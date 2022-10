Ma famille a fui le Vietnam pour le Canada. Au moment où j’ai commencé à poser des questions, il était presque trop tard

Cet article à la première personne est l’expérience de Tiffanie Tri, écrivaine, leader politique, entrepreneure et bâtisseuse communautaire à Ottawa. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Si vous me demandiez quand j’ai su que ma famille était réfugiée, je ne pourrais pas vous le dire. Il n’y a pas eu un seul moment de réalisation – juste des souvenirs dispersés comme des pièces de puzzle qui ne semblent pas toujours correspondre.

Quand nous étions enfants, mes parents nous racontaient à mes sœurs et à moi leur voyage éprouvant pour échapper aux soldats et aux pirates, comment ils avaient survécu aux eaux tumultueuses de la mer de Chine méridionale et étaient arrivés à Hong Kong.

La famille de Tri a embarqué du Vietnam à Hong Kong sur ce bateau. Elle dit que ce n’est que lorsque la pandémie a frappé qu’elle a commencé à démêler l’histoire du voyage de sa famille du Vietnam au Canada. (Soumis par Tiffanie Trie) Tiffanie Tri (en maillot de bain rouge) et ses sœurs, Stéphanie et Mélanie, ont grandi au Canada, ne sachant pas grand-chose du passé de leur famille. (Soumis par Tiffanie Tri)

Après neuf jours en mer, ils ont attendu encore trois jours sur le navire juste à l’extérieur de la ville avant que les Nations Unies n’interviennent et qu’ils soient finalement autorisés à débarquer. Ils sont restés dans un camp de réfugiés pendant quatre mois avant d’être parrainés pour venir à Ottawa en 1979.

En entendant ces histoires, j’ai toujours eu l’impression qu’il s’agissait de nouvelles aventures quelque peu éloignées de ma vie au Canada. En tant qu’enfant, je n’avais pas les connaissances ou la compréhension historiques pour ancrer leur signification.

À l’école, on enseignait peu sur la guerre du Vietnam – juste quelques phrases parsemées ici et là dans les manuels d’histoire. Les films sur la guerre du Vietnam ont toujours été racontés du point de vue de soldats américains dans les jungles du Vietnam mûrs pour des plans cinématographiques de boue, de sang et de gloire.

Aucune de ces performances dignes d’un Oscar n’a résonné avec les histoires que j’avais entendues de ma famille, qui a conservé des éclats d’espoir et d’humanité malgré la mélancolie.

Je suppose que ce n’était pas une surprise que mon intérêt passager se soit transformé en une ambivalence facile.

Tri (en habit de neige vert à gauche) dit qu’elle a grandi en faisant des choses typiquement canadiennes comme construire des bonhommes de neige et que cela n’a jamais semblé être le bon moment pour poser des questions sur le voyage de sa famille depuis le Vietnam. (Soumis par Tiffanie Tri)

Demander à mon grand-père

Mon grand-père maternel a été le moteur du déménagement de notre famille à l’autre bout du monde. Mes parents sortaient ensemble à l’époque et mon père a rejoint la famille de ma mère dans le périlleux voyage, laissant derrière lui ses propres parents. Ils ont abandonné leur destin à l’océan et au système d’immigration.

Bien que mes parents aient partagé leurs histoires sur ce qui s’est passé, il était important d’entendre le point de vue de mon grand-père. Il ne parlait pas beaucoup de son passé. Peut-être était-ce la perte de ma grand-mère quelques années seulement après son arrivée au Canada, ou peut-être que l’humilité étouffante de tout recommencer l’a privé du désir de parler de sa vie.

Lors des réunions de famille, je lançais le salut obligatoire “Salut gong gong!”

“C’est bien, c’est bien”, disait-il en retour, hochant la tête en signe de reconnaissance tout en nous faisant signe de partir.

Le grand-père de Tri, Lang-Anh Huynh, est photographié lors d’un voyage en Chine. (Soumis par Tiffanie Tri)

La première fois que je l’ai entendu partager son histoire, c’était lors de son baptême à l’âge de 89 ans. La moindre trace d’émotion s’est glissée dans sa voix lorsqu’il a parlé de la façon dont la vie a radicalement changé pendant la guerre, de son emprisonnement et des nombreuses tentatives qu’il a faites pour faire sortir sa famille du pays.

