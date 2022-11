Ma famille de quatre personnes est coincée dans une chambre d’un Holiday Inn après que les eaux usées ont inondé notre maison – le conseil n’aide pas

Une FAMILLE de cinq personnes vit à l’étroit dans une chambre d’hôtel après avoir affirmé que le conseil les avait laissés avec des eaux usées débordantes dans leur maison pendant plus d’un an.

Danielle Phillips, une maman de quatre enfants, a affirmé qu’elle avait signalé une importante fuite de toilettes au Crawley Borough Council en janvier 2021, mais qu’elle avait été ignorée jusqu’en juillet de cette année.

L’échafaudage à l’avant de la maison a été mis en danger en raison du débordement des eaux usées Crédit : fourni

Danielle et ses quatre enfants vivent avec une fuite majeure dans leur salle de bain du rez-de-chaussée depuis plus d’un an Crédit : fourni

La femme de 42 ans s’est retrouvée avec des eaux usées débordantes dans sa maison de trois chambres à Broadfield Crawley, affectant la salle de bain, le couloir et le jardin du rez-de-chaussée pendant plus d’un an avant l’intervention du conseil.

La famille de quatre personnes a été invitée le jeudi 20 octobre à emballer quelques affaires car elles seraient installées dans un hôtel mais seraient dans une nouvelle maison le lundi de la semaine prochaine.

Cependant, Danielle a été informée plus tard qu’il n’y aurait pas de propriétés disponibles avant le 2 novembre, ce qui a de nouveau été reporté au 11 novembre au plus tôt.

Une Danielle désemparée a déclaré au Sun: “Le problème a commencé quand il pleuvait abondamment, la pluie ne s’écoulait nulle part et s’accumulait dans le jardin – j’en ai parlé au conseil mais cela a été ignoré.

“Mes toilettes du rez-de-chaussée ont fait des bruits de rots massifs, puis il y a eu un pompage continu des déchets d’autres personnes dans mon couloir, ma cuisine, mon salon, partout.

“J’ai moi-même retiré 11 sacs de déchets humains malgré le fait qu’il s’agisse d’un risque biologique”, a ajouté Danielle.

La mère de Danielle, Tracey Willmor, a été aux côtés de sa fille tout au long du cauchemar.

Elle a déclaré: “Danielle était sur les mains et les genoux en train de se morfondre les eaux usées et le conseil vient de dire de verrouiller la porte – cette porte a été verrouillée pendant 12 semaines.

“Un homme de Disrepairs est venu le 29 septembre 2022 et a dit que c’était affreux, il a utilisé une machine pour l’humidité sur les murs et c’était sur chacun d’eux.

“Danielle a eu une pneumonie à quelques reprises et les petits ont commencé à tousser aussi, l’un d’entre eux a depuis reçu un diagnostic d’asthme.”

Les eaux usées ont affecté plusieurs pièces et détruit de nombreux meubles et vêtements, y compris les uniformes scolaires des enfants qui doivent maintenant être remplacés.

“Pendant 12 semaines, ils ont essayé de me dire que j’avais besoin d’un nouveau revêtement de sol et que c’était un travail sérieux, mais quand ils sont venus le réparer, ils sont restés là pendant deux minutes et ont essayé de blâmer ma fille de deux ans en y poussant des jouets.

“Mais ils n’avaient pas de jouet à me montrer”, a ajouté Danielle.

Pendant tout ce temps, ses deux fils âgés de 13 et 9 ans, ainsi que ses deux filles âgées de 8 et 3 ans, pataugeaient dans l’eau jusqu’aux genoux et devaient se tenir debout sur des meubles pour se déplacer dans la maison.

Danielle a affirmé que le conseil ignorerait ses appels ou lui dirait que quelqu’un la recontacterait, mais des semaines ont continué à passer sans appel.

Lorsqu’un homme de Disrepairs est finalement venu évaluer la propriété, il a dit à Danielle qu’ils devaient évacuer dans les prochaines 24 heures.

