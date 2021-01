Les jumeaux

Un père a déclaré à la BBC que sa femme avait été forcée de donner naissance à des jumelles alors qu’elles se cachaient des soldats en raison du conflit brutal qui faisait rage dans la région éthiopienne du Tigray. Elle est décédée quelques jours plus tard et le veuf a finalement mis les jumeaux dans un panier et a fui le conflit pour chercher refuge au Soudan voisin.

Avec son fils de cinq ans et son beau-frère de 14 ans, il se trouve maintenant dans un camp de réfugiés, où un médecin américain aide à s’occuper des jumeaux.

La bataille pour le contrôle du Tigray – qui est au cœur de l’ancienne civilisation d’Axoum – en est à son troisième mois.

Le Front de libération du peuple du Tigray et les forces dirigées par l’armée éthiopienne se battent pour le pouvoir dans un conflit chargé de tensions ethniques.

Le conflit a déplacé environ deux millions de personnes, dont environ 60 000 ont fui vers le Soudan.

Chaque personne déplacée a une histoire à raconter – comment elle s’est sentie lorsqu’elle a entendu le premier coup de feu; comment ils se sont cachés dans des grottes au milieu des bombardements aériens, et comment ils ont été abattus et abusés sexuellement.

Beaucoup se rappellent également comment ils ont surmonté l’adversité et ont voyagé pendant des jours, sans nourriture ni eau, pour atteindre un endroit sûr.

Voici l’histoire du veuf Abraha Kinfe:

J’ai 40 ans. Ma défunte épouse, Letai Tsegay, avait 29 ans. Nous nous sommes mariés il y a 13 ans et avons eu trois enfants ensemble.

Nous vivions sur des terres agricoles près de la ville de Mai-Kadra dans l’ouest du Tigré. Le 10 novembre, les troupes fédérales ont avancé dans notre région et ont dépassé notre maison. Ils ne nous ont pas remarqués. C’était un grand soulagement.

Le Tigré occidental a été l’une des premières régions dévastées par le conflit

Nous sommes ensuite allés nous cacher dans la brousse près de chez nous avec quatre de nos voisins. Ma femme éprouvait de graves douleurs de travail, mais j’étais terrifiée à l’idée de l’emmener à la clinique de Mai-Kadra.

Ma femme a donné naissance à des jumelles dans la brousse avec l’aide d’une femme qui se cache avec nous. Dieu merci pour cela.

Plus tard dans la journée, nous sommes rentrés chez nous. Malheureusement et malheureusement, Letai n’a pas pu recevoir de traitement post-natal. Elle n’a pas pu recevoir l’injection qui arrêterait son saignement. Après environ 10 jours, Letai est décédé.

L’histoire continue

J’avais le cœur brisé. Avec nos quatre voisins, nous l’avons enterrée dans notre ferme.

« Quand ma femme est morte, j’ai senti le monde s’effondrer tout autour de moi. J’ai pleuré et pleuré en la tenant dans mes bras » « , Source: Abraha Kinfe, Description de la source: Père de jumeaux, Image: Abraha Kinfe

J’aurais aimé pouvoir l’emmener à la clinique, mais à l’époque, les choses étaient à l’envers dans la ville et les gens s’enfuyaient pour sauver leur vie. Cela reste une ville fantôme.

Il y a cinq ans, ma famille et moi avons été déplacés de la ville de Metama [in the neighbouring Amhara region] en raison de combats ethniques.

Nous avons déménagé dans la région de Mai-Kadra pour reconstruire nos vies à partir de zéro. L’administrateur local nous a attribué un terrain pour l’agriculture.

Dans notre nouveau lieu, nous avons construit une petite maison avec du bois et de la boue. C’était un endroit confortable pour moi et ma femme. Notre fils est né là-bas. Même mes filles jumelles sont nées là-bas, seulement pour que nous partions 20 jours plus tard.

Quand ma femme est morte, j’ai senti le monde s’écrouler tout autour de moi. J’ai pleuré et pleuré en la tenant dans mes bras. J’ai détesté la guerre sanglante, qui nous a apporté une misère totale.

Ma femme bien-aimée, mère de mes enfants, est décédée car elle ne pouvait pas recevoir de soins médicaux de base.

Les forces pro-gouvernementales de la région voisine d’Amhara contrôlent des villes comme Mai-Kadra

Parce que la situation était encore dangereuse, mes voisins sont partis au Soudan. Je suis resté derrière, avec les jumeaux, mon fils et mon beau-frère.

Nous allions nous cacher dans la brousse chaque fois que nous voyions des troupes. Il était très difficile de s’occuper de jumeaux seuls, sans voisins non plus.

