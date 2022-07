Ma famille n’a pas eu de salle de bain depuis 4 mois après les retards de l’entreprise – j’ai un cancer en phase terminale, c’est inacceptable

Une maman dont le mari est en phase terminale dit que sa famille n’a pas eu de salle de bain depuis quatre mois en raison de retards inacceptables de la part de l’entreprise.

Ellena Coleman, 43 ans, dit qu’elle était presque prête à annuler les travaux prévus avec Eco Home Improvements mais qu’elle a continué parce qu’elle voulait que le travail soit fait par une seule entreprise.

Ellena Coleman et Mark Coleman étaient frustrés après avoir attendu quatre mois sans une salle de bain entièrement fonctionnelle Crédit : NCJ MEDIA

Mais elle et son mari Mark, qui a un cancer en phase terminale, ont plutôt été de plus en plus frustrés par la façon dont le travail s’est déroulé.

Les griefs de la famille se sont accumulés au fil du temps et ils affirment que cela rendait la vie dans leur maison de plus en plus inconfortable.

Ellena et Mark ont ​​d’abord été frustrés que le travail ait mis beaucoup plus de temps à démarrer que prévu initialement.

Ils affirment que la salle de bain existante a ensuite été arrachée avant qu’on ne leur demande une caution de 1 650 £.

Et pour aggraver les choses, la baignoire, les toilettes, le lavabo et la douche ont été retirés avant que les remplacements ne soient disponibles.

Ellena a déclaré: “Nous étions sans lavabo pendant des semaines jusqu’à ce que je les supplie d’en installer un temporaire, afin que les enfants aient un endroit où se laver les mains.

“Tout cela n’a été qu’un cauchemar et j’aurais aimé que nous n’ayons jamais poursuivi les travaux.

“Nous avons eu des problèmes avec d’autres entreprises de construction dans le passé, mais il semble que nous n’ayons pas retenu la leçon.”

D’autres problèmes impliquaient de faire payer à la famille une baignoire de remplacement après une confusion sur la taille, d’endommager les décorations de l’escalier et de demander 2 000 £ supplémentaires juste avant que des travaux supplémentaires ne soient sur le point de commencer.

Ellena a également fait part de sa déception face à la situation et regrette de ne pas avoir demandé aux amis de Mark de faire le travail.

Elle a ajouté: “Mark a des amis qui sont des commerçants qui auraient pu faire le travail pour nous, mais nous pensions que cela prendrait probablement plus de temps – à quel point nous nous trompions – et compte tenu des circonstances, Mark voulait juste s’assurer que tout était en ordre comme le plus rapidement possible pour moi et les enfants.

“Il y avait aussi une garantie qui était importante pour mon mari car il pourrait ne pas être ici à l’avenir.

“Nous avons eu tellement de promesses au cours des quatre derniers mois que le travail sera fait, la salle de bain sera équipée, ils feront tout ce qu’ils peuvent pour arranger les choses – puis nous n’entendons rien d’eux pendant des semaines jusqu’à ce que je les chasse et tout recommence.”

Ellena a ajouté que le stress n’est vraiment pas bon pour Mark ou ses enfants, dont certains ont des besoins particuliers.

Elle a poursuivi: “Cela fait maintenant plus de quatre mois que la salle de bain a été dépouillée et même si nous y sommes presque, il reste encore des choses à terminer, comme la lumière au plafond qui est décentrée et une égratignure sur le le receveur de douche, qui était censé être antidérapant mais qui ne l’est pas, a donc besoin d’un kit appliqué, et encore une fois, je dois chasser l’entreprise.”

La société a depuis présenté ses excuses à la famille, le réalisateur Darren Keall admettant que la durée du travail était inacceptable.

Cependant, il a ajouté que le travail avait rencontré un nombre sans précédent d’accrocs et s’était retrouvé avec son entreprise de sa poche.

M. Keall a déclaré: “Je ne saurais trop insister sur la sympathie que nous avons tous pour la situation de la famille, nous sommes donc allés bien plus loin que nous ne l’aurions fait normalement.

“Nous installons 4 à 5 salles de bains par semaine et oui, comme toutes les entreprises ont des problèmes et des accrocs, mais cela semble être celui qui n’a cessé de durer et nous a coûté des milliers de livres.”

“Je conviens que le client a obtenu des points valables et je conviens que ce travail a pris beaucoup plus de temps que ce qui est raisonnable, il n’a pas été aidé par le client qui ne voulait pas que les monteurs d’origine reviennent et que certains monteurs ultérieurs refusent de revenir.”

M. Keall a déclaré qu’il y avait quelques accrocs sur le revêtement et la taille de la baignoire qu’ils avaient fait de leur mieux pour réparer et il dit qu’il « souhaite bonne chance à la famille ».