Ma femme est morte dans un incendie de caravane après que nous nous soyons assoupis devant la télé – j’ai essayé de la sauver mais les flammes étaient trop intenses

LE mari dévasté d’une mère britannique décédée dans l’incendie d’une caravane en Turquie a raconté comment il avait désespérément essayé de la sauver.

Hayley Louise Pearce, 54 ans, est décédée après que la caravane qu’elle partageait avec son mari turc, Vedat Tugrul Dirik, à Bodrum a pris feu jeudi.

Hayley Louise Pearce et son mari turc, Vedat Tugrul Dirik Crédit : Flash d’information

Hayley et Vedat se sont mariés en décembre 2021 Crédit : Flash d’information

Hayley est décédée après que la caravane qu’elle partageait avec son mari a pris feu Crédit : Flash d’information

La mère de deux enfants, qui travaillait comme coach de vie, a déménagé dans le pays il y a dix ans et a épousé Vedat en décembre 2021.

Parlant de la tragédie, Vedat a décrit le moment terrifiant où il s’est réveillé après s’être assoupi sur le canapé pour trouver leur maison engloutie par les flammes.

Il a dit qu’il avait désespérément essayé de sauver Hayley et avait couru vers un voisin pour obtenir de l’aide – mais il a dit que l’enfer avait rendu « impossible » de rentrer à l’intérieur.

« Nous étions assis à regarder la télévision, nous nous sommes juste assoupis ensemble, et la prochaine chose que j’ai connue a été de me réveiller lorsque la caravane était en feu », a-t-il déclaré.

« Je l’ai attrapée et secouée pour essayer de se réveiller, mais elle ne s’est pas réveillée… et tout ce que je pouvais voir partout, c’était de la fumée et des flammes.

« Je me suis précipité dehors et j’ai attrapé un extincteur, mais quand j’ai essayé de rentrer, les flammes étaient intenses.

« Un voisin a essayé d’aider. Ensemble, nous avons cassé une fenêtre plus bas, mais même ici, il était impossible d’entrer.

« Les flammes étaient tout simplement trop hautes. »

Vedat a déclaré qu’il ne savait pas si sa femme s’était déjà réveillée alors que la caravane se remplissait si rapidement de fumée et de flammes.

Il a expliqué que le couple vivait dans la caravane depuis qu’ils se sont mariés pour être entourés par la nature et « vivre le rêve ».

« Nous n’avions pas le droit de construire quoi que ce soit dans la campagne », a déclaré Vedat.

« Mais nous avons pu y mettre une caravane, et un ami avait un terrain qui était tout simplement parfait.

« Alors nous en avons acheté un. Nous y vivons depuis que nous nous sommes mariés.

« Elle était vraiment heureuse de vivre dans la nature, entourée de verdure et d’animaux. »

Heartbroken Vedat a décrit sa femme comme une « femme merveilleuse » avec un « cœur d’or ».

Il a dit que Hayley aimait « beaucoup » ses deux enfants et qu’il espérait donner sa moto à ses petits-enfants.

Hayley a été enterré vendredi au cimetière Upper Akçaalan, a-t-il déclaré.

Selon des informations locales, l’incendie a potentiellement été causé par un radiateur électrique.

La police a refusé de commenter l’enquête.

Hayley Louise Pearce et Vedat le jour de leur mariage Crédit : Flash d’information