À l’époque, il y avait des échafaudages sur le devant de la maison dont on leur avait dit qu’ils étaient en danger ainsi que l’électricité.

Les conditions de vie étaient si horribles que l’électricité a été coupée immédiatement et la maison a été jugée “invivable” – pourtant Danielle et ses quatre enfants y étaient depuis plus d’un an.

“C’est alors qu’un responsable du logement a reçu un rapport urgent et on nous a dit que nous serions temporairement placés quelque part”, a ajouté Danielle.

“Mais nous pataugeions dans l’eau jusqu’aux genoux depuis des lustres, les enfants devaient littéralement se tenir debout sur des meubles et sauter par-dessus l’eau pour sortir de la maison.

“Le plus frustrant, c’est que si j’avais été écoutée au début, ce ne serait pas si grave, la maison n’aurait pas eu autant besoin de travaux”, a poursuivi Danielle.

Elle a ajouté: “Maintenant, il a besoin d’un nouveau toit, d’un nouveau revêtement de sol et les fondations doivent être retravaillées car pendant un mois, il y avait tellement d’eau.”

La famille a également dû donner son chat de famille et la mère dévastée a déclaré que les enfants étaient “désemparés”.

Cauchemar de l’hôtel

Une fois qu’ils ont été placés au Gatwick Airport Holiday Inn, Danielle a été découragée de ne trouver qu’une seule chambre pour eux cinq.

“J’ai demandé à l’hôtel et au conseil pourquoi on ne nous avait attribué qu’une seule chambre car j’ai un fils qui a presque 14 ans, ils m’ont dit que parce que je suis un parent célibataire et donc un seul adulte, je n’ai pas droit à deux chambres.”

La famille de quatre personnes dort sur deux lits doubles et un futon.

Actuellement, ils n’ont pas de système de cuisine dans la chambre d’hôtel et vivent des chèques-repas fournis à Danielle et à son fils aîné.

“Je ne peux rien cuisiner dans la chambre, ni conserver de nourriture car le réfrigérateur est si petit. Il y a très peu de choix alimentaires et les enfants ne les mangent tout simplement pas.

“J’ai une bouilloire, c’est tout. Pas de jouets, je n’ai rien.”

“Je lave à la main tout ce qui était récupérable dans l’évier – il n’y a pas d’endroit où le sécher dans l’hôtel, pas de radiateurs”, a-t-elle ajouté.

Tracey a également parlé des difficultés de cinq personnes partageant une chambre.

L’homme de 61 ans a déclaré: “Elle n’a ni lave-linge ni laverie, j’ai pris certains de ses vêtements l’autre jour et je pouvais sentir l’humidité dessus.

“L’un de ses fils a des besoins spéciaux et il a vraiment besoin de son propre espace où il a le temps de se calmer.

“Son fils de 13, presque 14 ans se sent mal à l’aise d’être dans la même pièce que sa mère, mais le conseil a dit que c’était acceptable.”

Sans-abri à Noël

Un autre problème auquel Danielle est confrontée est la possibilité d’être expulsée de l’hôtel, ce qui la rendrait sans abri, elle et ses enfants.

Avec quatre enfants, dont un tout-petit et un fils ayant des besoins spéciaux, l’homme de 42 ans a reçu des plaintes de bruit d’autres clients de l’hôtel.

“Mon fils ayant des besoins spéciaux est très perturbateur, très bruyant et le conseil a déclaré qu’il y avait eu des plaintes pour bruit.

“Tout ce que dit le conseil, c’est que si l’hôtel refuse de nous accueillir, il ne nous aidera pas du tout.

“J’ai parlé à une gestionnaire de logement qui n’est pas très raisonnable, je ne pense pas qu’elle ait une prise sur la réalité.

Nous pataugeions dans l’eau jusqu’aux genoux depuis des lustres, les enfants devaient littéralement se tenir debout sur des meubles et sauter par-dessus l’eau pour sortir de la maison.” Danielle Phillips

“Elle a dit que si on nous dit de partir, le conseil “ne sera pas obligé de vous aider.””, a affirmé Danielle.

