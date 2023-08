Ma famille est maudite – quand j’ai eu 18 ans, un démon a commencé à me terroriser et a essayé de tuer ma petite sœur

UNE FEMME hantée par une malédiction héritée a sévèrement averti les gens de ne pas « laisser ces entités dicter » leur vie comme ils l’ont fait avec elle.

Brianna a vécu l’horrible épreuve et a partagé son histoire inoubliable dans la deuxième saison de la effrayante série docu paranormale Discovery + A Ghost Ruined My Life.

Brianna et les membres féminins de sa famille ont hérité d’une malédiction qui les tourmentait[/caption] Découverte+

Brianna apparaît dans le dernier épisode de A Ghost Ruined My Life[/caption]

Après des mois de tourment et de torture de la part des entités paranormales, sa mère – qui avait nié savoir ce qui se passait – a finalement révélé qu’elle savait ce qui hantait sa fille, en fait, elle l’avait traversé elle-même.

La mère de Brianna lui a expliqué qu’elle avait vécu des incidents « du paranormal » quand elle était plus jeune, alors elle est allée voir un sorcier, ce qui l’a amenée à enterrer un mystérieux colis pour protéger la maison et sa famille.

Le sorcier lui a parlé de la malédiction de leur lignée, qui n’affectait que les femmes de la famille, et c’est pourquoi Brianna a vu le visage « carbonisé » d’un enfant au fond de son lit la nuit.

Le sorcier a ordonné aux femmes de la famille de faire un sacrifice personnel pour éliminer la malédiction.

Un sacrifice de sang a été fait par la mère et la tante de Brianna pour les « nettoyer » lorsqu’elles étaient plus jeunes dans l’espoir que cela protégeait leurs familles, mais tout était maintenant annulé.

Sa tante a effectué un «nettoyage aux œufs» sur Brianna, et à l’époque, cela semblait avoir bouleversé les fantômes de la maison, mais avec le temps, les choses se sont calmées jusqu’à ce que la mère de Brianna annonce qu’elle était enceinte d’une petite fille.

Brianna se souvient : « J’espérais qu’elle ne verrait pas ou n’entendrait pas tout ce que j’ai fait.

« Mais plus longtemps ma mère était enceinte, plus il devenait évident que c’était peut-être la même chose qu’avec moi parce qu’il semblait que les choses qui se produisaient tard dans la nuit se produisaient maintenant dans la journée, plus fréquemment.

« J’avais peur, mais j’en avais aussi un peu marre. C’était de pire en pire et de pire en pire. »

Brianna aimait sa nouvelle petite sœur et a tout fait pour la protéger, qu’il s’agisse d’aller à l’église pour obtenir des conseils sur la façon de se débarrasser des fantômes ou de pulvériser de l’eau bénite partout où ils allaient.

Elle s’est assurée d’avoir tiré le meilleur parti du sac, mais les forces démoniaques étaient toujours après les deux filles innocentes.

Quelques mois après la naissance du bébé, Brinna se souvient avoir été témoin d’une scène terrifiante où l’enfant fantôme, une silhouette carbonisée vêtue d’une robe blanche, s’est glissée sous le canapé et a essayé de prendre le bébé, mais Brianna a rapidement abrité sa petite sœur, gardant son coffre-fort.

Elle a expliqué: «C’était la cerise sur le gâteau pour nous.

« J’étais tellement prêt à commencer un nouveau chapitre et à laisser cette partie de ma vie se fermer à jamais. »

Cela fait près de six ans que Brianna, l’aînée de cinq enfants, a quitté la maison de son enfance où cela s’est produit, mais le traumatisme des incidents paranormaux vivra avec elle pour toujours alors qu’elle se réveille toujours effrayée et en sueurs chaudes.

Tout a commencé après le 18e anniversaire de Brianna, une période joyeuse qui devait être un nouveau chapitre de sa vie, mais au lieu de cela, elle a été servie avec plus qu’elle ne pouvait en supporter.

