Ma communauté à faible revenu ne mérite pas la stigmatisation. C’est un endroit incroyable pour élever ma famille

Cet article à la première personne est l’expérience de Manorama Patki qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ.

Ma fille avait l’air en colère.

Son équipe venait de remporter sa dernière manche au concours de débats inter-lycées. Mais quand je l’ai trouvée à la cafétéria, elle et ses camarades ne parlaient que de la réaction des autres élèves.

Quand elle a dit qu’ils venaient de l’école secondaire Lester B. Pearson, leurs concurrents avaient eu un rire méprisant.

“Oh. Cette école.”

Je me sentais mal, mais ai-je été surpris par le commentaire ? Non. Je ne l’étais pas.

L’école secondaire de ma fille se trouve dans le quadrant nord-est de notre ville dynamique. Mais tout ce qui est à l’est de Deerfoot Trail est méprisés par les résidents les plus riches vivant dans d’autres quadrants de la ville. Bien sûr, notre quadrant a plus d’industrie et sa diversité culturelle peut signifier plus de nouveaux arrivants relatifs qui ont encore du mal à s’établir. Pourquoi les gens ne voient-ils que le négatif et négligent-ils le dynamisme et les notables issus de ces communautés ?

Nous nous sommes installés dans le quartier de Rundle lorsque nous avons déménagé à Calgary depuis l’Inde via le Kenya il y a 17 ans. C’était sur les conseils d’une connaissance locale, qui a déclaré que les prix des loyers et des maisons étaient abordables pour les nouveaux immigrants dans le quadrant nord-est. Nous avons trouvé que c’était vrai.

Même sans voiture, l’endroit où nous vivions était proche des commodités comme les transports en commun et les magasins. De plus, les gens étaient sympathiques. Des inconnus au hasard dans des endroits comme la bibliothèque publique n’ont pas tardé à offrir des conseils utiles. La diversité de culture et d’ethnies des personnes vivant autour de nous donnait un sentiment d’appartenance. Et notre fille aimait sa nouvelle école et ses amis.

Donc, après deux ans, nous avons décidé que c’était un bon ajustement et avons acheté un condo.

École secondaire Lester B. Pearson dans le nord-est de Calgary. (Google Maps)

Parfois, nous avons pensé à nous éloigner de cette communauté à cause de quelques incidents désagréables. J’ai été choqué d’apprendre que la maison d’un collègue avait été la cible d’un cambriolage il y a quelques années. Son ordinateur portable, une montre-bracelet et une bague ont été volés.

Au cours des derniers mois, les gens sont entrés dans notre complexe de condos pour dormir dans la cour pendant la nuit. Il y a des gens qui remplissent les abribus avec leurs affaires, les laissant jonchés d’ordures.

Certains de mes amis m’ont dit qu’ils hésitaient à mettre leur adresse résidentielle dans le nord-est sur les CV lorsqu’ils postulaient à des emplois, de peur d’être rejetés et de ne même pas recevoir d’appel pour un entretien. Je n’ai aucune preuve si l’adresse du domicile peut avoir un impact sur l’emploi, mais ce que cela montre, c’est que la stigmatisation – et la peur de la stigmatisation qui en résulte – est réelle.

Mais quand je pense à partir, je me souviens de ce que j’aime ici dans le nord-est.

La proximité de nos épiceries ethniques, de nos restaurants et bien sûr de l’aéroport sont quelques-uns des avantages spéciaux. De plus, le festival Nagar Kirthan que la communauté sikh organise chaque année me rappelle de tels défilés chez moi en Inde.

Manorama Patki est recouvert de poudre rouge et verte pendant Holi, la fête hindoue des couleurs. La Société hindoue de Calgary a organisé la célébration dans le nord-est de Calgary. (Soumis par Manorama Patki)

Ensuite, il y a le parc Prairie Winds magnifiquement conçu avec son long sentier pédestre. Les enfants adorent la tyrolienne, la pataugeoire et la piste de luge d’hiver.

Le quadrant nord-est d’antan a changé. Ce n’est plus un groupe de vieilles communautés avec des maisons et des bâtiments scolaires démodés. Aujourd’hui, cette région compte de nombreuses nouvelles communautés avec des complexes de logements unifamiliaux et multifamiliaux et de nouveaux équipements, tels que la bibliothèque Saddletowne et le Genesis Center YMCA. Il existe de petites industries et des ateliers de réparation automobile, qui fournissent des emplois aux nouveaux arrivants. Dans le même temps, les maisons restent dans la fourchette de prix abordable, ce qui est un gros plus. Je vois beaucoup de jeunes familles dans ces nouvelles communautés élever des enfants. Tout cela nous maintient dans le nord-est.

Prairie Winds Park comprend une pièce d’eau populaire pour les enfants. (Dan McGarvey/CBC)

De plus, notre fille s’est épanouie ici. Elle s’est fait de bons amis et est entrée dans une filière académique spécialisée à l’école.

Alors maintenant, avance rapide jusqu’en mai. Nous étions à Cambridge, Mass., et la ville grouillait de jeunes faisant des visites des institutions les plus célèbres de Harvard.

C’était le jour de la remise des diplômes de notre fille à l’Université de Harvard.

Nous étions dans la tente sur les pelouses du John F. Kennedy Memorial Park. Nous avons vu notre fille avec le reste de ses camarades de classe faire leur grande entrée. Elle tenait un globe gonflé dans ses mains pour symboliser l’importance mondiale de sa maîtrise en politique publique.

Nous pouvions voir l’éclat de la réussite et de l’accomplissement sur son visage. J’avais les larmes aux yeux quand je regardais mon mari et je me sentais fière.

Du nord-est de Calgary à Harvard et au-delà. C’est ma fille.

Manorama Patki, au centre, et son mari Anant célèbrent la remise des diplômes de leur fille Medha à l’Université de Harvard. (Soumis par Manorama Patki)

Et bien sûr, elle n’est pas la seule. L’ancien maire de Calgary, Naheed Nenshi, a également suivi un parcours similaire. Il est originaire du nord-est de Calgary et a étudié à Harvard, et tant d’autres continuent de trouver leurs propres façons de grandir et de s’épanouir.

Je pense que cela en dit long sur la beauté et la force de notre communauté du nord-est – et de ne pas juger une personne par son code postal.