Sa mère indignée, qui a également parlé au responsable du logement, a déclaré: “Le responsable du logement lui a dit de ne pas laisser son enfant de trois ans pleurer et de rester hors de la maison toute la journée et de n’utiliser l’hôtel que le soir et de dormir dans.

“Elle a aussi dit à Danielle d’aller s’asseoir chez des amis.

“Danielle pleure tout le temps, elle m’a téléphoné une fois et avait une très mauvaise crise d’angoisse qui s’est transformée en crise d’asthme.”

Le samedi 28 octobre vers 1h du matin, la famille a été réveillée par des invités bruyants.

Danielle s’est sentie obligée d’emmener son enfant de trois ans à l’extérieur de l’hôtel au petit matin parce qu’elle était trop terrifiée à l’idée de recevoir une autre plainte pour bruit maintenant que ses enfants étaient réveillés.

“Son responsable du logement a dit que si elle était expulsée, elle deviendrait sans-abri pour qu’ils ne lui trouvent pas de maison”, a ajouté Tracey.

“Les enfants en ont vraiment marre, ils n’ont pas de jouets là-bas, l’enfant de trois ans ne comprend pas ce qui se passe”, a poursuivi Tracey.

À l’heure actuelle, la mère célibataire est aux prises avec des problèmes de santé mentale qui sont exacerbés par son poste actuel.

Émotionnelle et en pleurs, elle a déclaré: “J’ai une anxiété paralysante et un SSPT, à cause de quelque chose qui n’est pas lié, mais mon anxiété est à son plus haut niveau.

“Je suis assis dans ma voiture avec mes enfants parce que j’ai peur d’être à l’hôtel.”

La mère de Danielles a sympathisé avec sa fille et a exprimé de sérieuses inquiétudes pour sa santé mentale car elle a été diagnostiquée avec une anxiété sévère.

Elle a essayé de donner un coup de main à ses petits-enfants, en achetant de nouvelles chaussures d’école, des t-shirts et des sous-vêtements, car on ne leur a dit de faire leurs valises que quelques jours et n’ont pas été autorisés à rentrer chez eux.

soucis de transport

Avec la fin de la mi-session, la mère en difficulté doit maintenant trouver un moyen de débourser de l’argent pour effectuer plusieurs courses scolaires chaque jour, qui sont plus longues en raison de l’emplacement de l’hôtel.

“Je suis mentalement et émotionnellement épuisé, ça me rend physiquement malade quand je pense à tout ça, à tout ce que je dois régler.”

Sa mère a affirmé que le conseil lui avait dit à plusieurs reprises que “ce n’était pas notre travail d’amener vos enfants à l’école” et que ce n’était pas leur problème.

Le fils de Danielle ayant des besoins spéciaux est incapable de rester à son école plus de quelques heures, ce qui signifie deux voyages en peu de temps.

Il en va de même pour sa plus jeune fille car elle n’est à l’école maternelle que la moitié de la journée.

Ses deux autres enfants doivent également être déposés et récupérés à leur école.

Maintenant, Danielle est confrontée à l’incertitude quant au moment où ses enfants seront dans une nouvelle maison et où ils seront pour Noël.

“Je ne fais que sangloter”, a-t-elle ajouté.

Un porte-parole du Crawley Borough Council a déclaré: «Nous sommes très conscients du cas de Mme Phillips et travaillons dur avec la compagnie des eaux pour résoudre le problème.

“Il y a plus dans cette affaire que ce qui a été exposé, mais il serait inapproprié pour nous de commenter davantage.

“Notre objectif sera de ramener Mme Phillips et sa famille dans la propriété le plus rapidement possible.”

Danielle a affirmé que le conseil lui avait dit de verrouiller la porte de la salle de bain jusqu’à ce que quelqu’un puisse réparer les toilettes Crédit : fourni