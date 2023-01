Ma famille a quitté la Syrie quand j’avais 12 ans – j’y suis retourné pour construire des hôpitaux

Je n’oublierai jamais le jour où j’ai soigné des dizaines de personnes gravement brûlées – principalement des enfants – en détresse.

C’était en 2013 et je visitais l’un des hôpitaux de campagne que j’avais aidé à construire dans le nord-ouest de la Syrie lorsqu’une bombe incendiaire a été larguée sur une école, blessant et tuant des dizaines de personnes, principalement des enfants.

Les ambulances de fortune rassemblant des flots de patients gémissant d’agonie avaient l’impression qu’ils n’arrêteraient jamais de venir.

L’hôpital n’était pas correctement équipé pour tous les traiter, alors ma collègue, le Dr Saleyha Ahsan, et moi avons fait de notre mieux : administrer des analgésiques, panser les brûlures et réanimer si nécessaire.

C’était un événement capturé par l’équipe de BBC Panorama et diffusé plus tard dans le documentaire Saving Syria’s Children. Ce jour est gravé dans mon cœur, mon esprit et mon âme.

Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles je fais le travail que je fais en tant que médecin originaire de Syrie, mais qui vit maintenant au Royaume-Uni.

En tant que bénévole puis directeur médical, je me suis rendu dans le nord de la Syrie (Photo : (c) Tim Alsiofi)

Enfant, je me souviens avoir joué avec mes Barbies et Sindys et avoir insisté pour leur faire subir une intervention chirurgicale vitale.

Pour moi, grandir en Syrie, c’était l’odeur du jasmin sur le balcon de ma grand-mère, mordre dans le plus délicieux sandwich falafel et me promener dans les rues pavées sinueuses du vieux Damas.

Il courait joyeusement dans les champs que ma famille cultivait dans la campagne de Homs – où mon père a grandi – avec des dizaines de mes cousins.

Ce fut mon enfance jusqu’à l’âge de 12 ans, lorsque ma famille et moi avons déménagé au Royaume-Uni en 1992 pour de meilleures opportunités de travail et d’éducation.

Quand nous sommes arrivés, je parlais à peine anglais. À l’école, mes professeurs pensaient que mes notes au GCSE n’étaient pas assez bonnes et m’ont conseillé de postuler en chimie ou en biologie – dans lesquelles j’excellais – plutôt qu’en médecine.

Malgré cela, j’ai fini par obtenir mon diplôme de médecine en 2003 et j’ai commencé à travailler comme médecin de soins intensifs peu de temps après.

Puis en 2011, des manifestations pacifiques en Syrie appelaient à la liberté et à la dignité. Alors que la révolution balayait le pays, le régime brutal l’a combattu avec des balles et des bombes – ainsi a commencé la guerre qui se poursuit à ce jour.





Je suis né pour être médecin (Photo: Sean Gallagher)

J’étais captivé et terrifié dans une égale mesure. J’ai été inspiré par les gens de mon pays d’origine qui réclamaient leur liberté et leur dignité, mais terrifiés par la réponse qu’ils recevraient et ce que cela signifierait pour ma famille et la Syrie dans son ensemble.

En tant que médecin à Londres en formation pour devenir anesthésiste à l’époque, j’ai fait la seule chose que je savais pouvoir faire et j’ai rejoint l’effort humanitaire.

Parallèlement à mon travail à temps plein au NHS, j’ai commencé à travailler tous les soirs et week-ends pour collecter des fonds – auprès d’amis et de collègues ou pour organiser des événements – collecter des fournitures médicales et aider à construire des hôpitaux de campagne et des cliniques pour soigner les civils blessés via Skype avec des médecins syriens sur le sol.

Mes vacances sont devenues des missions médicales grâce à la nouvelle organisation caritative dirigée par la Syrie, Hand in Hand for Syria.

En tant que bénévole puis directeur médical, je me suis rendu dans le nord de la Syrie pour effectuer des évaluations des besoins et de la qualité, soutenir la construction de six de nos hôpitaux, apporter une aide médicale et humanitaire et effectuer des travaux cliniques.

Après l’attentat à la bombe de 2013, et pendant longtemps – à la place du jasmin – la Syrie est devenue l’odeur de la chair brûlée.

Malgré les horreurs dont j’ai été témoin, j’ai également vu le meilleur de l’humanité – les travailleurs de la santé et de l’aide humanitaire qui ont risqué leur vie chaque jour pour sauver les autres. Ils m’inspirent toujours et me donnent plus d’espoir que jamais.