Les bébés de cet âge ont besoin de leur mère pour les allaiter. Je les ai soutenus en leur donnant des gouttes d’eau, du sucre, en trempant mon doigt dans de la nourriture semblable à de la soupe, leur permettant de le sucer encore et encore.

Après environ 20 jours, je suis allé à l’armée fédérale stationnée dans la région et je leur ai demandé si je pouvais emmener mes jumeaux à la clinique d’Humera, une autre ville à proximité.

La rivière Tekeze a été un point de passage majeur pour les réfugiés

Heureusement, ils m’ont permis de passer, mais j’ai ensuite marché jusqu’à la rivière Tekeze et l’ai traversée en bateau pour rejoindre Hamdayit au Soudan. J’ai emmené les jumeaux dans un panier et les deux autres enfants étaient aussi avec moi.

Nous obtenons maintenant un abri dans le camp de réfugiés de Hamdayit. Un médecin américain de la Croix-Rouge s’occupe des jumeaux.

Elle leur fournit la nourriture nécessaire et vérifie leur développement tous les trois jours. Que Dieu la bénisse pour sa gentillesse et le soutien qu’elle apporte à tous les réfugiés.

Baptiser des jumeaux

Les jumeaux ont maintenant plus de deux mois. Je peux voir qu’ils prennent du poids. Mais ma mère manque tellement à mon fils de cinq ans – il la demande constamment. Cela me brise le cœur. Je déteste mentir en lui disant qu’elle nous rejoindra un jour.

Je lutte continuellement pour comprendre pourquoi Letai n’est plus avec nous. La vie est vraiment dure. Voici mes jumeaux, et j’avoue qu’ils sont des rappels constants de ma femme qui est morte dans mes bras.

Les autres réfugiés sympathisent avec la situation et font de leur mieux pour me réconforter.

Ils suggèrent de nommer les jumeaux Eden [after the Biblical story about expulsion from the Garden of Eden], et Trefi croyant que leur survie est déjà un miracle de Dieu. Trefi signifie « rester » en Tigrinya [widely spoken in Tigray and neighbouring Eritrea].

Selon la tradition chrétienne orthodoxe, les bébés filles doivent être baptisées le 80e jour après la naissance. Ce jour approche; mais il n’y a pas de service religieux dans ce camp de réfugiés.

Je souffre toujours de chagrin et prie Dieu qu’il me donne la force d’élever mes enfants dans un environnement sûr. J’espère que ce misérable conflit s’arrêtera et que nous reprendrons tous la vie là où nous nous sommes arrêtés.

Au fond, je me demande encore pourquoi la paix et la sécurité nous ont été enlevées. Pourquoi devons-nous souffrir ainsi?

Pourquoi nous refuse-t-on une existence sûre alors que d’autres, ceux qui nous ont apporté cette tragédie, sont satisfaits du confort et de la stabilité?

Ils élèvent leurs enfants sans épreuves ni tribulations. Leurs enfants profitent de la chaleur de leur foyer, ils sont pris en charge par leurs parents, ils vont à l’école et jouent dans leur quartier.

‘Le chagrin est immense’

Mes pensées remontent au jour où j’ai quitté Metema et me suis installé dans la région de Mai-Kadra il y a cinq ans. J’ai travaillé dur pour m’établir dans la communauté et travaillé dur de l’aube au crépuscule pour joindre les deux bouts. Je faisais bien de soutenir ma famille.

J’ai utilisé les terres agricoles qui m’ont été attribuées et j’ai loué d’autres terres agricoles pour générer plus de revenus. J’avais de bonnes récoltes de sésame et de sorgho.

Mais me voici maintenant sans rien à faire, pas de terre à cultiver, pas de femme à aimer, pas de communauté à laquelle faire partie, pas d’église où aller.

Alors que le Soudan voit un afflux de réfugiés, il a appelé à une médiation pour mettre fin au conflit au Tigray

Je pense aussi aux cultures que j’allais récolter. Je ne peux m’empêcher de m’attarder sur le passé, ce que nous possédions, à quoi ressemblait la vie, comment mes enfants gambadaient, alors que j’essaie de gérer la vie de réfugié. Le chagrin est immense; mes enfants ne méritent pas cela.

Tout m’a soudainement été enlevé à cause du conflit ethnique insensé entre les peuples Amhara et Tigray.

Il y a des dizaines de milliers de réfugiés dans les camps au Soudan, et nous sommes tous originaires du Tigré. Je peux voir que nous sommes gravement touchés par le conflit.

J’espère que cette guerre se terminera bientôt et que la paix prévaudra. Nous avons hâte de rentrer chez nous afin de pouvoir reprendre notre vie au pays de nos pères et de nos ancêtres.