Ma famille a passé 15 mois dans une caravane après l’inondation de notre maison – nous sommes maintenant entassés dans une pièce trois ans plus tard

Une responsable du NHS et sa famille vivent dans le chaos dans une pièce pendant que les assureurs effectuent des réparations dans leur maison qui a été inondée il y a trois ans.

Nicola Cochrane, 46 ans, son mari et ses trois garçons ont été laissés dormir sur des matelas gonflables parmi des piles de vêtements dans leur véranda après que le travail, qui ne devait durer que 16 semaines, ait été frappé par des retards répétés.

Ils ont passé près de 15 mois entassés dans une caravane dans leur allée à Falkirk avec leurs deux chiens, deux tortues, un dragon barbu et un perroquet – mais ont dû fuir là-bas lorsque les tuyaux ont gelé et qu’il a également été inondé.

La société financière Nationwide à cause des retards, a déclaré Nicola au Scottish Sun dimanche: «Les pressions de mon travail, en plus de vivre comme ça et d’essayer de garder ma famille unie, ont eu un impact significatif sur ma santé mentale.

«Parfois, je rentre à la maison après une longue journée et je soupire et j’aimerais être de retour au travail.

« Nous vivons les uns sur les autres dans des lits gonflables entourés de piles de vêtements.

« Personne ne dort. Notre vie est un chaos absolu.

Nicola et son mari Scott, 48 ans, chauffeur de camion longue distance, ont déposé une réclamation auprès de leur assureur après que le sol de la salle de bain de leur bungalow de cinq chambres a commencé à se déformer.

Ils ont découvert qu’une fuite avait fait pourrir les planches et les solives en dessous.

Il s’est propagé au hall où le camionneur a trébuché et a enfoncé son pied à travers le sol et dans leur chambre où la surface a également commencé à bouillonner et à se soulever.

Un expert en sinistres a juré que le travail ne prendrait que quatre mois.

On a dit à Nicola que l’entreprise paierait pour un bien locatif, mais ils n’ont pas pu en trouver assez près des jeunes garçons Kai, 13 ans, et Zak, 14 ans, à l’école.

Ils ont exclu un hôtel parce qu’ils ne pouvaient pas emmener leurs animaux de compagnie.

La famille a accepté de faire placer une caravane sur leur allée.

Mais les travaux ont maintenant dépassé 32 mois et leur coût a grimpé à environ 90 000 £.

La famille a dû ranger son canapé, ses téléviseurs et même ses lits à côté de ses autres meubles dans un local fermé car cela ne rentrerait pas dans les fouilles temporaires.

Ils ont souffert de la pandémie dans la caravane, tandis que Scott prenait la route cinq jours par semaine en tant que travailleur clé et Nicola retournait aux soins infirmiers de première ligne pour aider à alléger le fardeau des hôpitaux assiégés.

Ils y ont passé deux fois Noël – avant qu’un coup de froid ne gèle ses conduites d’eau et ne l’inonde.

Ils ont maintenant été contraints de rentrer dans leur véranda pendant que des travaux de construction se poursuivent autour d’eux.

Le fils aîné Brad, 22 ans, souffre d’une grave maladie cardiaque qui, selon Nicola, a été aggravée par le stress des retards et s’est effondré six fois en quelques semaines à la fin de l’année dernière.

Scott a également été ébranlé par la mort de son père commerçant à la retraite, Roy, 75 ans, d’un cancer et a déplacé sa mère Betty, 75 ans, atteinte de démence, dans une maison de soins pendant que les réparations s’éternisent.

Il a déclaré: «Les assureurs ont blâmé les retards de la pandémie et nous avons essayé de faire des provisions.

“Mais on a l’impression d’avoir été oubliés.

“Entrer dans la cabine de mon camion et s’arrêter pour prendre une douche à la station-service, c’est comme le luxe d’être à la maison.”

Nicola travaille maintenant à la direction des services de santé mentale et de troubles d’apprentissage pour le NHS Forth Valley et est obligée de prendre des appels vidéo importants dans la même pièce chaotique que ses garçons et ses animaux de compagnie.

Le couple dit avoir téléphoné et envoyé des centaines de courriels à Nationwide depuis le début des travaux et que leur date d’achèvement a été repoussée au moins 15 fois.

Ils affirment que l’entreprise ne leur a offert qu’une compensation de 500 £.

Le travail admis à l’échelle nationale a progressé lentement mais a insisté pour qu’il soit terminé dans un mois.

Un porte-parole a ajouté: «Nous sommes désolés pour les retards que M. et Mme Cochrane ont subis avec leur réclamation.

“Bien que nous ayons fait progresser la réclamation aussi rapidement que possible, il y a malheureusement eu des retards inévitables pendant les travaux de réparation.”

