décideurs à reconnaître cette échappatoire flagrante.

« Nous devons écouter leurs voix. »

Le tueur Russell Marsh a toujours le droit de contrôler la vie des quatre jeunes enfants de Jade Crédit : PA