Ma femme a eu un cancer et je n’ai pas pu le guérir. Enfin j’ai appris que ce n’est pas ce qu’il faut

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Miguel Salinas, qui vit avec sa femme, Maria Carmona, à Calgary. Ils ont chacun écrit leur histoire sur le parcours de Maria contre le cancer. Lisez l’article de Maria ici.

J’ai une formation d’ingénieur et je suis pragmatique. Ainsi, lorsque ma femme est tombée malade du cancer il y a cinq ans, mon approche a été de m’y attaquer problème par problème pour faire disparaître le problème.

Mais ai-je jamais eu beaucoup à apprendre.

Je dirais que mon parcours dans la prestation de soins a commencé il y a cinq ans, dans une chambre d’hôpital où ma femme Maria était allongée sur le lit, à peine réveillée après l’opération. Elle avait l’air fatiguée, avait un tube dans la gorge et souffrait. J’ai marmonné quelques mots – “Tu n’as pas à t’inquiéter, tu as besoin de te reposer” – mais ses yeux m’ont dit qu’elle savait que je mentais. Cette procédure a confirmé qu’elle avait un cancer de l’ovaire.

Je l’embrassai sur le front et rentrai chez moi.

Miguel Salinas a passé de nombreuses heures à attendre sa femme et à parcourir les couloirs de l’hôpital. (Miguel Salinas)

Dans la voiture, je me souviens avoir été coincé dans un long exercice futile, essayant de justifier ce que je disais, essayant de trouver le bon côté des choses, essayant de trouver l’espoir. Les phares éclairaient le brouillard descendant ; les rues étaient vides. Je n’ai jamais ressenti autant de désespoir, si seul.

Ma propre mère est morte d’un cancer quand j’avais 11 ans. Elle était au début de la quarantaine. Je ne me souviens pas qu’on m’ait dit ce qui se passait et je n’ai aucun souvenir de la façon dont ma mère et mon père ont géré la situation. Mais c’est peut-être là que j’ai commencé avec mes capacités d’adaptation – “juste faire avec.”

Au cours des trois premiers mois après l’opération de Maria, cette approche « faire avec » a semblé fonctionner. Rendez-vous médicaux, récupération chirurgicale, nourriture, enfants à l’école, travail – nous avions un rythme, une routine, un plan.

Mais je dois sourire maintenant en regardant en arrière. Il y a une citation attribuée à l’ancien champion de boxe poids lourd Mike Tyson : “Tout le monde a un plan, jusqu’à ce qu’il soit frappé au visage.”

C’était fin janvier, nous devions fêter les 17 ans de notre fils aîné. Au lieu de cela, nous sommes de nouveau entrés et sortis de l’hôpital, achevant le troisième cycle de traitement. Maria luttait contre la fatigue, un goût métallique, des plaies dans la bouche, des difficultés à aller aux toilettes, des crampes, était incapable de dormir.

Maria Carmona alors qu’elle recevait un traitement pour un cancer de l’ovaire, avec lequel elle vit maintenant depuis cinq ans. (Miguel Salinas)

Je suis entré dans notre chambre et je l’ai trouvée en train de pleurer. “Pourquoi est-ce que ça m’arrive ? Je ne mérite pas ça. Et si on faisait tout ça et que ça ne marchait pas ?”

J’ai essayé de l’aider en lui montrant un verset de la Bible, 1 Pierre 1: 7: “Ces épreuves montreront que ta foi est authentique.…”

Mais quand j’ai fini, elle m’a juste regardé. Je pouvais sentir le désespoir.

“Comment cela va-t-il m’aider ? Je vais quand même mourir.”

Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais que la serrer dans mes bras, pleurer avec elle. Elle gémissait sur ma poitrine. Je me sentais tellement impuissant, vulnérable et inutile. Je n’avais aucun plan du tout.

Après cette nuit, il était clair que pendant que je m’occupais de certaines tâches, je n’avais aucune idée de comment vraiment aider. Les livres sur la prestation de soins ne vous préparent pas vraiment à des moments comme celui-ci. Oui, ils ont des informations, mais comment vous réagissez individuellement à l’expérience, tout dépend de vous.

J’ai réalisé que je devais vérifier de nombreuses idées préconçues sur la façon d’aborder les problèmes. Parce que ce n’était pas un problème unique. C’était la vie, et la souffrance fait partie de la vie.

Apprenant à ralentir et à apprécier à nouveau les petites choses, Miguel Salinas et sa famille ont trouvé les aurores boréales une nuit près de Calgary. (Miguel Salinas)

Lentement, j’ai appris à être vulnérable, à apprécier l’aide extérieure et à écouter – je veux dire à vraiment écouter ce que disait ma femme et à la laisser me conduire là où elle voulait aller.

Aujourd’hui, cinq ans plus tard, ma femme continue son chemin, prenant des médicaments une fois par jour dans le cadre de son traitement. Je suis étonné de l’amour qu’elle porte à la vie et à sa famille. Et étonnée de sa volonté de trouver le bonheur au milieu de l’adversité, essayant d’être calme pendant la tempête. Je ne peux qu’être fier d’elle et essayer d’être son meilleur soutien.

Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. Mais je sais maintenant qu’il est possible de vivre et de pleurer en même temps. J’ai appris à apprécier ce qui m’entoure : les couchers de soleil, les levers de soleil, les oiseaux qui gazouillent dans le jardin, rompre le pain avec ma famille, voir mes enfants aller à l’école ou jouer avec un chiot.

En fin de compte – peu importe à quel point la situation est difficile, merdique ou difficile – à un moment donné, elle se terminera. Cela passera.

Les gens croient que gagner, c’est tromper la mort, mais nous perdrons tous cette bataille. J’ai appris que le vrai gain est le voyage.

