Ma famille a été poignardée et frappée lors d’un vol violent lorsque des voleurs se sont fait passer pour des facteurs – je ne sais pas pourquoi nous avons été attaqués

Une maman qui a été poignardée et frappée lors d’un vol violent a déclaré que ses agresseurs se faisaient passer pour des postiers.

Vendredi après-midi, trois hommes masqués ont fait irruption dans un appartement du quartier de Salford à Manchester.

Les officiers légistes balayent toujours la propriété à la recherche d’indices Crédit : Agence Story Picture

Une maman, un papa et leur fils ont été poignardés et battus lors du vol à l’intérieur d’un appartement au premier étage.

Le père est toujours hospitalisé après avoir subi une intervention chirurgicale.

Maintenant, la mère, qui a subi deux yeux au beurre noir et une blessure au bras, a parlé au Sun de l’attaque.

Elle a déclaré: « On a frappé à la porte d’entrée. J’ai entendu une voix dire que c’était une livraison postale.

« Mon mari a ouvert la porte et a été confronté à trois hommes masqués. Ils lui ont mis un couteau directement sous la gorge puis sont entrés. »

La femme a déclaré que sa maison avait été couverte de sang pendant l’incident.

Elle a ajouté : « Nous avons tous été poignardés.

« J’ai aussi reçu un coup de poing au visage. Je pense qu’ils cherchaient nos clés de voiture, notre argent et d’autres objets de valeur.

« Ils criaient et criaient, il était donc difficile de comprendre ce qu’ils cherchaient. »

La femme a déclaré que son mari était toujours hospitalisé après avoir subi une intervention chirurgicale. Un parent a déclaré au Sun que l’homme allait « très mal ».

Le parent a déclaré qu’il avait essuyé du sang à l’intérieur de l’appartement après l’attaque.

La mère a déclaré: « Je suis toujours sous le choc après cette épreuve. C’est très bouleversant. Je n’ai aucune idée de qui étaient ces hommes. »

On ne sait pas comment les hommes masqués ont franchi une porte du rez-de-chaussée de l’immeuble qui est normalement verrouillé.

L’inspecteur-détective en chef Yanica Weir a déclaré: « Cela semble être une attaque isolée, ciblée et non provoquée, au cours de laquelle trois hommes portant des masques et des cagoules ont été vus quittant l’adresse de Velour Close après l’attaque.

« Nous menons des enquêtes de maison en maison et effectuons un chalutage de vidéosurveillance à partir de la région, et nous recherchons maintenant toute personne qui se trouvait dans la région au moment de l’incident, pour qu’elle se manifeste.

« Si quelqu’un a des images de vidéosurveillance, de mobile ou de dashcam dans ou autour de Velour Close le vendredi 18 août, veuillez nous en informer.

« Nous pouvons être contactés via le 101 en citant le numéro de journal 001978-18082023 ou les informations peuvent être transmises de manière anonyme via l’association caritative indépendante – Crimestoppers – au 0800 555 111. »