Ma collègue, le Dr Saleyha Ahsan, et moi avons fait de notre mieux (Photo : Victoria Jones/PA)

Cela ne m’a pas frappé immédiatement, mais dans les années qui ont suivi, j’ai réalisé que le traumatisme s’était installé dans chaque cellule de mon corps. J’ai finalement heurté un mur après 10 ans de travail dévoué en tant que médecin, humanitaire et fondateur de CanDo – une start-up humanitaire innovante soutenant le travail humanitaire dirigé localement et les travailleurs locaux de la santé et de l’aide humanitaire de première ligne dans les communautés touchées par la guerre.

Je suis tombé dans une vallée de ténèbres. Je me sentais incrédule à l’idée que je préconisais toujours d’arrêter de bombarder les hôpitaux et les écoles. Je me sentais aussi perdu, pris au piège et confus. Je ne pouvais plus voir mon sens du but et l’estime de soi.

Sur le chemin du rétablissement, j’ai réalisé que mon épuisement était une montagne de chagrin et de chagrin non traités. C’était toutes les émotions douloureuses, les pensées et les images que j’avais avalées, ainsi que distrait mon chemin jusqu’à ce que je sois un expert pour me déconnecter de mes émotions et de leur impact sur mon corps.

C’était un traumatisme à la fois personnel et collectif.

Il y a une partie de moi qui veut vous brosser le portrait d’un migrant “réussi” ou qui veut encourager d’autres jeunes qui se retrouvent peut-être là où j’étais. Mais cette partie de moi n’est plus en insécurité. Je sais que je suis digne et que je n’ai rien à prouver – à moi-même ou aux autres.

Bien que je sois maintenant capable de tout posséder, par la grâce de Dieu, il n’en reste pas moins que j’échangerais chaque réalisation et distinction pour ne pas voir mon pays brisé en un million de morceaux.





Je soutiens de tout cœur les récentes grèves des infirmières (Photo : Ray Tang/Anadolu Agency/Getty Images)

Ne pas avoir perdu plus de 30 membres de ma famille élargie. Pour ne pas voir la pauvreté endémique et l’itinérance. De ne pas avoir eu nos champs napalmés. De ne pas avoir vu tant de chagrin, de choc et d’horreur sur tant de visages.

J’échangerais tout pour ne pas avoir été témoin du pire de l’humanité.

Être médecin est difficile, que vous soyez à Aberdeen ou à Alep.

C’est un travail noble et sacré motivé par la volonté de sauver des vies. Mais malheureusement, cela nous demande souvent de sacrifier notre santé, notre richesse et notre bonheur.

Plus près de chez nous, nous continuerons de nous épuiser en première ligne, d’avoir une main-d’œuvre calamisée et un service de santé au bord de l’effondrement jusqu’à ce que nous réalisions tous que la santé de nos patients est intrinsèquement liée au bien-être des agents de santé eux-mêmes.

C’est pourquoi j’appuie sans réserve les récentes grèves des infirmières.

Nous devons d’abord mettre le masque à oxygène sur nous-mêmes, sinon nous ne serons bons pour personne. Ce n’est pas de l’égoïsme, c’est notre plus grand acte d’amour et de compassion.





Être médecin est difficile – que vous soyez à Aberdeen ou à Alep (Photo: Victoria Jones / PA)

Je suis maintenant médecin depuis 19 ans et je suis tellement reconnaissant à Dieu que je peux dire que j’ai aidé à construire six hôpitaux en travaillant avec des organisations caritatives syriennes pendant 12 ans – dont un hôpital qui a été financé par la foule – aidant plus de 4 millions de personnes en guerre- Syrie déchirée, selon mes propres données d’impact.

Pendant longtemps, j’ai travaillé tous les jours, soirs, week-ends et jours fériés. Je pensais que prendre soin de moi était égoïste.

Je sais maintenant de tomber dans un abîme d’épuisement professionnel et de traumatisme et d’en ressortir – par la grâce de Dieu – que j’avais tort à 100%. Il est en fait égoïste de ne pas prendre soin de soi.

Vous devez donner la priorité à votre santé et à votre bien-être, car vous ne pouvez pas guérir si vous êtes profondément blessé et vous ne pouvez pas sauver des vies si vous êtes brisé.

Prenez soin de votre santé : corps, esprit, cœur et esprit. Seuls ceux qui sont bien vivants peuvent sauver des vies.

À ce jour, je reste non seulement plein d’espoir, mais je crois fermement à la beauté et aux possibilités dont nous, les humains, sommes capables.



