Ma famille de huit personnes a été séparée par le conseil – nous vivons dans des maisons séparées par une route à deux voies, c’est fou

Une FAMILLE de huit personnes a été séparée par le conseil et vit dans des maisons séparées par une route à deux voies.

Maman Rebecca Fenner a exhorté le conseil local à réunir sa famille et à les placer dans une maison temporaire au lieu de deux.

Rebecca et sa famille ont été séparées par le conseil après que leur propriétaire les ait chassés Crédit : BPM

Rebecca, son mari Yassin et leurs enfants âgés de 15, 12, neuf, sept ans et des jumeaux âgés d’un an sont coincés dans deux propriétés à un lit Crédit : BPM

La mère de six enfants et son mari Yassin Amrani ont été contraints de quitter leur maison privée en juin – mais le conseil municipal de Birmingham n’a pas trouvé de propriété assez grande.

Vivant avec quatre enfants âgés de neuf, sept ans et des jumeaux âgés d’un an, Rebecca est dans une maison à un lit sur l’A45 – où ils partagent une cuisine avec deux autres familles.

Le mari Yassin, 38 ans, et leurs filles aînées, 15 et 12 ans, sont dans un autre lit de l’autre côté de la route très fréquentée et partagent avec quatre autres familles.

Les filles – dont l’une est sur le point de passer son GCSE – sont parfois obligées de dormir seules dans la propriété pendant que leur père va travailler.

Les situations de vie insupportables incluent des conditions de vie exiguës et le bruit – qui, selon Rebecca, aggrave l’autisme présumé de son fils.

Expulsée lorsque son propriétaire est revenu d’Égypte, Rebecca a déclaré que son fils qualifiait leur nouvelle maison de “prison”.

Désespérée, la femme de 33 ans a déclaré que personne au conseil municipal ne le remarquait et qu’elle était “ignorée”.

Elle a déclaré à BirminghamLive: “Mon assistante est au courant de cela et l’a soulevé, mais personne au conseil n’en tient compte.

“J’ai envoyé 50 e-mails et personne ne m’a répondu.

“Que dois-je faire ? Je suis ignoré. Je demande à être placé dans quelque chose d’autonome. J’espère que nous pourrons déménager dès que possible.”

Dans une chambre il y a un lit double et un lit superposé – mais pas d’espace pour les lits bébé – tandis que l’autre chambre a un lit double et deux lits simples.

Dans le but d’aider la famille, le conseil a offert à Rebecca une chambre mansardée qui, selon elle, ne convenait pas à cause des escaliers.

“Mon fils a dit ‘Je n’irai pas dans cette prison'”, a-t-elle ajouté. “Ce n’est pas bien que mon enfant l’exprime comme ça.”

“C’est une situation épouvantable. Je n’en peux plus et mon mari non plus.”

Un porte-parole du conseil a déclaré: “Comme tous les conseils confrontés à une crise nationale du logement, nous préférerions ne pas avoir à placer les sans-abri dans des logements temporaires.

“Nous avons proposé à cette famille un logement alternatif, y compris des chambres dans le même bâtiment dans leur logement actuel ainsi que des chambres dans un centre pour sans-abri construit à cet effet, mais ils ont refusé les deux offres.

“Nous continuerons à rechercher un logement plus adapté à ce ménage et veillerons à ce qu’il soit contacté par l’une de nos équipes de proximité qui peut fournir un soutien et des conseils concernant les options de logement, y compris la location dans le secteur privé.

“Cependant, Birmingham a une forte demande sur notre liste d’attente et toutes les offres de logement permanent seront faites conformément à notre politique d’attribution de logements.”