Ma femme a été écrasée sous mes yeux et sa mort a été filmée alors qu’elle tombait de 100 pieds – maintenant l’instructeur a été emprisonné

Un HOMME a vu sa femme mourir écrasée après une chute de 100 pieds – et maintenant l’instructeur de saut a été emprisonné.

L’instructeur de sauts de sports extrêmes “vol libre” Alexander Muznikas, 33 ans, a été emprisonné pendant quatre ans.

Yevgenia se prépare à sauter du toit d’un hôtel du Kazakhstan 1 crédit : East2West

Yevgenia Leontyeva, 33 ans, est décédée après être tombée du toit d’un hôtel

L’instructeur Alexander Muznikas, photographié, a été emprisonné pendant quatre ans 1 crédit : East2West

“Ma femme a été écrasée sous mes yeux”, a déclaré Alexander Tkachenko.

Yevgenia Leontyeva, 33 ans, avait hésité à sauter du toit d’un hôtel, même si elle l’avait déjà fait auparavant.

La mère de trois enfants a laissé son amie partir en premier, et ce saut de “vol libre à la corde” a été un succès, a déclaré un tribunal à Karaganda, au Kazakhstan.

Des témoins ont déclaré qu’Evgenia avait semblé “effrayée” – mais ils ont entendu l’instructeur Alexander Muznikas, 33 ans, l’exhorter à sauter.

Il lui a dit : « Ce n’est pas la première fois que tu sautes.

“Vous savez comment le faire. Je t’ai mis un harnais de sécurité pour rien ?

Elle est ensuite vue sur une vidéo déchirante sautant du toit quelques instants après que son mari Alexander Tkachenko lui ait dit: “Je t’aime”.

Elle a heurté le sol et a percuté une clôture en fer après qu’une corde de soutien n’ait pas été correctement fixée à un arbre, selon des informations.

Il y avait des cris de spectateurs sur le toit et des observateurs en dessous ont été vus se précipiter à son aide après la chute épouvantable.

Une ligne transversale à laquelle sa corde était attachée – et qui était censée amortir sa chute en la laissant suspendue au-dessus du sol – n’a pas tenu ou n’a même pas été sécurisée.

Un homme est vu tomber au sol alors qu’elle s’effondre, disent les rapports.

On pense qu’il tenait la ligne de sécurité qui aurait dû être attachée à l’arbre et il a été terrassé par la force de sa chute en tirant sur la corde non sécurisée.

Le mari endeuillé a déclaré : « Je suis venu soutenir ma femme.

“Eh bien, comment ne pas soutenir votre bien-aimé…

« Ma femme a été écrasée sous mes yeux. J’étais sous le choc et paniqué.

« C’était clairement la faute de l’employé.

« Ils n’ont pas coordonné leurs actions. L’instructeur n’a pas baissé les yeux pour s’assurer que la corde était attachée. Il lui a juste dit : ‘Saute !’

« Je ne souhaite cela à personne. Il est coupable. Il doit purger une peine de prison…

“Cela, bien sûr, ne rendra pas mon épouse et la mère de mes enfants…”

Il a dit : « Après sa chute, je me suis agenouillé à côté d’elle. Il [the instructor] est venu, mais je ne me souviens pas de ce qui s’est passé ensuite. Elle respirait encore.

Il élève les trois enfants âgés de huit, 11 et 12 ans.

Avant le saut tragique, Yevgenia et son amie avaient posté “Live it up” et “On va voler”.

Elle a subi une grave fracture du crâne et des lésions cérébrales, ainsi que de multiples fractures du côté droit.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais est décédée alors que les chirurgiens tentaient de la sauver.

‘PEUR DE SAUTER’

Son ami Anton Shevelev a déclaré au tribunal qu’il avait demandé à l’instructeur d’enlever le harnais parce qu’Evgenia avait “peur de sauter” et qu’ils “rentreraient chez eux”.

Mais Muznikas l’a persuadée de faire le saut, a-t-il dit.

La femme avait trois garçons de moins de 14 ans, deux des siens et le fils d’un parent décédé.

Muznikas a été reconnu coupable d’avoir offert des services non conformes aux règles de sécurité et d’avoir causé la mort par négligence.

La femme juge a reconnu qu’il avait transporté la femme à l’hôpital après sa terrible chute.

Il a été condamné à quatre ans dans une prison à sécurité moyenne.

Sa condamnation a été diffusée à la télévision kazakhe.

Yevgenia avait hésité à sauter du toit d’un hôtel 1 crédit : East2West