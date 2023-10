Chère Amy : Depuis que je connais ma femme (20 ans), elle hésite à faire la lessive.

Je lui demande poliment de le faire et elle me dit qu’elle le fera.

Pourtant, deux jours plus tard, les vêtements sales s’entassent toujours.

Pour être honnête, elle donne suite environ 20 pour cent du temps.

Elle travaille à temps partiel à l’extérieur de la maison et je travaille à temps plein à domicile.

Elle a beaucoup de temps dans sa journée pour faire la lessive. Au lieu de cela, elle choisit de regarder des vidéos sur son téléphone pendant des heures.

Avant, je pensais que c’était juste une bizarrerie de personnalité. Mais après deux décennies, j’ai l’impression qu’elle profite de moi.

Bien entendu, la cause de ce problème n’est pas la lessive. C’est une confiance qui a été ébranlée au point de menacer l’intégrité de notre relation.

Comment pouvons-nous avancer ?

– Wits End dans le Wisconsin

Cher Wits End : Si votre femme accepte de faire quelque chose et ne le fait pas, alors je conviens qu’elle n’est pour le moins pas fiable. Cependant, une partie de votre déconnexion pourrait être liée au timing. Elle le fera quand elle le voudra – pas quand vous le voudrez.

Mais parce que vous appréciez d’avoir un panier à linge vide, je vous suggère d’arrêter de demander poliment à votre femme de le faire et de le faire vous-même.

Si vous possédez un lave-linge/sèche-linge à la maison, la lessive est l’une des tâches ménagères les plus faciles à accomplir. (Oui, votre femme peut même faire la lessive tout en regardant des vidéos sur son téléphone.)

Dans ma maison, nous prenons chacun la responsabilité de notre propre lessive. Si quelqu’un d’autre a des vêtements sales pour constituer une charge complète, vous jetez ce qui se trouve dans le panier dans la machine et le transférez dans la sécheuse lorsque vous passez par là.

Alors oui, je suppose que ce problème de lessive concerne en réalité autre chose, mais si vous prenez soin de vos propres vêtements, il vous sera impossible de vous sentir exploité. Cela supprimerait un facteur de stress dans votre relation.

Je suppose que vous êtes peut-être frustré parce que vous travaillez à temps plein pendant que votre femme travaille à temps partiel et que, contrairement à de nombreux travailleurs à temps plein, vous êtes à la maison pour assister à la journée de votre femme. Et – il faut souligner que la plupart d’entre nous ne veulent pas que les autres soient témoins et jugent de la façon dont nous choisissons de passer notre temps.

Vous pourriez vous asseoir ensemble pour revoir vos responsabilités professionnelles et domestiques. J’espère qu’il existe des moyens de rééquilibrer les deux.

Chère Amy : Mon mari et moi étions les voisins éloignés d’un peintre excentrique et très talentueux. Nous avons vraiment aimé et admiré son travail et lui avons acheté plusieurs pièces.

Lui et sa femme ont eu un enfant, qui semble aussi excentrique que son père. Il est d’âge moyen. Il est très sympathique, mais n’a pas d’adresse fixe et n’habite pas dans le coin.

Après la mort de l’artiste, sa femme a emménagé dans une maison de retraite. Le fils (avec sa mère) nous a contactés pour voir si nous pouvions récupérer l’œuvre que l’artiste avait laissée derrière lui.

Nous sommes d’accord.

Nous sommes allés dans son atelier et avons découvert un trésor de centaines de pièces – encadrées, non encadrées et de styles variés. Nous avons immédiatement proposé d’acheter plusieurs dizaines de ces pièces – et de les conserver – et la veuve et le fils ont accepté et ont été ravis.

Nous avons organisé une exposition de cette œuvre, à laquelle ont assisté de nombreux participants (y compris sa veuve et son fils). Le travail de cet artiste a été vu et apprécié par de nombreuses personnes et est toujours exposé localement.

Nous leur avons proposé de récupérer et de stocker le reste de l’œuvre (des centaines de pièces) lors de la vente de leur propriété.

Aujourd’hui, plus de 10 ans plus tard, la veuve est décédée. Nous envisageons de vendre notre propre logement et ne savons pas quoi faire des pièces stockées.

Votre suggestion?

– Holding

Cher Holding : Contactez votre avocat, ainsi que le fils.

Je suppose que ces pièces appartiennent toujours à la famille de l’artiste. Vous devez faire tout votre possible pour impliquer le fils et travailler avec lui pour transporter ce travail en toute sécurité vers un autre endroit. Votre université locale pourrait être intéressée par l’acquisition de ces travaux.

Chère Amy : Je sais que les gens pèsent sur le fardeau de l’organisation de Thanksgiving. Il y a plusieurs années, nous avons commencé à organiser notre dîner de famille dans un restaurant.

C’était la meilleure décision que nous ayons jamais prise !

– Reposé

Cher Rested : De nombreux lecteurs répondent qu’ils font de même.

Mais qu’en est-il des restes ?

