« Ma décision a été prise tout de suite » – Didi Hamann explique pourquoi il a rejeté le Real Madrid pour Newcastle en 1998

Didi Hamann est peut-être le plus souvent associé à Liverpool, mais beaucoup oublient que c’est en fait Newcastle United que l’Allemand a choisi pour la première fois de rejoindre la Premier League.

Après avoir gravi les échelons au Bayern Munich en Bundesliga, Hamann avait son choix de clubs à l’été 1998. Le Real Madrid était même intéressé à s’assurer ses services après de solides performances en Coupe du monde 1998. Pourtant, Hamann savait qu’il voulait jouer pour Newcastle United dès l’appel des Magpies, et tout dépendait du gaffer, Kenny Dalglish.

« Nous avions beaucoup d’excellents joueurs au Bayern, mais nous n’avons jamais formé d’équipe », raconte le joueur de 49 ans. QuatreQuatreDeux maintenant. « J’ai toujours pensé que, pour réaliser mon potentiel, je devais partir.

« Après la Coupe du monde de 1998 en France, le Real Madrid était intéressé, mais l’approche la plus intéressante a été Newcastle avec Kenny Dalglish aux commandes. Ma décision a été prise tout de suite et j’ai apprécié.

« Parfois, ce n’était pas aussi professionnel que le Bayern, comme leur terrain d’entraînement et tout, mais j’ai trouvé une équipe avec beaucoup d’esprit. Ce fut une année décevante, cependant. Nous avons atteint la finale de la FA Cup, mais nous n’avons pas fait aussi bien comme prévu en Premier League [finishing 13th] . »

Hamann n’a fait que 23 apparitions en championnat pour le Toon avant de signer pour Liverpool, où il a ensuite disputé 280 apparitions en équipe première, marquant 11 buts. Hamann a joué un rôle crucial dans l’obtention de deux FA Cups, deux League Cups et la Ligue des champions 2005 pendant son séjour à Anfield. L’Allemand est devenu une légende dans le Merseyside, bien qu’il ait Newcastle et Dalglish pour avoir rendu possible un déménagement en Angleterre en premier lieu.