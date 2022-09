Ma dépendance ne s’est pas terminée avec l’alcool et la drogue – j’ai fait une dépression à 49 ans, admet Tony Adams de Strictly

STRICTLY’S Tony Adams a parlé de sa bataille contre l’alcool et la drogue – et comment il a fait une dépression à 49 ans.

Le joueur de 55 ans a été capitaine d’Arsenal et de l’Angleterre au cours de ses 19 années de carrière dans le football professionnel.

Tony a été capitaine d’Arsenal et d’Angleterre au cours de sa brillante carrière, mais a lutté contre l’alcoolisme en dehors du terrain[/caption]

Mais malgré son succès au niveau du club et au niveau international, la bataille de Tony contre l’alcoolisme a commencé au milieu des années 1980 et il a même été brièvement emprisonné en 1991 après avoir écrasé sa voiture alors qu’il dépassait la limite.

Tony avait déjà parlé de son alcoolisme et de son rétablissement dans son autobiographie de 1998, Addicted, mais lors d’une interview avant son passage sur Strictly, il a révélé que sa personnalité addictive entraînait également d’autres problèmes de santé.

Expliquant pourquoi il a décidé de participer à Strictly, il a déclaré à The Sun Online : “J’ai 26 ans sans boire ni drogue et je veux apporter une certaine sensibilisation à la santé mentale et à la toxicomanie autour de la vie et de ce que je fais aujourd’hui.

«Je dirige une entreprise, je dirige quelques organismes de bienfaisance et la danse fait partie du processus. Nous utilisons la thérapie par la danse en cure de désintoxication, et c’est bon pour l’esprit.

Il a poursuivi : « J’ai bien pensé allez-y, vous savez ? J’ai fait une dépression nerveuse à 49 ans et je travaillais trop dur.

«Ma nouvelle dépendance travaillait trop dur et le stress… j’avais une maladie cardiaque. Et je me suis dit ‘eh bien, ça y est, je vais prendre les choses un peu plus facilement… après Strictly.

“Vous pouvez tout faire quand vous êtes libre de boire et de drogue, j’ai 26 ans sans boire ni drogue, vous pouvez tout faire, c’est mon message.”

Il a ajouté en riant : “Faites-vous passer pour un idiot absolu !”





Tony a pris sa retraite en tant que footballeur en août 2002, devenant le capitaine le plus titré de l’histoire d’Arsenal et le seul joueur de l’histoire du football anglais à avoir été capitaine d’une équipe vainqueur du titre au cours de trois décennies différentes.

Il est ensuite passé à la gestion du football, en commençant par Wycombe Wanderers en 2003 avant de passer à Portsmouth, où il a été directeur adjoint de Harry Redknapp, avant de devenir directeur pendant une brève période en 2009.

Il a également travaillé avec des clubs internationaux, dont l’équipe azerbaïdjanaise de Gabala et l’équipe espagnole de Grenade.

Tony a fait une dépression quand il avait 49 ans mais est maintenant en bonne santé et excité pour Strictly[/caption]

Strictly Come Dancing commence le samedi 17 septembre à 18h10 sur BBC One.