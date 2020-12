Le procureur libanais enquêtant sur l’explosion dévastatrice de l’été dernier dans le port de Beyrouth a porté plainte contre le Premier ministre par intérim et trois anciens ministres, mais le Premier ministre insiste sur le fait que «ses mains sont propres».

Suite à l’annonce que des accusations seraient portées contre le Premier ministre par intérim Hassan Diab et trois anciens ministres, le bureau du dirigeant libanais a publié jeudi une déclaration déclarant son innocence.

«Le Premier ministre a la conscience tranquille et est convaincu que ses mains sont propres en ce qui concerne sa gestion responsable et transparente du dossier d’explosion du port de Beyrouth», la déclaration lit.

«Il est surpris par ce ciblage qui va au-delà de la personne jusqu’à son poste. Hassan Diab ne permettra pas que la position du Premier ministre soit ciblée par quelque parti que ce soit. »

Plus tôt jeudi, le juge Fadi Sawwan a porté plainte contre Diab ainsi que l’ancien ministre des Finances Ali Hassan Khalil, ainsi que Ghazi Zeiter et Youssef Fenianos, tous deux anciens ministres des travaux publics.

Tous les quatre ont été accusés de négligence et de négligence qui ont conduit à l’explosion dans le port de Beyrouth le 4 août.

L’explosion, qui a été causée par l’inflammation d’un important stock de nitrate d’ammonium qui avait été mal stocké dans le port pendant des années, a tué au moins 204 personnes, blessé des milliers de personnes et causé plus de 15 milliards de dollars de dommages matériels. Plus de 300 000 personnes ont été déplacées par l’explosion.

On prétend que les fonctionnaires étaient conscients de la catastrophe potentielle qui allait se produire, mais n’ont pas ordonné l’élimination du nitrate d’ammonium. Environ 30 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête sur les causes de la catastrophe.

Diab a démissionné quelques jours après l’explosion, mais les efforts ultérieurs pour former un nouveau gouvernement ont échoué et il est depuis resté en fonction en tant que Premier ministre par intérim. L’impasse politique a également contribué à une crise économique en spirale, exacerbée par l’explosion du port et la pandémie de Covid.

