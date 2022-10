Ma fille a 9 ans et ne pèse que 5 pierres mais a attrapé un ÉNORME thon rouge de 28 pierres – nous ne pouvions pas croire à quel point il était gros

Une fille âgée de neuf ans a attrapé un thon rouge près de six fois plus lourd qu’elle – pesant 28 pierres.

Izzy Crotty, qui est environ 5e, a accroché le monstre alors qu’il pêchait en mer avec son père.

Izzy Crotty a attrapé un 28e thon rouge lors de sa deuxième sortie de pêche Crédit : BNPS

Elle a passé une demi-heure à l’enrouler et la canne a dû être attachée au bateau pour empêcher le jeune d’être tiré par-dessus bord.

La prise vaudrait environ 70 000 £ dans les régions du monde où il est encore légal d’attraper pour manger.

Mais l’espèce est protégée au Royaume-Uni, elle ne peut donc être capturée que d’août à novembre à des fins de marquage scientifique avant d’être relâchée.

Papa John, 35 ans, a déclaré: «Nous ne pouvions pas croire à quel point c’était grand.

“Ce n’était que la deuxième sortie d’Izzy et c’était le premier poisson. Nous étions à environ 20 milles.

“Le poisson a commencé assez lentement, puis il a commencé à courir. Il nous a fallu environ une demi-heure pour le ramener le long du bateau.”

Izzy pêchait au large de Plymouth, dans le Devon, à bord du bateau charter Fortuna, l’un des 25 navires autorisés à participer au programme de marquage introduit l’année dernière.

Cela donne aux pêcheurs une fenêtre de trois mois pour vivre le frisson «une fois dans une vie» d’attraper du gros poisson pour lequel ils auraient autrement dû se rendre dans les Caraïbes.

Depuis que le thon rouge est devenu protégé, la mer au large de la côte sud-ouest de l’Angleterre a connu une résurgence de l’espèce géante et est maintenant une pêcherie de classe mondiale pour eux.

John, un agriculteur de Crediton, Devon, a déclaré: «C’était encore plus lourd que moi et je mesure 6 pieds, donc c’était beaucoup plus lourd qu’Izzy.

« Elle était excitée mais épuisée. Elle a bien dormi cette nuit-là.

Mark Jury, propriétaire de Fortuna Charters, a ajouté : « C’était incroyable de voir une fillette de neuf ans attraper un poisson six fois plus lourd qu’elle.

«Izzy va être une sacrée pêcheuse. Elle lui a donné un grand effort et a utilisé toutes ses forces pour enrouler le monstre.

Le thon rouge de l’Atlantique atteint environ 6 pieds 6 pouces de long et peut souvent peser environ 40.

Le plus gros jamais capturé a été accroché au large de la Nouvelle-Écosse, au Canada, en 1979, qui pesait plus de 106e.

Le père d’Izzy, John Crotty, a aidé le garçon de neuf ans à remporter la prise Crédit : BNPS