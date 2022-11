Ma fille, 9 ans, était couverte d’ecchymoses après une bagarre alors que nous faisions la queue pour un tour de Noël Winterland – je suis furieux

Une fillette de NEUF ans a été laissée couverte d’ecchymoses après qu’une bagarre a éclaté lors d’une foire de Noël.

La mère du jeune a déclaré qu’elle faisait la queue pour un tour à Swansea Waterfront Winterland lorsque “des dizaines” d’adolescents se sont présentés.

Une écolière de 9 ans a été blessée après qu’une bagarre a éclaté lors d’une foire de Noël Crédit : Media Wales

Le jeune a été blessé alors qu’il faisait la queue pour le manège Moondancer au Waterfront Winterland de Swansea Crédit : MÉDIAS PAYS DE GALLES

Une dispute a éclaté entre deux “gangs de garçons” avant qu’ils ne commencent à bousculer ceux qui les entourent.

Plusieurs personnes ont été renversées et une barrière métallique s’est écrasée sur l’un des trois enfants de la femme.

Sa jambe s’est coincée dans la clôture lors du manège Moondancer, la laissant avec des ecchymoses violettes profondes.

La douleur était si forte à l’époque que la petite fille, qui était avec ses frères et sœurs âgés de 12 et 13 ans, a pensé qu’elle s’était cassé un os.

Il a été confirmé plus tard qu’elle n’avait subi aucun dommage à long terme, mais elle est secouée par ce qui s’est passé et ne veut plus jamais retourner à l’attraction festive.

Sa mère a déclaré à WalesOnline: “Il y avait une bande de garçons qui a rejoint la file d’attente, puis une autre bande de garçons est arrivée et ils ont commencé à se disputer.

“Ce devait être un père ou quelqu’un pour leur dire d’arrêter de pousser parce qu’il y avait des enfants dans la file d’attente – et puis j’ai commencé à penser, ‘ok, les choses s’échauffent un peu’.

“Mes enfants étaient déjà dans la file d’attente alors j’ai commencé à les appeler pour leur dire de revenir, car je sentais que quelque chose allait se passer.

“À ce moment-là, les gens avaient commencé à se battre, et il y avait des gens qui tombaient à cause de la poussée.

“Lorsqu’ils sortaient, l’une des barrières est tombée sur ma fille de neuf ans alors qu’elle essayait de sortir, et sa jambe s’est retrouvée coincée dans la barrière.

“Je n’arrêtais pas de la sortir, et une fois que je l’ai fait, il y avait des membres du personnel de Winter Wonderland debout, regardant ce qui se passait.”

La famille a fait part de ses inquiétudes aux travailleurs et a contacté la police.

“Nous y allons chaque année, mais ma fille a dit qu’elle ne voulait plus jamais y retourner maintenant”, a ajouté la mère de Swansea.

“Il aurait dû y avoir beaucoup plus de sécurité car cela n’aurait jamais dû arriver.

“À mon avis, ils ne peuvent pas protéger le public avec autant de personnes et il aurait dû y avoir plus de sécurité là-bas.”

La police du sud du Pays de Galles a confirmé avoir reçu des informations faisant état d’une altercation entre un groupe de jeunes lors de l’événement juste avant 19 heures le 19 novembre.

L’inspecteur de police local Mark Watkins a déclaré: “Deux jeunes ont été enlevés et ont reçu des conseils appropriés de la part des agents.”

Un porte-parole de l’organisateur de Waterfront Winterland, Sayers, a ajouté: “Ce week-end, un incident mineur s’est produit entre quelques jeunes, qui a été maîtrisé rapidement par notre personnel de sécurité de l’événement, les personnes impliquées étant expulsées de l’événement et la police informée.”