Ma famille m’a dit que mon travail était sûr et «résistant à la récession» – mais j’ai tout abandonné et maintenant je suis un millionnaire autodidacte

Une millionnaire SELF-MADE a raconté comment elle a abandonné son cheminement de carrière sûr pour poursuivre son rêve.

Monique Rodriquez, 39 ans, a quitté son emploi « à l’épreuve de la récession » en tant qu’infirmière pendant près d’une décennie pour ouvrir la marque de soins capillaires naturels Mielle Organics.

Monique Rodriquez a renoncé à sa carrière d’infirmière « à l’épreuve de la récession » pour ouvrir sa propre marque de soins capillaires naturels Crédit : Instagram

Monique et son mari ont dû « épuiser » leurs économies pour réaliser leur rêve Crédit : Instagram

L’entrepreneure a raconté comment un moment tragique de sa vie a déclenché un changement dans son orientation professionnelle.

« Il a fallu que quelque chose d’assez traumatisant se produise pour que je réalise quel était mon véritable but et ma vocation ultime », a déclaré Rodriquez à CNBC Make It.

« Et c’était en 2013, j’ai subi la perte de mon fils.

« J’étais enceinte de huit mois.

« C’était une grossesse à haut risque et malheureusement, mon fils est décédé ».

Après avoir remis son congé, Monique a commencé à concocter des produits capillaires dans sa cuisine.

La femme d’affaires a raconté comment elle avait « épuisé » ses économies pour servir l’entreprise naissante.

« Chaque fois que j’étais payée, mes chèques de paie d’infirmière, le compte bancaire de mon mari et ses chèques de paie, tout allait à l’entreprise », a-t-elle révélé.

«Nous avons donc dû sacrifier notre situation de vie et ne pouvions pas faire les choses que nos amis faisaient.

« [We were even] prendre notre 401k et épuiser tout cela pour investir dans l’entreprise.

Après une année meurtrière de réseautage et de pincement d’un sou, le couple a reçu un prêt et a ensuite obtenu son premier partenaire de vente au détail, Sally Beauty.

Ce qui a commencé comme une humble expérience s’est maintenant transformé en une entreprise de plusieurs millions de dollars remplissant les étagères de plus de 100 000 magasins à travers les États-Unis.

Monique a expliqué comment certains mots sages de son autre moitié continuent de l’inspirer malgré ce qu’elle a déjà accompli.

Elle a déclaré: « Il me donne tout le temps des conseils incroyables, [the best being]: Le succès n’est pas possédé, il est loué – et le loyer est dû tous les jours.

« Ne soyez pas complaisant, ne soyez pas à l’aise et n’ayez jamais l’impression d’avoir « réussi ».

« Parce que lorsque vous arrivez à cet endroit, il y a toujours quelqu’un qui essaie de prendre votre place.

« Vous devez continuer à travailler et à vous efforcer comme si vous saviez [your spot] n’est pas garanti. »