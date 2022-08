Ma femme Deborah James a été paralysée dans ses derniers jours – j’ai dormi à ses côtés en lui tenant la main avant qu’elle ne s’éclipse

Le mari de DAME Deborah James a révélé que sa femme était “paralysée de la taille aux pieds” dans ses derniers jours – et s’est échappée en lui tenant la main.

Le diffuseur héros est décédé à l’âge de 40 ans en juin après une bataille de cinq ans contre un cancer de l’intestin de stade quatre.

Deborah James photographiée avec son mari Sébastien Bowen dans ses derniers jours, lors d’une journée ensemble Crédit : bowelbabe/Instagram

Au cours des sept dernières semaines de sa vie, elle a accompli plus que la plupart d’entre nous dans une vie, levant la somme stupéfiante de 7,4 millions de livres sterling pour des œuvres caritatives et capturant le cœur de la nation.

Mais son mari, Sébastien Bowen, a déclaré que ces derniers jours passés chez les parents de Deborah à Woking étaient loin d’être faciles, voyant toute la famille se rassembler pour aider.

Dans une interview touchante avec The Times, Sébastien a raconté comment son fils Hugo, 14 ans, brossait les cheveux de sa mère et Eloïse, 12 ans, allait lui chercher des boissons.

Il a dit que Deborah n’était plus capable de faire des tâches simples comme aller chercher de la nourriture dans la cuisine ou “se nettoyer ou s’habiller”.

Et le père de deux enfants a déclaré que sa femme était devenue “si faible” et “frustrée” parce qu’elle avait été “farouchement indépendante”.

Il a expliqué: “Elle a été paralysée à la fin de la taille aux pieds et a dû faire face à une bataille psychologique de la réalité de son nouveau handicap.”

Mais il a dit que c’était la “force intérieure” de sa défunte épouse au cours de ces dernières semaines qui avait permis au couple de vivre encore “certains des jours les plus époustouflants et les plus magiques de nos deux vies”.

Sébastien, un banquier, a arrêté de travailler pour passer le plus de temps possible avec Deborah après qu’elle ait arrêté un traitement actif et commencé à recevoir des soins de fin de vie.

Il a raconté comment il avait dormi à ses côtés et lui avait tenu la main pendant deux jours avant sa mort, ajoutant qu’elle “n’était pas vraiment là”.

“Mardi, ses yeux se sont ouverts et elle est revenue un instant dans la pièce”, a-t-il expliqué.

“Et puis elle est partie en 15 minutes, avec sa sœur, sa mère et son père qui l’entouraient également.”

Deborah, une ancienne directrice adjointe, a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin en 2016, avant de lancer un podcast You, Me and the Big C, pour sensibiliser à la maladie.

Sébastien et ses enfants ont été soutenus par les parents, le frère et la sœur de Deborah alors qu’ils s’occupaient d’elle ces derniers jours – qui étaient parmi les plus “magiques” ensemble, a déclaré Sébastien.

Il a déclaré au Times : “Les gens qui ne connaissaient pas Debs l’ont vue devenir de plus en plus faible au cours de ces dernières semaines. Mais mentalement, c’était le contraire.

“En luttant contre les feux de l’adversité, elle est devenue plus forte et à mes yeux, cela la rendait de plus en plus radieuse chaque jour qui passait.

“Je ne l’ai jamais autant aimée. Elle savait ce qui lui arrivait, mais elle a quand même réussi à trouver ces moments magiques.”

La féroce militante a levé 7,4 millions de livres sterling pour financer la recherche sur le cancer avant de mourir et a été nommée Dame et a invité le prince William à prendre le thé.

Elle et son mari ont passé leurs dernières semaines ensemble à lire de la poésie, à regarder leurs films préférés et à passer des journées à l’extérieur, notamment au Chelsea Flower Show.

La famille a même dû ranger “maniaquement” après avoir été avertie que le duc de Cambridge devait leur rendre visite.

Le duc, qui a perdu sa propre mère, la princesse Diana, alors qu’il n’avait que 15 ans, a donné aux deux enfants de Deborah des “conseils puissants” pour faire face au deuil, selon Sébastien.

Il a également plaisanté en disant que Deborah était “triple garée” lors de sa visite – car Debs avait un verre de vin, un verre de champagne et un verre de sherry devant elle.

Bien qu’elle ne puisse pas marcher sans aide, Deborah a trouvé la force de lancer une ligne de vêtements, elle a conçu des t-shirts caritatifs pour collecter 1 million de livres sterling supplémentaires pour son fonds BowelBabe et a réussi à terminer son deuxième livre, How To Live When You Should Be Dead – le tout dans ses dernières semaines.

Dame Debs entourée de son mari, Hugo et Eloïse après avoir reçu un titre de Dame du Prince William Crédit : Graham Prentice

Sébastien a déclaré que les derniers jours à s’occuper de Deborah avaient rapproché la famille Crédit : Reportez-vous à la légende

La famille est restée avec les parents de Deborah à Woking pendant ses dernières semaines Crédit : Instagram