Ma femme m’a presque tué en laçant des spaghettis avec les MÊMES champignons mortuaires qui ont tué trois personnes lors d’un déjeuner d’horreur en Australie

UN HOMME a failli mourir après que sa femme ait mélangé son dîner avec les mêmes champignons mortuaires qui en ont récemment tué trois en Australie.

Simon Claringbold, 64 ans, de Canberra, est tombé gravement malade après avoir mangé les champignons mortels qu’il a cueillis dans son jardin.

Simon Claringbold a failli mourir après avoir mangé un champignon mortier Crédit : AU News

Il a cueilli les champignons de son jardin en pensant que c’était un champignon des champs Crédit : Facebook

Le fan de fitness marathonien a glissé dans les spaghettis à la bolognaise faits maison de sa femme après avoir utilisé ses choix – mais à peine 18 heures plus tard, il a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Il avait cueilli les champignons en pensant qu’il s’agissait de champignons des champs, mais il s’est avéré qu’il s’agissait en réalité de champignons mortuaires.

Simon a révélé que la seule raison pour laquelle il avait réussi à survivre à l’épreuve cauchemardesque de 1998 était la chance.

Les médecins ont expliqué à 39 ans à l’époque que certains champignons mortels sont plus mortels que d’autres car ils contiennent des niveaux variables de toxines.

« Leurs niveaux de toxines ne vont pas être constants; ce n’est pas comme sortir une pilule d’une bouteille », a déclaré Simon.

« Parfois, certains auront plus de toxines que d’autres et c’était juste une chance que vous n’en ayez pas ingéré suffisamment pour surmonter. »

Le type a souffert de vomissements intenses et de diarrhée avant d’être transporté par avion à l’hôpital Royal Prince Alfred de Sydney.

Un expert du foie a ensuite révélé qu’il avait consommé un champignon mortier alors qu’il commençait rapidement à halluciner et à s’évanouir alors que les effets des toxines prenaient le dessus.

« Je ne savais même pas que les champignons mortuaires existaient », avait-il déclaré à l’époque.

« Je me préparais pour la fin, je pensais vraiment que c’était la fin. Les lumières commençaient à s’éteindre », a-t-il déclaré.

Simon s’est finalement remis de l’empoisonnement aux champignons mortels et est sorti de l’hôpital 11 jours plus tard.

Il s’agissait de la même variété de champignons que l’on pensait avoir été mangés lors de la tragédie de Leongatha, en Australie, ces derniers jours.

Erin Patterson, 48 ans, a invité Gail et Don Patterson, ses anciens beaux-parents, ainsi que la sœur de Gail, Heather Wilkinson, et son mari Ian chez elle pour un déjeuner de bœuf wellington.

Après avoir mangé le repas du 29 juillet, les invités sont tombés gravement malades et Gail et Don, tous deux âgés de 70 ans, et Heather, 66 ans, sont décédés plus tard.

Les flics ont déclaré que leurs symptômes correspondaient à la consommation de champignons mortuaires.

Ian, un pasteur, reste à l’hôpital dans un état critique, en attente d’une greffe de foie.

Les détectives des homicides ont confirmé qu’Erin était une suspecte dans l’affaire, car la mère de deux enfants a préparé le repas chez elle mais n’est pas tombée malade.

Maintenant, les avocats d’Erin ont été contraints de camper devant son domicile pour remettre des instructions juridiques après sa disparition jeudi.

Elle avait dit aux journalistes juste avant 10 heures qu’elle partait parler à des avocats à Melbourne.

Mais un représentant du cabinet d’avocats est arrivé à sa propriété à 17 heures pour lui remettre une lettre, rapporte Daily Mail Australia.

L’homme a dit que c’était le seul moyen de joindre Erin après que les flics aient confisqué son téléphone et son ordinateur, soulevant des questions sur son sort.

Il est entendu qu’Erin n’est pas rentrée chez elle jeudi soir.

Erin a nié tout acte répréhensible et les flics ont averti que l’incident pourrait être « très innocent ».

Mais les agents ont saisi un certain nombre d’articles, dont un déshydrateur de nourriture à partir d’une pointe, qui aurait été utilisé pour préparer les champignons.

Les enquêteurs ne savent toujours pas si elle a également mangé le repas – mais les flics ont confirmé qu’un déjeuner différent avait été servi à ses deux enfants.