Peu de temps après son anniversaire, elle a remarqué une activité irrégulière dans la maison, avec des armoires qui s’ouvraient et se fermaient et des lumières qui s’allumaient et s’éteignaient sans aide.

Brianna a expliqué un incident qui lui a donné des frissons : « Je pouvais sentir dans le coin de la pièce comme s’il y avait quelque chose qui persistait dans l’obscurité. Je pouvais sentir que quelque chose me regardait pour voir ma réaction,’

Brianna était sûre d’avoir vu une jeune fille tard dans la nuit dans son jardin, mais lorsqu’elle est descendue pour enquêter, elle a rencontré un tas de terre avec des dents sur le dessus.

Alors qu’elle se retournait pour scruter le reste du jardin, elle regarda en arrière et les dents avaient disparu.

Elle l’a essuyé et est retournée à l’étage pour dormir, mais alors qu’elle s’assoupissait, elle a senti une main sur sa bouche mais « ne pouvait pas bouger ».

Quand elle s’est réveillée, une jeune fille planait au-dessus d’elle tout en lui tenant la main et la bouche alors qu’elle essayait de crier à l’aide, mais en un clin d’œil, la fille « était partie ».

Brianna a commencé à se sentir isolée et seule une fois que les hantises ont continué, et elle pensait qu’elle ne pouvait pas se tourner vers ses amis de peur d’être qualifiée de «folle» ou mentalement instable.

Brianna a avoué : « ‘C’était très déprimant. J’avais l’impression de toujours garder un secret et d’être seule.

À ce moment-là, Brianna s’est sentie terrifiée, seule et impuissante et honteuse d’être la seule personne à vivre l’activité paranormale.

Elle s’est tournée vers le collier religieux de sa mère pour obtenir des conseils et de la protection, mais néanmoins, Brianna sentait toujours la présence du fantôme autour d’elle, en particulier dans sa chambre la nuit.

Elle se souvient : « J’avais très peur allongée dans mon lit en entendant toutes ces choses.

«Cela peut être vraiment effrayant de ne pas savoir ce qui peut arriver ensuite. Il était évident qu’il y avait quelque chose dans cette maison et que quelque chose n’allait vraiment pas.

Elle a alors décidé de dormir ailleurs dans la maison, mais les hantises « devenaient de plus en plus fortes ».

Cela l’a amenée à se demander si les hantises étaient un incident isolé ou si la maison ou sa famille étaient impliquées, alors elle a commencé sa propre enquête pour aller au fond des choses.

Elle a vite découvert qu’un poltergeist la hantait, et pendant ses recherches, un jour, elle a été confrontée à un incident qui lui a fait dresser les poils sur la nuque.

Elle se souvient : « Il se nourrit d’une énergie négative. C’est ce qu’il veut. Mais pourquoi cette maison ? Pourquoi moi? »

« Cela ressemblait à quelque chose d’un film d’horreur de voir un objet inanimé être attiré dans la pièce par un fantôme inconnu et invisible.

« Elle voulait que je la voie pleurer, et je me souviens m’être dit que si elle levait la tête, quelque chose de grave arriverait. »

En plus du fait que ses amis ne savaient pas ce qu’elle traversait, sa famille ne la croyait pas non plus, ce qui augmentait sa peur que le fantôme ne la « tienne ».

Brianna a également expliqué un incident où elle a senti une croix brûlante gravée dans sa peau.

À ce stade, elle avait peur que l’entité la « détruise » et a exprimé qu’elle « se sentait très impuissante et seule ».

Mais après l’incident avec le bébé, la famille a déménagé loin et n’a jamais regardé en arrière.

Elle a dit: «J’ai l’impression de l’avoir vécu et je ne veux plus le revivre.

« Vous n’êtes pas seul, ces choses arrivent. »

Brianna prend maintenant des précautions dans la nouvelle maison familiale, pratique des nettoyages et évite l’horreur.

Brianna se sentait seule et isolée à cause de l’activité paranormale qui lui arrivait[/caption] Découverte+

Elle a fait ses propres recherches et a finalement découvert une malédiction familiale déchirante[/caption]