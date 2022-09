Ma femme et moi avons été émus au-delà de toute mesure par tout votre soutien, déclare le roi Charles III en remerciant la nation

Le ROI Charles III a remercié hier la nation pour son soutien et son élan d’amour depuis la mort de la reine.

Le roi, 73 ans, a parcouru plus de 2 000 miles lors de voyages en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord pour rencontrer des foules de sympathisants.

Le roi Charles lll, la princesse Anne, la princesse royale, le prince Andrew, duc d’York et le prince Edward, comte de Wessex assistent à une veillée à l’intérieur du Westminster Hall Crédit : Getty – Piscine

“Alors que nous nous préparons tous à dire notre dernier adieu, je voulais simplement profiter de cette occasion pour vous remercier”, a écrit le roi.

Il a effectué au moins 54 engagements depuis la mort de sa mère il y a onze jours, notamment en organisant une veillée silencieuse avec ses trois frères et sœurs à côté du cercueil de sa mère à Westminster Hall vendredi.

Il a déclaré: «Au cours des dix derniers jours, ma femme et moi avons été si profondément touchés par les nombreux messages de condoléances et de soutien que nous avons reçus de ce pays et du monde entier.

À Londres, Édimbourg, Hillsborough et Cardiff, nous avons été émus au-delà de toute mesure par tous ceux qui ont pris la peine de venir rendre hommage au service de longue date de ma chère mère, feu la reine.

Le roi a également reçu des appels de dirigeants mondiaux et organisé des réceptions, ainsi que sa cérémonie d’accession au palais St James samedi dernier.