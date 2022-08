“Ma famille m’a jetée”: Britney Spears publie et supprime un message audio sur la tutelle – National

Dimanche, Britney Spears a publié puis supprimé une note vocale de 22 minutes détaillant de nouvelles allégations concernant sa tutelle controversée de 13 ans.

Dans un clip vidéo publié sur YouTube (et partagé via Twitter), Spears, 40 ans, a parlé en détail de la façon dont elle a été traitée sous la tutelle, qualifiant cela de “pur abus”.

“Ils m’ont jetée – c’est ce que je ressentais, ma famille m’a jetée”, a-t-elle déclaré.

Spears a été placée sous tutelle qui contrôlait de nombreux aspects de sa vie le 1er février 2008 par son père, Jamie Spears, et l’avocat Andrew M. Wallet après plusieurs mois de son comportement étrange en public.

Dans le message audio, Spears a allégué que son père avait initié la tutelle parce qu’elle avait utilisé “un accent britannique à un médecin pour prescrire mes médicaments… trois jours plus tard, il y avait une équipe SWAT chez moi, trois hélicoptères”.

L’histoire continue sous la publicité

Spears a affirmé que “l’étendue de ma folie” était de “jouer à la chasse aux paparazzi, ce qui est encore à ce jour l’une des choses les plus amusantes que j’ai faites pour être célèbre, donc je ne sais pas ce qui était si nocif à ce sujet”.

La Toxique Le chanteur a affirmé que la tutelle était “entièrement préméditée”.

Jamie Spears n’a pas répondu publiquement aux dernières allégations avancées par sa fille.

“Je n’en ai même pas vraiment partagé la moitié”, a-t-elle déclaré. “Je pense que la principale chose dont je me souviens quand j’ai commencé, c’est le contrôle de mon père. Il aimait contrôler tout ce que je faisais.

Spears a affirmé qu’elle était “tellement démoralisée” parce qu’on lui avait “dit que j’étais grosse tous les jours” pendant qu’elle était sous tutelle.

“Ils m’ont fait sentir comme rien. Et j’ai accepté parce que j’avais peur », a-t-elle déclaré. “Je savais au plus profond de moi-même. Je savais que je n’avais rien fait de mal et que je ne méritais pas la façon dont j’avais été traité.

Elle a également affirmé en 2013 qu’elle avait reçu une allocation de 2 000 dollars par semaine, malgré sa résidence de quatre ans à Las Vegas, qui a rapporté 137,7 millions de dollars de bénéfices sur 248 émissions, selon Billboard.

L’histoire continue sous la publicité

À la fin de la note vocale, Spears a tenté d’offrir espoir et soutien à ses fans.

“Si vous êtes un excentrique bizarre et introverti comme moi, qui se sent seul la plupart du temps et que vous aviez besoin d’entendre une histoire comme celle-ci aujourd’hui pour ne pas vous sentir seul, sachez ceci : ma vie a été loin d’être facile et vous n’êtes pas seul », dit-elle.

En réponse à la publication audio de 22 minutes de Spears, la mère de la chanteuse, Lynne Spears, a publié une photo d’eux deux sur Instagram avec une légende insistant sur le fait qu’elle avait toujours à cœur les meilleurs intérêts de sa fille. Dans la note vocale, Spears a affirmé que sa mère (et sa sœur Jamie Lynn Spears) n’avaient rien fait pour l’aider à sortir de la tutelle.

L’histoire continue sous la publicité

“Britney, toute ta vie, j’ai fait de mon mieux pour soutenir tes rêves et tes souhaits !” a écrit Lynne Spears sur Instagram. “Et aussi, j’ai fait de mon mieux pour vous aider à sortir des difficultés!”

“Vos rejets pour les innombrables fois où j’ai pris l’avion et les appels me font me sentir désespéré!” elle a continué. « J’ai tout essayé. Je t’aime tellement, mais cette conversation est pour toi et moi seulement, yeux dans les yeux, en privé.

Spears a été libérée de sa tutelle en novembre.

Depuis sa résiliation, Spears a épousé son petit ami de longue date Sam Asghari, 28 ans.

La semaine dernière, elle a sorti la chanson Tiens-moi plus près avec Elton John – le premier morceau de musique qu’elle a sorti depuis la fin de sa tutelle.

“J’ai une chanson incroyable en ce moment avec l’un des hommes les plus brillants de notre temps, et je suis tellement reconnaissant”, a déclaré Spears dans la note vocale.