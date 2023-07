‘Ma concentration devient plus forte’ – Vérifier le post

Madonna a récemment été hospitalisée après avoir développé une infection bactérienne grave, entraînant un séjour de plusieurs jours aux soins intensifs. Le chanteur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une mise à jour sur la santé.

La chanteuse Madonna a récemment été hospitalisée après avoir développé une grave infection bactérienne, entraînant un séjour de plusieurs jours aux soins intensifs. Depuis que la nouvelle de sa maladie est arrivée sur les réseaux sociaux, ses fans et nombre de ses collègues et amis envoient des vœux à l’interprète de Don’t Tell Me. Cependant, il semble maintenant que la pop star soit en voie de guérison. Madonna est récemment allée sur Instagram et a publié un long message, remerciant tout le monde de l’avoir comblée d’amour et de positivité. Le message comprenait également ce qui ressemble à une photo récente du chanteur.

Le message sincère de Madonna

Le message de Madonna disait : « Merci pour votre énergie positive, vos prières et vos mots de guérison et d’encouragement. J’ai ressenti ton amour. Je suis sur la voie de la guérison et je suis incroyablement reconnaissant pour toutes les bénédictions de ma vie. Ma première pensée quand je me suis réveillée à l’hôpital était mes enfants. Ma deuxième pensée était que je ne voulais décevoir personne qui ait acheté des billets pour ma tournée.

Madonna a ajouté : « Je ne voulais pas non plus décevoir les personnes qui ont travaillé sans relâche avec moi ces derniers mois pour créer mon spectacle. Je déteste décevoir qui que ce soit. Je me concentre maintenant sur ma santé et je me renforce et je vous assure que je serai de retour avec vous dès que possible ! Le plan actuel est de reporter la partie nord-américaine de la tournée et de commencer en octobre en Europe. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour vos soins et votre soutien.

Les internautes réagissent au message de Madonna

Comme prévu, les internautes ont rempli la section des commentaires de messages de rétablissement.

Un utilisateur a écrit: « Nous vous aimons tellement que vous ne nous avez jamais déçus. »

Un deuxième sympathisant a partagé: « Guérissez-vous bientôt, j’ai hâte de vous voir briller sur scène. Le monde a besoin de votre lumière vive.

Un troisième commentaire disait : « Nous sommes simplement heureux que vous preniez la pause et que vous vous reposiez ! Pas de plaisanterie « Causing a Commotion » ici. Nous voulons juste que vous soyez en bonne santé et soutenu avec amour.

Madonna reporte sa tournée

La tournée de célébration de Madonna devait commencer le 15 juillet à Vancouver. Cela aurait été suivi de deux spectacles à Seattle à partir du 18 juillet. Néanmoins, la chanteuse a dû repousser la tournée après avoir développé une grave infection bactérienne, la forçant à être hospitalisée. Maintenant, les fans attendent avec impatience la dernière mise à jour sur la tournée.