Ma famille pense que je suis un parent monstre pour la raison la plus bizarre.

Chers soins et alimentation,

Ma mère m’a eu jeune. En grandissant, j’ai surtout vécu avec elle, ou quelques mois ou années avec elle chez mes grands-parents, ou quelques mois ou années chez mes grands-parents alors qu’elle vivait ailleurs avec un petit ami, et même brièvement avec un oncle. Nous n’avons jamais eu d’argent mais je sais que maman se souciait de moi et je reste maintenant proche de mes grands-parents. Ma mère a commencé son premier emploi à temps plein quand j’avais environ 30 ans. À ce stade, j’avais déjà terminé mes études, obtenu un diplôme et travaillais à temps plein dans mon domaine depuis plusieurs années. J’ai travaillé dur pour être en sécurité financière.

Eh bien, maintenant j’ai une petite fille de 11 mois et même si j’ai eu la chance de pouvoir rester à la maison avec elle pendant tout ce temps, le mois prochain je retourne travailler.

Et elle va à la garderie trois jours par semaine. Ma mère et mes grands-parents sont consternés et pensent que je suis un monstre de l’avoir placée en garde et me rappellent souvent que je n’ai jamais été placée en garde car ils « ne pouvaient tout simplement pas me faire ça ». C’est vrai que je n’ai jamais été placé dans une prise en charge rémunérée, mais j’ai été souvent déplacé autour des maisons de divers membres de ma famille, ce qui m’a souvent donné l’impression de ne pas avoir de chez-moi. Mes grands-parents sont trop fragiles pour s’occuper de ma fille et ma mère travaille à temps plein, compensant ainsi toutes les années où elle n’a pas eu de revenus. Ils ne peuvent donc pas s’occuper d’elle. Mais chaque fois que je parle à ma famille maintenant, ils s’exclament « Mon Dieu (ma fille) a l’air malade, tu ne l’enverras sûrement pas à la garderie demain » alors qu’en fait elle va bien, et font plein d’autres petits commentaires pour montrer leur désapprobation. Comment puis-je gérer cela ?

—La garderie ne veut pas dire que je m’en fiche

Chère Garderie,

Vous avez pris la décision qui vous semble bonne pour votre enfant et votre famille. C’est tout ce qui compte. Je suis désolé que votre famille soit ennuyeuse, mais ce choix ne fait vraiment pas débat et vous ne devriez pas vous engager avec eux à ce sujet. Ne les laissez pas vous entraîner dans une dispute au sujet de la garderie ; ne soyez pas sur la défensive et ne parlez pas des choix parentaux de votre mère par rapport aux vôtres. Dites-leur que vous avez pris votre décision, que vous savez que c’est la meilleure décision pour votre famille et que vous n’en discuterez plus avec eux.

—Nicole

Il y a trois ans, notre fille alors âgée de 2 ans a eu un accident qui lui a fait perdre deux doigts alors qu’elle rendait visite à ma famille pour la première fois sans nous. Son père et moi avons traversé une période très difficile en tant que couple, car il était contre son départ, mais nous avons réussi à nous en sortir. Maintenant, ma mère, qui a récemment quitté l’État, vient rendre visite à des parents restés au pays et a demandé si notre fille pouvait lui rendre visite et rester pendant qu’elle était ici. En raison d’un conflit d’horaire, aucun de nous ne pourrait y aller avec notre fille, nous l’enverrions donc seule.