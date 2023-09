Ma femme ne s’inquiète pas de la malédiction stricte, je suis assez vieux pour être le père des danseurs, dit Krishnan Guru-Murthy

LE spectre de la « strictement malédiction » plane toujours – mais la femme de Krishnan Guru-Murthy est tout à fait favorable à ce qu’il participe au spectacle.

Lisa, solidaire, a activement encouragé Channel 4 Nouvelles hôte à s’inscrire et n’a aucune crainte pour le avenir d’elle mariage.

Et à 53 ans, tomber amoureux d’une co-star n’est pas quelque chose que Krishnan envisage.

Démentant la rumeur selon laquelle les candidats précédents se sont mis en contact avec leurs partenaires de danse, il dit en riant : « Elle est vraiment détendue et pas du tout inquiète. C’est absurde, surtout pour les gens de ma fin d’âge spectre.

« Je ne suis pas vraiment au courant des ragots des années strictement révolues, mais honnêtement, je ne pense pas que la malédiction soit quelque chose dont quiconque doive s’inquiéter quand il s’agit de moi.

« Je suis très heureux en mariage et assez vieux pour être le père de la plupart des danseurs. »

Sa femme et sa fille ont hâte de voir son jeu de jambes sophistiqué, mais tous les membres de sa famille ne sont pas aussi enthousiastes.

Krishnan admet que son fils adolescent est toujours mortifié à l’idée de voir papa danser à la télévision – à tel point qu’il doute de le voir un jour jouer.

Le journaliste explique : « Il me pose beaucoup de questions et il a hâte de voir les photos et les vidéos.

« Il fait partie d’un groupe et joue les soirs des deux premiers concerts, donc il ne pourrait pas regarder de toute façon.

« Mais il ne montre pas beaucoup d’enthousiasme pour venir pour le moment. »

Alors pourquoi Krishnan a-t-il décidé de se lancer dans le divertissement léger ?

Il explique : « Traditionnellement, j’ai toujours pensé que Strictement était l’une des dernières choses que je ferais.

« Mais cette année, j’ai ressenti un sentiment différent et j’ai dit : ‘Tu sais quoi ? Je pense que je veux faire ça maintenant. C’est comme si c’était le bon moment ».

«Je suis chez Channel 4 News depuis 25 ans et cela semble être une étape importante, et vous pensez que le public a en quelque sorte grandi avec moi, depuis Newsround jusqu’à aujourd’hui, donc ils savent qui je suis.

« Dans le passé, je m’inquiétais de la façon dont les gens me verraient et penseraient : « Que fait cet idiot ? ». Mais maintenant, je ne le suis plus.

Krishnan souffre d’une maladie cardiaque, mais est convaincu que cela ne le verra pas quitter la série plus tôt que le comédien de Peep Show Robert Webb, 50 ans, qui a été contraint de quitter la série 2021 en raison de problèmes de santé – deux ans après une opération à cœur ouvert.

Krishnan ajoute : « Je dois écouter mon corps. Je dois juste faire une pause et me détendre lorsque j’ai besoin de me reposer.

« Les routines durent entre 90 secondes et deux minutes, donc ce n’est pas trop mal.

« Mon médecin m’a dit que ce serait bien de faire de l’exercice, de perdre du poids et de faire quelque chose que vous aimez – et il m’a dit que je ne devrais pas m’inquiéter de mon état.

« Mon père est médecin et il souffre du même problème que moi. Il a 90 ans cette année et il travaille toujours. »