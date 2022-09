Ma famille a mangé comme la reine Elizabeth pendant une semaine. Nous avons adoré ses repas simples et fréquents, ses collations

Petit déjeuner biscuits et thé.

Après la mort de la reine Elizabeth II, ma famille et moi avons décidé de manger comme elle pendant une semaine.

Nous avons découvert qu’elle mangeait de petits repas tout au long de la journée et commençait sa journée avec un petit-déjeuner biscuit.

Voici ce que nous avons aimé dans le régime de la reine – et ce que nous n’avons pas tellement aimé.

Que vous trouviez la famille royale intéressante ou non, la fin de Reine Elizabeth II’Le règne de 70 ans est un événement historique significatif. Ma famille a décidé de le commémorer en mangeant comme la reine pendant une semaine.

Avec l’aide de mon chef en herbe de 12 ans, j’ai recherché et planifié notre menu pour qu’il corresponde le régime de la reinequi comprenait plus de quatre repas surprenants chaque jour.

Voici ce que nous avons aimé – et ce qui n’était pas si génial – de notre semaine de restauration royale.

Nous avons commencé la journée avec des biscuits pour le petit-déjeuner

Nous sautons généralement le petit-déjeuner et ne mangeons que deux fois par jour, mais j’ai découvert que la reine commençait sa journée avec un repas de taille décente, ainsi qu’un coup de pied sucré pour faire avancer les choses.

Nous avons fait un remplacement au début. Le thé Earl Grey préféré de la reine a été rapidement remplacé le deuxième jour par du café et du chocolat chaud. Personne n’est un grand fan de thé ici, mais nous avons adoré son habitude matinale de biscuits avant le petit déjeuner.

Après un ou deux biscuits, nous avons mangé un bol de céréales — apparemment, elle préférait le Special K ainsi que les corn flakes — et si nous avions encore faim, des toasts avec de la marmelade ou du saumon fumé et des œufs.

Le grand petit-déjeuner a été un choc pour nos systèmes, mais nous étions tous d’accord, un biscuit était une façon délicieuse – bien que légèrement surprenante – de commencer notre matinée.

Elle était sur quelque chose avec tous ces petits repas

Les chefs de la reine lui livraient fréquemment de la nourriture tout au long de la journée, mais en quantités bien inférieures à ce que la plupart d’entre nous mangeons généralement en une seule séance. Avec le pré-petit-déjeuner, le petit-déjeuner, le déjeuner, le thé de l’après-midi, le dîner et le dessert, nous nous sommes sentis comme si nous étions manger toute la journée.

Kelly Eden et sa fille Rosa. Avec l’aimable autorisation de Kelly Eden

Pour cette raison, nous avons ajusté nos portions par rapport à celles auxquelles nous étions habituellement habitués afin de pouvoir manger aussi souvent qu’elle le faisait. Je ne voudrais pas préparer autant de nourriture de façon régulière. Elle avait ses propres chefs pour une raison, après tout. Et même si nous mangions toute la journée, cela semblait nous donner plus faim que d’habitude.

Son menu est fondamentalement un paradis pour les amateurs de viande

Notre famille mange généralement de la viande environ une fois par semaine, mais la reine était clairement une amoureuse de la viande, alors nos currys végétariens habituels et nos sautés de légumes ont été remplacés par des hamburgers au steak, au saumon et au chevreuil. Même le déjeuner comprenait du poulet ou du poisson avec une salade.

Les dîners étaient simples à préparer, car il s’agissait généralement d’un repas de base à base de viande et de légumes, comme du saumon et des haricots verts, ou un steak avec du brocoli et des carottes. La plupart des nuits, nous avions terminé la préparation du dîner en 20 minutes ou moins. J’ai été heureux de découvrir que ma famille aime autant les repas simples et rapides que les repas plus complexes que je prépare habituellement.

Steak grillé avec brocoli. Getty Images

Les hamburgers de venaison ont pris un peu plus de temps, avec du steak de venaison en tranches, de la betterave, de la laitue et des courgettes, mais ils ont été un succès et se sont sentis beaucoup plus sains que les hamburgers ordinaires. Nous avons tous adoré les dîners plus petits et plus simples et les desserts de fraises fraîches ou de pêches et de crème. Mais la viande supplémentaire a fait grimper la facture d’épicerie par rapport à ce à quoi nous sommes habitués, et mes enfants soucieux de l’environnement n’étaient pas contents de manger autant de produits d’origine animale.

Le thé de l’après-midi était notre moment préféré de la journée

Le thé de l’après-midi de la Reine est rapidement devenu notre moment préféré de la journée. Chaque jour vers 16h00, elle avait ce qu’on appelle un centime de confiture – un petit sandwich fait avec du pain blanc et de la confiture et coupé en cercle – souvent avec d’autres petits sandwichs comme du concombre ou du jambon et de la moutarde.

C’était beaucoup de travail pour préparer une sélection de petits sandwichs, couper la croûte et les coins, mais cela faisait du bien de manger une collation décente en fin d’après-midi avant de précipiter les enfants vers leurs diverses activités parascolaires.

La reine Elizabeth aimait aussi une gamme d’aliments sucrés accompagnant ses sandwichs, des scones aux gâteaux, et nous avons décidé de faire son préféré – Gâteau au biscuit chocolat. C’était le plus gros succès de la semaine. C’était plus facile à faire que ce à quoi je m’attendais et n’a même pas besoin d’être cuit au four. Il est composé principalement de chocolat noir et de biscuits et durcit au réfrigérateur en une tranche magnifique et riche. Si nous gardons quelque chose de notre semaine de repas royal, ce sera cette recette.

Eden et sa fille ont fait le gâteau au biscuit au chocolat préféré de la reine Elizabeth. Avec l’aimable autorisation de Kelly Eden

À la fin de la semaine, nous avions tous nos préférés – burgers de venaison, biscuits avant le petit-déjeuner, dessert aux fruits et gâteau aux biscuits au chocolat – mais nous nous sommes sentis soulagés d’ajouter notre repas végétariens de nouveau dans notre alimentation. Et bien que nous ayons tous adoré manger comme la reine pendant une semaine, je peux aussi comprendre pourquoi elle avait besoin de personnel de cuisine. Tout était simple, mais manger autant de repas faits maison en une journée prend du temps.

C’était amusant d’avoir autant de friandises sucrées dans le garde-manger pendant une semaine et de préparer de la nourriture avec mon fils de 12 ans – en particulier des collations pour le thé de l’après-midi – est quelque chose que nous continuerons de faire. Nous allons simplement choisir des options à base de pain moins sucrées et faire une version de son régime qui fonctionne pour nous.