« Ma copine me connaît par cœur », avoue Arjun Kapoor sur Malaika Arora

Depuis que Malaika Arora et Arjun Kapoor ont confirmé leur relation, le couple a été très ouvert sur leur relation. Lors des interactions avec les médias, les tourtereaux se font de nombreux éloges. Maintenant, lors d’une interview avec Siddharth Kannan, Arjun a longuement parlé de Malaika et de la façon dont elle le connaît de fond en comble. Kapoor a également révélé qu’elle apprend s’il lui a caché quelque chose.

Arjun a déclaré: « Ma petite amie me connaît par cœur. Même si je me cache, elle peut repérer si j’ai eu une journée difficile ou s’il y a quelque chose qui ne va pas ou si je suis de bonne humeur, elle peut le repérer facilement . »

Plus tôt, Arjun a abordé les discussions constantes sur le fait de sortir avec Malaika, qui est plus âgée que lui. L’acteur de ‘Panipat’ a déclaré à Film Companion : « Je n’essaie pas d’être trop bavard sur ma vie personnelle, car je pense que vous devriez respecter votre partenaire, et il y a un passé là-bas … Et j’ai été dans cette situation où j’ai vu les choses se dérouler publiquement et ce n’est pas toujours très agréable, car il y a des enfants concernés. »

Arjun a ajouté: « J’essaie de garder une limite respectueuse. Je fais ce avec quoi elle est à l’aise. Et ma carrière ne devrait pas dépendre de ma relation. Vous devez donc créer des limites. J’en parle aujourd’hui parce qu’il y a un certain respect et une certaine considération accordés à la relation. »

Actuellement, Kapoor surfe sur le succès de sa dernière sortie ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’ avec Parineeti Chopra. Le film réalisé par Dibakar Banerjee est actuellement en streaming sur Amazon Prime Video.