Avec leurs économies réduites par l’extorsion et les prix exorbitants pratiqués par les passeurs pour avoir une chance de liberté, ma famille a fait une dernière tentative pour quitter le Vietnam. Se déplaçant comme des ombres, ils sont montés à bord d’un bateau avec plusieurs centaines de personnes. Après neuf jours de mer, une violente tempête secoue le bateau et de nombreux passagers perdent connaissance.

Quand il revint à lui le lendemain matin, toujours en vie, mon grand-père n’en revenait pas. « Même après tout ça, nous ne pouvions toujours pas mourir ! chanta-t-il d’incrédulité, encore perplexe après toutes ces années.

Tri savait peu de choses sur le passé de son grand-père à part qu’il était venu de la Chine au Vietnam au Canada. Voici une photo de sa maison à Guangdong, en Chine. (Soumis par Tiffanie Tri)

Temps de pandémie

De plus en plus, j’ai commencé à ressentir une attraction, un sentiment lancinant dont j’avais besoin pour documenter ces histoires et pour honorer cette détermination et cette résilience.

J’écarterais ces sentiments pour donner la priorité à l’agitation de la vie quotidienne. Ce n’est que lorsque la pandémie a mis un terme à tous les événements et activités que j’ai senti que j’avais assez de temps.

Le père de Tri, Huan Khoi Tri, à gauche, et sa mère, Tuyet Nga Huynh, à droite, se fréquentaient avant de quitter le Vietnam pour le Canada en 1979. (Soumis par Tiffanie Tri) La famille Huynh au Vietnam au milieu des années 1970. Le grand-père de Tiffanie est assis à droite et sa mère, l’aînée de sept enfants, est la troisième à partir de la gauche. (Soumis par Tiffanie Trie)

J’ai décidé d’essayer de capturer cette histoire, après avoir rencontré un producteur et réalisateur de films dont la famille a également déménagé au Canada pendant la guerre du Vietnam.

Le processus n’a pas été facile. Nous avons contacté mon grand-père sur Zoom pour en savoir plus sur son histoire avec mes parents agissant en tant que traducteurs à travers la langue et les générations.

Le parsemant de notre liste de questions préparées, nous attendions, parfois avec impatience, alors qu’il fouillait dans ses souvenirs, stoïque comme toujours.

Vers la fin, nous lui avons demandé ce qui lui manquait le plus au Vietnam. Il a pris un moment pour réfléchir et a dit : « C’est difficile de s’en souvenir. La vie ressemble à un rêve.

Les parents de Tri au Vietnam. (Soumis par Tiffanie Tri)

J’avais plus de questions mais je pouvais voir qu’il s’estompait à mesure que ses réponses devenaient de plus en plus courtes. Nous avons dit bonsoir et avons mis fin à l’appel.

C’était la dernière fois que je lui parlais. Quatre semaines plus tard, il était parti. Juste au moment où j’avais commencé à briser les murs qu’il avait construits autour de ses souvenirs, et peut-être de son chagrin, je me suis retrouvé avec les cendres de ce qui aurait pu être.

J’ai passé des mois à me réprimander pour avoir attendu si longtemps pour documenter son histoire, pour avoir attendu que les conditions parfaites se réunissent et maintenant il était trop tard.

Pendant des années, Tri n’a jamais demandé à sa famille ce que c’était que de fuir le Vietnam par bateau et leurs premières années en tant que réfugiés au Canada. (Soumis par Tiffanie Tri)

Perte et démêlage

Alors que je suis en deuil, une question résonne dans mon esprit, celle posée par le réalisateur Han Nguyen lors de nos premières conversations. “Quand le passé et le présent se rencontrent-ils avant qu’ils ne se séparent à nouveau ?”

J’y pense en me promenant dans le quartier chinois d’Ottawa où mon grand-père a vécu pendant les dernières décennies de sa vie, où les boutiques chinoises d’herboristerie et d’acupuncture sont lentement remplacées par des vitrines branchées de microbrasseries et de dispensaires de cannabis.

Une nouvelle construction recouvrira les empreintes de pas de mon grand-père alors même que je m’accroche au passé. Et je me rends compte qu’il n’y a peut-être pas un seul moment où le passé et le présent se rencontrent. Au lieu de cela, chaque pas que nous faisons est une collision, chaque respiration une interaction entre le passé et le présent, une négociation laconique de notre avenir.

C’est soit une banale parodie, soit un immense privilège, selon la façon dont vous le voyez.

Mon message est maintenant simple. Parlez à vos ancêtres vivants. Découvrez les histoires sur la façon dont ils ont déplacé des montagnes, traversé des océans et regardé de côté.

Et sachez que la même force réside en vous.

