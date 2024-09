« Ma douleur est plus grande que la vôtre », NTR à propos de l’annulation de l’événement Devara

Le grand événement de pré-sortie de Devara devait avoir lieu aujourd’hui à Hyderabad au milieu des fans, en présence des acteurs et de l’équipe. Cependant, l’événement a été annulé en raison de la surpopulation et des problèmes de sécurité. Pendant ce temps, partageant ses regrets, NTR s’est adressé aux fans dans un message vidéo.

« Je suis profondément attristé par l’annulation de l’événement Devara d’aujourd’hui, d’autant plus que je l’attendais avec impatience. J’aime passer du temps avec vous et partager mes idées sur Devara. J’étais ravi d’expliquer les efforts que nous avons déployés pour le film, mais l’événement n’a pas pu avoir lieu pour des raisons de sécurité. Je partage votre déception ; ma douleur est encore plus grande que la vôtre », a déclaré NTR.

Les fans, contrariés par l’annulation, ont dirigé leur colère vers Shreyas Media, la société chargée d’organiser l’événement, et les producteurs du film. Cependant, NTR a défendu les deux, déclarant : « À mon avis, il est faux de blâmer les producteurs ou les organisateurs pour l’annulation de l’événement Devara. »

Malgré ce contretemps, NTR a assuré aux fans que même s’il ne pouvait pas les rencontrer lors de l’événement, il les rejoindrait dans les salles de cinéma le vendredi 27 septembre. NTR a félicité le réalisateur Koratala Siva pour avoir créé un film remarquable et a demandé la bénédiction du public. Il a exprimé sa profonde gratitude aux fans pour leur immense amour, affirmant qu’il leur devait la vie. Enfin, il a souhaité à tous ceux qui ont assisté à l’événement de rentrer chez eux en toute sécurité.

La première partie du film sortira le 27 septembre.

D’autre part, l’équipe Devara a également partagé un message officiel concernant l’annulation de l’événement. Voici la déclaration.

Nous attendions ce jour avec impatience car nous avons travaillé dur sur ce film pendant des années et nous voulions le célébrer à grande échelle, d’autant plus qu’il s’agit de la première sortie solo de notre bien-aimé Man of Masses NTR après 6 ans. Cependant, nous avons dû faire face à de nombreux défis.

L’événement de pré-lancement était prévu très près de Ganesh Nimarjanam et les événements de grande envergure comme celui-ci nécessitent généralement au moins une semaine de préparation. De plus, les fortes pluies de ces derniers jours ont créé de nombreux défis. Même s’il n’a pas plu aujourd’hui, les conditions n’auraient pas été favorables à la tenue d’un événement en plein air, même si nous l’avions prévu… La participation massive des fans malgré tous nos efforts est devenue incontrôlable car les barricades ont été brisées en raison de la foule écrasante. Pour la sécurité de tous, nous avons dû prendre la décision difficile d’annuler l’événement.

Nous comprenons que beaucoup d’entre vous ont voyagé depuis différentes régions du pays pour célébrer et voir votre héros. Nous espérons que tout le monde est en sécurité et est rentré chez lui sain et sauf. Nous nous excusons profondément pour la gêne occasionnée et sommes sincèrement désolés de la situation.

Merci pour votre compréhension et votre soutien.

