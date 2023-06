Ma famille super-religieuse m’a renié après la fuite de mes photos racées – mais maintenant je gagne 1,8 million de livres sterling par an et je m’en fiche

UNE MODÈLE a raconté comment elle a perdu sa famille après que ses photos ont été divulguées par un escroc – mais maintenant elle gagne des millions grâce à ses clichés sexy.

Sava Schlutz, 21 ans, de l’Utah aux États-Unis, adore sa vie de jet-set à 5 000 £ par jour, mais la route n’a pas été facile pour la jeune femme d’affaires.

La jeune star adulte a révélé à The Sun Online que le prix élevé qu’elle a payé pour toute sa renommée et sa fortune a été de perdre sa famille en raison de sa carrière non traditionnelle.

Sava a révélé qu’à 19 ans, elle était mannequin parallèlement à ses études universitaires, lorsqu’une personne en qui elle avait confiance a pris des photos explicites d’elle sans son consentement.

Elle n’a plus pensé à ces images jusqu’à ce qu’elle découvre qu’il les vendait sur un faux compte OnlyFans.

« Personne n’était censé les voir », a-t-elle expliqué, « puis mes réseaux sociaux ont commencé à exploser et il a commencé à gagner de l’argent avec ces photos où vous pouvez voir ma poitrine. »

La bombe blonde était occupée avec l’école d’infirmières lorsque les photos ont commencé à apparaître partout. Elle n’avait jamais voulu faire de photos intimes – « Je n’étais pas à l’aise », dit-elle.

« Ensuite, ils étaient partout sur Internet, divulgués sur Reddit et mon grand-père a été le premier à les voir et il l’a dit à toute ma famille et bientôt toute ma ville natale a su.

« J’étais une étudiante normale dans l’Utah qui faisait des trucs sur les réseaux sociaux », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il s’agissait de vidéos mignonnes, que ce soit des tendances, de la comédie ou des TikToks « préparez-vous avec moi ».

« Je voulais me concentrer sur la création de contenu et je n’ai jamais voulu être sexualisée de cette façon. »

Après son épreuve cauchemardesque, la jeune femme de 21 ans a décidé de prendre les choses en main et de créer sa propre page sur le site Web de contenu pour adultes.

« J’ai pensé que si quelqu’un allait m’exploiter, je pouvais aussi bien prendre le contrôle et tirer profit de mes propres images », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, les photos du photographe sont redondantes car je vends les miennes ».

Sa carrière classée X a monté en flèche depuis lors et elle récolte 160 000 £ par mois rien qu’à partir de la plateforme d’abonnement.

Elle compte également 2,2 millions d’abonnés sur TikTok et 1,4 million sur Instagram qui se connectent régulièrement pour voir les vidéos et les clichés sensuels de Sava.

Et pourtant, la famille « super-religieuse » et conservatrice de Sava a complètement désapprouvé sa carrière non conventionnelle.

« La réaction de ma famille m’a choqué, ils m’ont même renié pendant un mois et j’ai quitté la maison. »

Sa relation avec sa famille est désormais compliquée et tendue, tandis que le frère de Sava la coupe « complètement ».

La carrière très publique de Sava l’a également amenée à faire face à des problèmes de harcèlement de la part de « fans fous ».

La star adulte mentionne avec désinvolture un épisode avec un « prince du pétrole des Émirats arabes unis », qui l’a harcelée en permanence et a fait retirer plusieurs de ses comptes rendus.

Malgré ses problèmes personnels, la beauté blonde a déclaré: « J’aime OnlyFans pour la liberté et la liberté que j’obtiens et maintenant je peux aider les autres comme mes amis qui m’ont soutenu. »

Elle travaille même maintenant avec une organisation caritative pour femmes en République dominicaine pour aider les autres qui sont exploitées.

« L’argent ne peut pas tout acheter, mais pour beaucoup de choses, il peut aider », a déclaré Sava.

Et parallèlement à sa philanthropie, la jeune millionnaire a investi son argent et prévoit d’acheter une maison bientôt.

Quel avenir pour la bombe blonde ? «Je veux retourner à l’université et faire un diplôme en commerce.

« Je sais que OnlyFans ne peut pas durer éternellement. »

